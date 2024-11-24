【PHOTO】BIGBANGのG-DRAGON「2024 MAMA AWARDS」を終えて韓国に到着（動画あり）
24日午後、BIGBANGのG-DRAGONが「2024 MAMA AWARDS」を終え、仁川（インチョン）国際空港を通じて韓国に入国した。
京セラドーム大阪で開催された同授賞式で、G-DRAGONはソロステージだけでなく、SOL、D-LITEとBIGBANGの楽曲を披露し、会場を沸かせた。
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