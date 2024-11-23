&TEAM¡¢2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖÀãÌÀ¤«¤ê¡ÊYukiakari¡Ë¡×¥³¥ó¥»¥×¥È¥¯¥ê¥Ã¥×¤ò¸ø³«
&TEAM¤¬¡¢12·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖÀãÌÀ¤«¤ê¡ÊYukiakari¡Ë¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥¯¥ê¥Ã¥×¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥¯¥ê¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢°ì¿Í¡¢¤Þ¤¿°ì¿Í¤È¡¢Åß¤ÎÎä¤¿¤µ¤ò´¶¤¸¤ë±Ø¤Ø½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¾¯Ç¯¤¿¤Á¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¡ÖSILVER HALO to SNOW BLOOM¡×¤È¼¨¤µ¤ì¤¿ÀÚÉä¤ò¼ê¤Ë¡¢±Ø¤ØÃ©¤êÃå¤¤¤¿¾¯Ç¯¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡¢½Õ²Æ½©Åß¤ÎÎ¹Ï©¤ËÂÐ¤¹¤ëÍÍ¡¹¤ÊÁÛ¤¤¤ä³°µ¤¤ÎÎä¤¿¤µ¤ò°ú¤¤º¤Ã¤¿É½¾ð¤¬´¶¤¸¼è¤ì¤ë¡£
9¿Í¤Î¾¯Ç¯¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤¹¤ë¤È¡¢ÃÈ¤«¤¤ÌÀ¤«¤ê¤¬Åô¤µ¤ì¡¢Ëþ³«¤Î²Ö¤òºé¤«¤»¤¿Âç¤¤ÊÌÚ¤ÎÎ©¤Ä±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤Ø¤ÈÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ÌÀ¤«¤ê¤ò¼ê¤Ë¡¢¹ß¤ê¤·¤¤ëÀã¤ÈÂÐ¾ÈÅª¤ËÇ®¤¤´ãº¹¤·¤ò¸þ¤±¤ë¾¯Ç¯¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡¢´Ö¤â¤Ê¤¯Ë¬¤ì¤ë¿·¤·¤¤»Ï¤Þ¤ê¤Ø¤Î·è°Õ¤È´õË¾¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£Ê¤¤ï¤ì¤¿Àã¤òÆÍ¤ÇË¤Ã¤Æ¿¤Ó¤ë¿·²ê¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ì¤Íè¤Ø¿Ê¤ß½Ð¤¹¾¯Ç¯¤¿¤Á¤òÉ½¸½¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥¯¥ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖÀãÌÀ¤«¤ê¡ÊYukiakari¡Ë¡×¤Ï¡¢1st¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¸Þ·î±«¡ÊSamidare¡Ë¡×¡¢2nd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÀÄÍò¡ÊAoarashi¡Ë¡×¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö½½¸ÞÌë¡ÊJyuugoya¡Ë¡×¤ËÂ³¤¡¢½Õ²Æ½©Åß¤òÄÌ¤¸¤Æ·ëÂ«¤¹¤ë¾¯Ç¯¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤ÎºÇ½ª¾Ï¡£³ëÆ£¤Î½Õ¡¢·ëÂ«¤ÎÎÏ¤ò¹â¤á¤ë²Æ¡¢¤è¤ê¹â¤¯Âç¤¤ÊÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤¦½©¤ò²á¤´¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Îµ¨Àá¤ò·Ð¤Æ°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ëÅß¡£½Õ²Æ½©¤ò¶¦¤Ë²á¤´¤·¤¿ËÍ¤¿¤Á¤Ê¤é³ð¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¼«¿®¤ò¶»¤Ë¡¢¿·¤·¤¤»Ï¤Þ¤ê¤È´õË¾¤ÎÅß¤òÉ½¸½¤·¤¿ºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
11·î25Æü¤Ë¤Ï¥È¥é¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥¯¥ê¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢°ì¿Í¡¢¤Þ¤¿°ì¿Í¤È¡¢Åß¤ÎÎä¤¿¤µ¤ò´¶¤¸¤ë±Ø¤Ø½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¾¯Ç¯¤¿¤Á¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¡ÖSILVER HALO to SNOW BLOOM¡×¤È¼¨¤µ¤ì¤¿ÀÚÉä¤ò¼ê¤Ë¡¢±Ø¤ØÃ©¤êÃå¤¤¤¿¾¯Ç¯¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡¢½Õ²Æ½©Åß¤ÎÎ¹Ï©¤ËÂÐ¤¹¤ëÍÍ¡¹¤ÊÁÛ¤¤¤ä³°µ¤¤ÎÎä¤¿¤µ¤ò°ú¤¤º¤Ã¤¿É½¾ð¤¬´¶¤¸¼è¤ì¤ë¡£
2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖÀãÌÀ¤«¤ê¡ÊYukiakari¡Ë¡×¤Ï¡¢1st¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¸Þ·î±«¡ÊSamidare¡Ë¡×¡¢2nd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÀÄÍò¡ÊAoarashi¡Ë¡×¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö½½¸ÞÌë¡ÊJyuugoya¡Ë¡×¤ËÂ³¤¡¢½Õ²Æ½©Åß¤òÄÌ¤¸¤Æ·ëÂ«¤¹¤ë¾¯Ç¯¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤ÎºÇ½ª¾Ï¡£³ëÆ£¤Î½Õ¡¢·ëÂ«¤ÎÎÏ¤ò¹â¤á¤ë²Æ¡¢¤è¤ê¹â¤¯Âç¤¤ÊÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤¦½©¤ò²á¤´¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Îµ¨Àá¤ò·Ð¤Æ°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ëÅß¡£½Õ²Æ½©¤ò¶¦¤Ë²á¤´¤·¤¿ËÍ¤¿¤Á¤Ê¤é³ð¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¼«¿®¤ò¶»¤Ë¡¢¿·¤·¤¤»Ï¤Þ¤ê¤È´õË¾¤ÎÅß¤òÉ½¸½¤·¤¿ºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
11·î25Æü¤Ë¤Ï¥È¥é¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£