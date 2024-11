izna、タイトル曲「IZNA」MV予告映像を公開…中毒性あるサビに注目

Mnetのサバイバル番組「I-LAND2」から誕生したiznaが、圧倒的な雰囲気でデビューの雰囲気を盛り上げた。iznaは最近、公式YouTubeチャンネルを通じて、1stミニアルバム「N/a」のタイトル曲「IZNA」のミュージックビデオ予告映像を公開した。公開された予告映像は、速く動く世の中で隠しきれないオーラを誇るメンバーたちの姿が収められている。路上を一瞬にしてランウェイにしたiznaは、強烈に視線を集めてミュージックビデオ本編への好奇心を刺激した。

タイトル曲「IZNA」の音源の一部もベールを脱いだ。同曲は、中毒性のあるサビとミニマルなビートが印象的なヒップホップジャンルの楽曲だ。予告映像の中で、呪文を唱えるように繰り返される「That's me That's me That's me That's me」と堂々とした姿勢が垣間見える歌詞「Who dat girl is」が、強い中毒性を予告する。同曲は、多くのK-POPヒット曲を輩出したプロデューサーのTEDDYが作詞・作曲・編曲に参加し、iznaとの特別な相乗効果を生み出す。デビュー曲にグループ名の「IZNA」を掲げ、堂々とした自信を見せた彼女らが踏み出す第一歩に、グローバルK-POPファンの関心が高まっている。iznaのデビューアルバム「N/a」は、無限の可能性を持つ少女たちが自分の限界を超え、恐怖を乗り越えて新しい世界に挑戦するという意味が込められたアルバムだ。誰もが注目するアイコニックなイットガールの登場を予感させる。豪華スケールのプロモーションでデビューの準備に取り組んでいるiznaは、22日に京セラドーム大阪で開催される「2024 MAMA AWARDS」でデビューステージを先行公開する。iznaの1stミニアルバム「N/a」は25日午後6時、各音楽配信サイトを通じて発売される。