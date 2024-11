TWICE、新曲「Strategy」音源の一部を先行公開

TWICEが音源の一部を先行公開し、自信を示した。何よりも彼女たちは、新曲を公開すると同時に、ソウルとアメリカ・ロサンゼルスに続くポップアップストアをローンチし、グローバルグループの大きな絵を描いた。TWICEは12月6日、14thミニアルバム「STRATEGY」とタイトル曲「Strategy(feat.Megan Thee Stallion)」をリリースする。JYPエンターテインメントは、公式SNSを通じて本日(18日)0時、ニューアルバムの発売記念オフラインプレミアイベントを開催するというニュースを伝えたことに続き、午後にはタイトル曲「Strategy(feat.Megan Thee Stallion)」の音源の一部を盛り込んだコンテンツをサプライズ公開した。

ハイティーンマガジンを連想させる映像は、ナヨン、ジョンヨン、モモ、サナ、ジヒョ、ミナ、ダヒョン、チェヨン、ツウィの9人のメンバーたちの予告イメージが順に公開され、「Hey boy Imma getcha Imma getcha real good and I betcha Hey boy once I getcha you'll be oh so glad that I metcha」という堂々とした歌詞が目を引く。ここにフィーチャリングに参加したアメリカの人気ラッパーミーガン・ジー・スタリオンの声がパワフルなエネルギーを与え、新曲への期待を高める。彼女たちはカムバックを記念し、豊かなプロモーションを予告している。21日(以下現地時間)にK-POPアーティストとしては初めて「Amazon Music Live」に出演し、11月23日〜24日にはアメリカ・ロサンゼルスに位置するCOMPLEXで、12月4日〜12日にはソウル永登浦(ヨンドゥンポ)区THE HYUNDAI SEOUL5階のEPIC SEOULにて、ニューアルバムの発売を記念するポップアップストア「TWICE“STRATEGY”POP-UP」を開く。カムバックを2日後に控えた12月4日の午後8時には、ソウル広津(クァンジン)区にある建国(コングク)大学の新千年館大公演場にて「TWICE 14TH MINI ALBUM“STRATEGY”PREMIERE EVENT」を開催し、ファンたちに会う。同イベントは、カムバック日である6日の午後8時に、TWICEの公式YouTubeチャンネルを通じて配信される。ニューミニアルバム「STRATEGY」とタイトル曲「Strategy(feat.Megan Thee Stallion)」は、12月6日の午後2時(アメリカ東部時間基準0時)にリリースされる。