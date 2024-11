Billlie、ワールドツアーの追加公演を決定！2025年2月にアジア＆オセアニアで開催

Billlieが、アジアとオセアニアでワールドツアーを続ける。Billlieは最近、公式SNSを通じて、ワールドツアー「Billlie World Tour 'Our FLOWERLD (Belllie've You)' ASIA & OCEANIA」を開催することを伝えた。彼女らは、ヨーロッパ9ヶ国で成功裏に終了したワールドツアーに続き、北南米14都市を経て、アジアおよびオセアニアで世界のファンに会う。特に、速いスピードでワールドツアーの規模を拡張していく彼女らは“今、世界で最もホットなグループ”であることを証明している。

Billlieは最近、アメリカのジャージーシティを皮切りに、本格的な北南米ワールドツアーに突入し、デビュー曲「RING X RING」で公演の幕を開けた。続いて、最近発売した5thミニアルバム「appendix: Of All We Have Lost」のダブルタイトル曲「記憶飴」と「trampoline」を含めた代表曲パレードで、完璧なライブパフォーマンスを披露し、現場の熱気を盛り上げた。それだけでなく、彼女らは今回のツアーでしか楽しめない特別なユニットステージで魅力をアピールした。彼女たちは、BLACKPINKのリサの「MONEY」、aespaの「Whiplash」、ジェシー・J(Jessie J)、アリアナ・グランデ(Ariana Grande)、ニッキー・ミナージュ(Nicki Minaj)の「Bang Bang」などをカバーして、パワフルなダンスはもちろん、優れた歌唱力でファンを熱狂させた。Billlieは現在、ワールドツアーの北南米公演を成功裏に展開している。彼女らは、ジャージーシティに続き、シカゴ、トロント、アトランタ、バヤモン、ボゴタ、リマ、サンティアゴ、サンパウル、メキシコシティ、ダラス、ツーソン、バークリー、ロサンゼルスなどを訪れ、現地のファンと交流する予定だ。