ウォノ、英語シングル「What Would You Do」コンセプトフォトを公開

カムバックを控えているウォノが、心を揺さぶるビジュアルを披露した。所属事務所のHighlineエンターテインメントは16日午後8時、公式SNSを通じてニューシングル「What Would You Do」のコンセプトフォトを公開した。公開された写真は、暗闇にほのかな光が灯され、ウォノの彫刻のようなビジュアルが、グローバルファンの爆発的な反響を呼んでいる。写真の中で彼は、黒髪に黒の衣装を合わせたシックなスタイリングで男性らしさを披露し、感嘆を誘った。

さらに深まった彼の瞳は、愛で傷ついた人の複雑な感情を思い起こし、見る者をドキドキさせた。アップグレードしたビジュアルだけでなく、より成熟した音楽を予告し、間もなく発売される新曲の期待をより一層高めた。これに先立って、ウォノは今年12月、アメリカ最大のメディアグループiHeart Radioが毎年、年末にアメリカの主要都市で開催する大規模な音楽フェスティバル「Jingle Ball Tour」に参加することを発表した。3日のダラスを皮切りに9日のシカゴ、10日のデトロイト、21日のマイアミまで、計4都市で行われる公演に出演し、現地のファンと会う。それだけでなく、4日にヒューストン、7日にシカゴ、12日にニューヨーク、15日にシアトル、17日にサンフランシスコ、19日にロサンゼルスまで、計6都市で初のアメリカでのファンミーティングツアー「WELCOME BACK, WENEE」を開催する予定で、人気の高さを再度証明した。アメリカ「Jingle Ball Tour」とファンミーティングツアーに先駆けて発売される英語シングル「What Wood You Do」は、一段階成長したアーティスト・ウォノの実力を証明すると見られる。これまで発売したアルバムを通じ、率直な話と完成度の高い音楽で真心を伝えてきた彼が、新曲を通じてどんなユニークな魅力を見せてくれるのか、注目が集まっている。英語シングル「What Would You Do」は22日の午後2時、米東部時間0時に各音楽配信サイトを通じてリリースされる。