¥µ¥Ã¥«¡¼£×ÇÕºÇ½ªÍ½Áª¤ÈÌîµå¥×¥ì¥ß¥¢£±£²¤¬à¤â¤í¤«¤Ö¤êá¤Ç¥Õ¥¡¥óÈáÌÄ¡ÖÆüÄø¤º¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¡ª¡×
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤ÎËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Àï¡Ê¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¡Ë¤È¡¢Ìîµå¤Î¹ñºÝÂç²ñ¡ÖÂè£³²ó¥×¥ì¥ß¥¢£±£²¡×£±¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÆü´ÚÀï¡ÊÂæËÌ¥É¡¼¥à¡Ë¤Î»î¹ç»þ´Ö¤¬à¤â¤í¤«¤Ö¤êá¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈáÌÄ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î´Ú¹ñÀï¤Ï¸á¸å£·»þ¡¢¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Àï¤Ï¸á¸å£¹»þ¤Î¤½¤ì¤¾¤ì»î¹ç³«»Ï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ìîµå¤Ï½øÈ×¤«¤é½ÉÅ¨¤È¤Î·ãÆ®¤Ç¿Ê¹Ô¤¬ÃÙ¤¯¡¢ÃæÈ×¤Ë¤µ¤·¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î»î¹ç¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥×¥ì¥ß¥¢£±£²¤Ï£Ô£Â£Ó·ÏÎó¤ÇÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼£×ÇÕÍ½Áª¤Ï¡Ö£Ä£Á£Ú£Î¡×¤ÎÆÈÀêÇÛ¿®¤Î¤¿¤áàÆ±»þ»ëÄ°á¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤«¤Î»ëÄ°¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ºÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÌîµå¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥¹¥Þ¥Û¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¡×¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÈÌîµå¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨Ë»¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÌîµå¤È¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÂåÉ½¤¬Æ±¤¸Æü¤Ë»î¹ç¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Ê´¶³Ð¤ä¤Ê¡×¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÈÌîµå¤ÇË»¤·¤¤¡×¡ÖÌîµå¤È¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÎ¾Êý´Ñ¤Æ¤ë¤«¤éË»¤·¤¤¡×¤È¤¦¤ì¤·¤¤ÈáÌÄ¤¬¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤â¸«¤¿¤¤¤·Ìîµå¤â¸«¤¿¤¤¤·ÆüÄø¤º¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¡ª¡×¤Èº©´ê¤¹¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î»î¹ç¤Ï¤â¤È¤â¤È£±£´Æü¤Î³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆüËÜÂåÉ½Â¦¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë¤è¤ê£±£µÆü¤Î³«ºÅ¤Ë¤º¤ì¤Æ¡¢ÄÁ¤·¤¤Ìîµå¤È¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÂåÉ½¤ÎàÆ±»þ³«ºÅá¤È¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤â»î¹ç¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤À¡£µ¤ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤ÏÌîµå¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Þ¤ÀÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤ä¤ë±Æ¶Á¤Ï¤Ç¤«¤¤¤Í¡×¤ÈÌîµå¤äÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤É¤Á¤é¤Î¶¥µ»¤Ë¤â´Ø¿´¤¬¤¢¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤Ä¤é¤¤¡©£±Æü¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£