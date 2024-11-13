¡Ö¥¯¥Þ¤Î½é¼ê¤Ïº¸¤¬Â¿¤¤¡×...°ì·â¤Ç¡ÖÉ¡¤¬È¾Ê¬¼è¤ì¡×¡Ö´ãµåÇËÎö¡×¡Ö´é¤Î±¦Â¦¤¬¾Ã¤¨¤¿¡×¡ÔÈï³²¼Ô¤¿¤Á¤Îµ®½Å¾Ú¸À¡Õ¡Ö¥¯¥Þ¤Ïº¸¼ê¤Ç¹¶·â¤¹¤ë¡×
¥¯¥Þ¤Î½é¼ê¤Ïº¸¼ê¤¬Â¿¤¤
º£Ç¯5·î¡¢½©ÅÄ¸©¼¯³Ñ»Ô¡Ê¤«¤Å¤Î¤·¡Ë¤Î»³Ãæ¤ÇÄË¤Þ¤·¤¤»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¡£¥¿¥±¥Î¥³¤òºÎ¤ë¤¿¤á¤Ë»³ÎÓ¤ËÆþ¤Ã¤¿60ÂåÃËÀ¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤ê¡¢4Æü¸å¤Ë°äÂÎ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¸½¾ì¤«¤éÈÂÁ÷¤¹¤ëºÝ¡¢·Ù´±2Ì¾¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì½Å½ý¤òÉé¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿60ÂåÃËÀ¤ÎÍ§¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢À¨»´¤Ê¸½¾ì¤ÎÌÜ·â¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃËÀ¤Ï¡¢¼èºà¤ËÂÐ¤·¤Æ¤³¤¦¾Ú¸À¤·¤¿¡£
¡Ö·ì¤Þ¤ß¤ì¤Î·Ù´±¤Ï¡¢±¦¤Î¼ª¤Î¤¢¤¿¤ê¤«¤é³Ü¤Þ¤Ç¤¶¤Ã¤¯¤ê¤È¥¯¥Þ¤ÎÄÞ¤Ç³ä¤«¤ì¡¢Âç¤¤Ê½ý¸ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥Þ¤Î½é¼ê¤Ïº¸¼ê¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢´é¤Î±¦Â¦¤ò¤Þ¤È¤â¤ËÄÞ¤Ç¤ä¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÌÜ¶Ì¤ÏÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢É¡¤ÎÈ¾Ê¬¤Ï¼è¤ì¤Æ°ÌÃÖ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ·þ¤ì¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢»³ºÚ¤ä¥¿¥±¥Î¥³¡¢ÌôÁð¤Î¸¶ºàÎÁ¤Ê¤É¤ÎºÎ¼è¤ò¿¦¶È¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Á³¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÃËÀ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¯¥Þ¤Ï¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç£³ÅÙ¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¤¬¡¢¡Ö¥¯¥Þ¤Ï´éÌÌ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¹¶·â¤·¤Æ¤¯¤ë¤¬¡¢½é¼ê¤Ïº¸¤¬Â¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£
´é¤Î±¦Â¦¤¬¾Ã¤¨¤¿
¸À¤ï¤ì¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼èºà¤ò¤·¤¿Èï³²¼Ô¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢¼ç¤Ë´éÌÌ¤Î±¦Â¦¤òÉé½ý¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£´ä¼ê¤Ç¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿80ÂåÃËÀ¤â¤½¤Î°ì¿Í¤À¡£
¡ÖÈª¤Çºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¯¥Þ¤Î»Ñ¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¯¥Þ¤Ï¼«Ê¬¤¬¤¤¤ëÊý¤È¤ÏµÕ¤Ë2¡¢3Êâ¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ÆÍÇ¡U¥¿¡¼¥ó¤·¤Æ½±¤¤¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ø¤³¤ó¤Á¤¯¤·¤ç¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¥«¥Þ¤ò¹½¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â¨ºÂ¤ËÊ§¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤ì¤³¤½°ì½Ö¤ÇÅÝ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¿ôÉÃ¤Îµ²±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
µ¤¤Å¤¯¤È¡¢ÌÜ¤Ï¤«¤¹¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢´é¤Ë¼ê¤ò¤ä¤ë¤È·ì¤¬¥Ù¥Ã¥¿¥ê¡£¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¼«Ê¬¤Î´é¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥¿¥ª¥ë¤ò¤¢¤Æ¤¿¤È¤¡¢´é¤¬¤Ù¥³¥Ã¤È¤Ø¤Ã¤³¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´é¤Î±¦Â¦¤ËÄÞ¤Ë¤è¤ë½ý¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤ª¤½¤é¤¯¤Ò¤Ã¤«¤«¤ì¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´é¤Î°ìÉô¤ò¼º¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÙ¤«¤¯¸À¤¦¤È¡¢É¡¤¬±¦È¾Ê¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼º¤Ã¤¿¤Î¤ÏÉ¡¤Î°ìÉô¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£º¸¼ª¤Î¾åÈ¾Ê¬¤â¼º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤½¤é¤¯¥¯¥Þ¤Ë³ú¤Þ¤ì¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥Þ¤Ï¡Êº¸¡Ë¼ê¤ò½Ð¤¹¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢³ú¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡ÊÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿80ÂåÃËÀ¡Ë
¥¯¥Þ¤Ï´éÌÌ¤òÁÀ¤¦
¿Í´Ö¤ÈÂÐÖµ¤·¤¿ºÝ¡¢¥¯¥Þ¤Ï°Õ¿ÞÅª¤Ë´éÌÌ¤òÁÀ¤¤¡¢º¸¼ê¤Ç¹¶·â¤¹¤ë¤Î¤«¡£3000Æ¬°Ê¾å¤Î¥¯¥Þ¤ËÁø¶ø¤·¡¢9²ó½±¤ï¤ì¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ëNPOË¡¿ÍÆüËÜ¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¸¦µæ½êÍý»öÄ¹¤ÎÊÆÅÄ°ìÉ§»á¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢¤³¤¦ÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Ã¤Á¤ÏÆ¨¤²¤ë¤Î¤ÇÉ¬»à¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ê½é¼ê¤¬¡Ë±¦¤«º¸¤«¤É¤¦¤«¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
ÊÆÅÄ»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡ÖÂç³ØÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿½Å¾É¼Ô¤Î³°½ý¤òÄ´¤Ù¤¿¸¦µæ·ë²Ì¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£½©ÅÄÂç³Ø°å³ØÉôÉÕÂ°ÉÂ±¡¤Î¹âÅÙµßÌ¿µßµÞ¥»¥ó¥¿¡¼¤¬È¯É½¤·¤¿¡Ö¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë³°½ý´µ¼Ô¤Î¸å¤í¸þ¤±Ö³Ø¸¦µæ¡×¤¬¤½¤ì¤À¡£
ºòÇ¯ÅÙ¡¢¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë¿Í¿ÈÈï³²¤¬ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬½©ÅÄ¸©¤À¡£»à¼Ô¤³¤½½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î70¿Í¤¬Éé½ý¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤Á½Å½ý¼Ô20Ì¾¤¬»°¼¡µßµÞ°åÎÅ»ÜÀß¤Ç¤¢¤ë½©ÅÄÂç³Ø°å³ØÉôÉÕÂ°ÉÂ±¡¹âÅÙµßÌ¿µßµÞ¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£Æ±¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¥¯¥Þ³°½ý¤Î¼£ÎÅ¤Ë¤¢¤¿¤ëÅÚÅÄ±Ñ¿Ã°å»Õ¤¬ÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥¯¥Þ¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿³°½ý¤ÏÆüËÜ¤Ç¤Ï½ÅÂç¤Ê´Ø¿´»ö¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢2023Ç¯¤Ë¹âÅÙµßÌ¿µßµÞ¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡¢¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë³°½ý´µ¼Ô20Ì¾¤Î³°½ý¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ä¼£ÎÅ·ë²Ì¤Ê¤É¤òÄ´ºº¸¦µæ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï74.5ºÐ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃË½÷Èæ¤Ç¤Ï65¡ó¤¬ÃËÀ¤Ç¤·¤¿¡£Éé½ý¤Ï5·î¤«¤é11·î¤Ë¤«¤±¤ÆÈ¯À¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²°³°¤ÇÇÀºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¥±¡¼¥¹¤Î¤Û¤«¡¢»¶ÊâÃæ¤ä¿·Ê¹ÇÛÃ£¡¢¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ç»Å»öÃæ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÎ¤ÎÉô°ÌÊÌ¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤¬´éÌÌ¤Ç¤¢¤ê¡¢Á´ÂÎ¤Î90%¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤ÏÉ¡¤äÌÜ¤Ç¤¹¡£¼¡¤¤¤Ç¡¢¾åÈ¾¿È¤ÎÏÓ¤ä¸ª¤Ê¤É¤Î¾å»è¤¬70¡ó¡¢¤µ¤é¤ËÆ¬Éô¤¬60¡ó¡¢²¼È¾¿È¤Î¤Ò¤¶¤ä¤â¤â¤Ê¤É¤Î²¼»è¤¬40¡ó¤Ç¤·¤¿¡×
¥¯¥Þ¤¬´é¤òÁÀ¤¦ÍýÍ³
20Ì¾¤Î¤¦¤Á3Ì¾¤Î´µ¼Ô¤¬´ãµåÇËÎö¤òÉé¤¤¡¢9Ì¾¤Î´µ¼Ô¤¬´éÌÌ¹üÀÞ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£¥¯¥Þ¤Ï¤Ê¤¼´é¤òÁÀ¤¦¤Î¤«¡£Á°½Ð¤ÎÊÆÅÄ°ìÉ§»á¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¥¯¥Þ¤¬´é¤ò¹¶·â¤¹¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¡£¥¯¥Þ¤ÏÁê¼ê¤ÈÁè¤¦¤È¤¡¢Áê¼ê¤òÊú¤¹þ¤ß¡¢É¡¤Ë¤«¤ß¤Ä¤¤¤ÆÃâÂ©»à¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤¬´ðËÜ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÁê¼ê¤¬¿Í´Ö¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¡¢Æ±¤¸¥¯¥Þ¤Ç¤¢¤í¤¦¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¥¯¥Þ¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¤ò¤Ï¤¸¤áÆù¿©½Ã¤ÏÁê¼ê¤ÎÉ¡¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤«¤à¤Î¤¬´ðËÜ·Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¸åÊÔµ»ö¡Ø¥¯¥Þ¤Ï±¦¼ê¤Ç¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤ò¤Ê¤á¡¢º¸¼ê¤ÇÅ¨¤ÈÀï¤¦¡Ä¡Ö¥¯¥Þ¤ÎÍø¤¼ê¤Ïº¸¡×Àâ¤ÏËÜÅö¤«¡ÄÈï³²¼Ô¤Î¾Ú¸À¤È½ýÀ×¤«¤é¸¡¾Ú¤¹¤ë¡Ù¤Ç¤Ï°ú¤Â³¤¡¢¡Ö¥¯¥Þ¤Ïº¸Íø¤¡×Àâ¤òÄÉ¤¦¡£
¥¯¥Þ¤Ï±¦¼ê¤Ç¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤ò¤Ê¤á¡¢º¸¼ê¤ÇÅ¨¤ÈÀï¤¦¡Ä¡Ö¥¯¥Þ¤ÎÍø¤¼ê¤Ïº¸¡×Àâ¤ÏËÜÅö¤«¡ÄÈï³²¼Ô¤Î¾Ú¸À¤È½ýÀ×¤«¤é¸¡¾Ú¤¹¤ë
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Áòº×,
Êè,
³¤,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
³ùÁÒ,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
²£ÉÍ,
¾²ÃÈË¼,
¿ÀÆàÀî