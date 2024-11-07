¥æ¥Ë¥¯¥í¤Ë1Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀøÆþ¼èºà¡ª¡Ö»þµë1000±ß¡×¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤È¤·¤ÆÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬»×¤ï¤º½ñ¤Î±¤á¤¿¡¢ÀèÇÚ¼Ò°÷¤Î¡Ò¾×·â¤Î°ì¸À¡Ó¤È¤Ï¡©
¥æ¥Ë¥¯¥í¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë»þµë1000±ß¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤È¤·¤Æ1Ç¯´ÖÀøÆþ¼èºà¤·¤ÆÎ¯¤Þ¤Ã¤¿¥á¥â¤Ï30ºý°Ê¾å¡£µÏ¿¤ò½ñ¤»Ä¤¹°Ê³°¤Ë½ÅÍ×¤Ê¥á¥â¤ÎÌò³ä¤È¤Ï¡©¡¡¥æ¥Ë¥¯¥í¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¡¢¥ä¥Þ¥È±¿Í¢¡¢º´ÀîµÞÊØ¤«¤é¥È¥é¥ó¥×¿®¼Ô¤ÎÃÄÂÎ¤Þ¤ÇÌ¾¤À¤¿¤ëÂç´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤ËÀøÆþ¤·¤Æ¤¤¿¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î²£ÅÄÁýÀ¸»á¤Ë¤è¤ëÃø½ñ¡ØÀøÆþ¼èºà¡¢Á´¼êË¡¡Ù¡Ê³ÑÀî¿·½ñ¡Ë¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¡¢¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¤¤¤¤Ê¸¾Ï¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤Ï°ì²ó¤À¤±
¡Ø¥æ¥Ë¥¯¥íÄë¹ñ¤Î¸÷¤È±Æ¡Ù¤ò2011Ç¯¤Ë½ÐÈÇ¤¹¤ë¤È¡¢¥æ¥Ë¥¯¥í¤¬Ê¸éº½Õ½©¤òÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤ÇÁÊ¤¨¤Æ¤¤¿¡£¥æ¥Ë¥¯¥íÂ¦¤Ï¤µ¤é¤Ë3Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤ëºÛÈ½¤Î´ü´ÖÃæ¤Ï¼èºà¤ò¹µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÍ×Ë¾¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢ºÛÈ½¤ÇÊ¸éº½Õ½©¤¬¾¡ÁÊ¤·¤¿¤¢¤È¤â¡¢¥æ¥Ë¥¯¥í¤Ï»ä¤¬·è»»²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤òµñ¤ó¤À¤Î¤À¡£
¤½¤¦¤·¤¿¸ÈÂ©¤Ê¥æ¥Ë¥¯¥í¤ÎÉ¡¤òÌÀ¤«¤¹¤¿¤á¡¢»ä¤Ï¥æ¥Ë¥¯¥í¤ËÀøÆþ¼èºà¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£
¥æ¥Ë¥¯¥í¤ÎÀøÆþ¼èºà¤ÎºÇ½é¤Î´ØÌç¤ÏÌÌÀÜ»î¸³¤Ç¤¢¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¼çÍ×¤ÊÏ«Æ¯ÀïÎÏ¤Ï¡¢³ØÀ¸¤È¼çÉØ¡£»ä¤Î¤è¤¦¤Ê50Âå¤ÎÃË¤ÏÉâ¤¤¤¿Â¸ºß¤È¤Ê¤ë¡£¤À¤¬¡¢ÌÌÀÜ¤Ë¹ç³Ê¤·¤Ê¤¤¤ÈÀøÆþ¼èºà¤Ï»Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
2015Ç¯½©¤Î¤³¤È¡£¥Í¥Ã¥È·ÐÍ³¤Ç»þµë1000±ß¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ë±þÊç¤¹¤ë¤È¡¢°ì½µ´Ö¸å¤ËÌÌÀÜ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÌÌÀÜÆü¤Ï¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤¬20¡î¤òÄ¶¤¨¤ëÀ²¤ì¤ÎÆü¤À¤Ã¤¿¡£ÌÌÀÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÅ¹Ä¹¼¼¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎÉÛÂÞÆÒÂÙ¤ò¾®ÊÁ¤Ë¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÅ¹Ä¹¤È¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤Î¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ë¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ßÃ´Åö¤ÎÊ¡ÅÄ½¼ÆÁ»÷¤ÎÉûÅ¹Ä¹¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥á¥â¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
ÌÌÀÜ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë»ä¤ÏÎ»²ò¤òµá¤á¤¿¡£
¡Ø¥æ¥Ë¥¯¥íÄë¹ñ¤Î¸÷¤È±Æ¡Ù¤Î¼èºà¤Ç¡¢¾å»Ê¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¤¤Ë¥á¥â¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¤³¤Ã¤Ô¤É¤¯ÅÜ¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥æ¥Ë¥¯¥í¼Ò°÷¤ÎÁÞÏÃ¤ò²¿ÅÙ¤âÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¥á¥âÊ¸²½¤ÎÃæ¤Ç°é¤Ã¤Æ¤¤¿Å¹Ä¹¤ÈÉûÅ¹Ä¹¤Ë¡¢°ÛÂ¸¤¬¤¢¤í¤¦¤Ï¤º¤Ï¤Ê¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¥æ¥Ë¥¯¥í¥Þ¥¤¥ó¥É¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤¿¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¸õÊä¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹¥°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¼ÂºÝ¡¢»ä¤ÏÌÌÀÜÅöÆü¤ËºÎÍÑ¤òÃÎ¤é¤»¤ëÅÅÏÃ¤ò¼õ¤±¡¢ÍâÆü¤«¤é½Ð¶Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥æ¥Ë¥¯¥í¤Ï¥á¥â²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤ÎÀøÆþ¼èºà¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍÍø¤ËÆ¯¤¤¤¿¡£¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤Ç¤â¥á¥â¤ò¼è¤êÊüÂê¤Ê¤Î¤À¡£
¥æ¥Ë¥¯¥í¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿1Ç¯´Ö¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ë¥µ¥¤¥º¤Î¥Î¡¼¥È¤È¹õ¤Î¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¤ò¾ï¤Ë·ÈÂÓ¤·¡¢»þ´Ö¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ÏÃ¯¤Ï¤Ð¤«¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥á¥â¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¥·¥Õ¥È¤äËèÆü¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÆâÍÆ¡¢Å¹ÊÞ¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¡¢·Ç¼¨ÈÄ¤ËÄ¥¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿Ï¢Íí»ö¹à¤Ê¤É¡¢¼¹É®¤ÎºÝ¤ÎºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤â¥á¥â¤Ë½ñ¤Î±¤á¤¿¡£
É´±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÇã¤Ã¤¿A6¥µ¥¤¥º¤Î¥á¥â¤Ï¡¢Æ¯¤½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤Ë30ºý°Ê¾å¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤¿¡£¼ê½ñ¤¤Î¥á¥â¤Ï¡¢¸ÅÅµÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ÀøÆþ¼èºà¤ÎµÏ¿¤ò»Ä¤¹ÍÎÏ¤ÊÊýË¡¤À¡£
¥á¥â¤Î¼¹É®ºàÎÁ½¸¤á°Ê³°¤Î¡Ö½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¡×
¥á¥âÄ¢¤ò»È¤¦¤È¤¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÍî¤È¤·¤Æ¤Ê¤¯¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£»ä¤Î¾ì¹ç¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹»Ä¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëµ¿¤¤¤Î¤¢¤ëÅ¹Ä¹¤Î½Ð¶Ð»þ´Ö¤Ê¤É¤â½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤À¤ì¤«¤¬½¦¤Ã¤Æ¥á¥â¤òÆÉ¤á¤Ð¡¢ÀøÆþ¼èºà¤Î°Õ¿Þ¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£»ä¤Ï1Æü¤Ë²¿ÅÙ¤â¡¢¥á¥â¤¬¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£
¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¤È¤Ó¤Ì¤±¤Æµ²±¤Î¤¤¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥á¥â¥ê¡¼¤È¤¤¤ï¤ì¤ë±ÇÁüµ²±Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ê¿Í¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Î¿Í¤Îµ²±¤ÏÍê¤ê¤Ê¤¯¡¢¤Ï¤«¤Ê¤¤¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ºòÆü¤ÎÍ¼¿©¤Î¸¥Î©¤Ï»×¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤â¡¢3ÆüÁ°¡¢°ì½µ´ÖÁ°¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤¬²¿¤ò¿©¤Ù¤¿¤Î¤«¤µ¤¨Û£Ëæ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï¤ï¤ì¤ï¤ì¤Îµ²±¤¬Æü¡¹¡¢¹¹¿·¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¾¤Ë²á½Å¤ÊÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¡¢É¬Í×¤Î¤Ê¤¤µ²±¤¬¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£Ç¾Æâ¤Ç°ì»þÅª¤Êµ²±¤òÃß¤¨¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ë³¤ÇÏ¡¢¤½¤³¤Ë¤È¤É¤á¤Æ¤ª¤±¤ë¥ï¡¼¥¥ó¥°¥á¥â¥ê¡¼¤ÎµöÍÆÎÌ¤Ï¡¢7¸ÄÁ°¸å¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡£
¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ò»Ö¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤¤¤¤²Ã¸º¤Ê¼«Ê¬¤Îµ²±ÎÏ¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£²¿¤Ç¤â¥á¥â¤Ë»Ä¤¹¡£²¿¤¬½ÅÍ×¤«¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤ÏÆó¤Î¼¡¤È¤·¤Æ¡¢½ñ¤¯¤¿¤á¤ÎºàÎÁ¤ò½¸¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤È¤³¤È¤ó¥á¥â¤ò¼è¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤¢¤È¤Ç¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥á¥â¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤Ï¡¢Ì¾ÍÀÔÌÂ»ºÛÈ½¤ÇÁÊ¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤¡¢½ñ¤¼ê¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤â²Ì¤¿¤¹¡£
¥á¥â¤Ë»Ä¤¹¤Î¤Ï¼èºà¤Î¤È¤¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¼èºà¤¬½ª¤ï¤ê¡¢²¿¥«·î¤«¤«¤±¤ÆËÜ¤ò¼¹É®¤¹¤ëºÝ¡¢ÅÓÃæ¤Ç¤¤¤¤Ê¸¾Ï¤¬Æ¬¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£±ý¡¹¤Ë¤·¤Æ¡¢¤Ü¡¼¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢¤¤¤¤Ê¸¾Ï¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¯¤ë¤â¤Î¤À¡£¤½¤Î¤È¤¤â¡¢É¬¤º½ñ¤Î±¤á¤ë¡£
¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤À¤«¤é¡¢¤¢¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â´ÊÃ±¤Ë»×¤¤½Ð¤»¤ë¤À¤í¤¦¡¢¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤ÏÂç´Ö°ã¤¤¤À¡£¤¤¤¤Ê¸¾Ï¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤Ï°ì²ó¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤Î¤¢¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤·¤Ð¤·¤Ð¤¢¤ë¡£Éâ¤«¤ó¤ÀÊ¸¾Ï¤ò½ñ¤Î±¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢Âç¤¤Êµû¤òÆ¨¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¸å²ù¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ»õ嚙¤ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
Å·¸õ¤äÆ÷¤¤¡¢BGM¤â½ñ¤Î±¤á¤ë
¥æ¥Ë¥¯¥í¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥ë¡¼¥à¤Ç¤ÎàÂÞ¤à¤áºî¶È¤«¤é»Ï¤á¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¤ËÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¾¦ÉÊ¤ò¡¢Å¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤«¤é½Ð¤·¤Æ¡¢¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¤ò剝¤¯ºî¶È¤Î¤³¤È¡£¤½¤Îºî¶ÈÃæ¤Ë»ä¤¬¥á¥â¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤Ë°õºþ¤µ¤ì¤¿Ãæ¹ñ¤ÎÀ¸»º¹©¾ì¤ÎÌ¾Á°¤À¤Ã¤¿¡£
¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÌ¾Á°¤ò½ñ¤¼Ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¡Ò¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¡¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡Ó¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ë¥Ô¥ó¤È¤¤¿¡£»ä¤¬¡Ø¥æ¥Ë¥¯¥íÄë¹ñ¤Î¸÷¤È±Æ¡Ù¤ò½ñ¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤Î¹Åì¾Ê¤Ç¼èºà¤·¤¿¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î²¼ÀÁ¤±¹©¾ì¤Î¡Ò¾½±ñ½¸ÃÄ¡Ó¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¼èºàÅö»þ¡¢¤½¤Î¹©¾ì¤Ç·Ð±Ä´´Éô¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ÍâÆü¡¢»ä¤ÏÏ«Æ¯¼Ô¤ÎÏÃ¤âÄ¾ÀÜÊ¹¤¤¿¤¤¤È¹©¾ì¶á¤¯¤Î»Ô¾ì¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¡£É×ÉØ¤È¤â¤Ë¡Ò¾½±ñ½¸ÃÄ¡Ó¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£É×ÉØ¤È8ºÐ¤Ë¤Ê¤ë°ì¿ÍÌ¼¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Þ¤ÇÉÕ¤¤¤Æ¹Ô¤¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
ÆüËÜ¤Î´Ö¼è¤ê¤Ç¤¤¤¦¤ÈÈ¬¾ö°ì´Ö¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë¤Ï¡¢Âæ½ê¤È¥È¥¤¥ì¡¢¤½¤ì¤Ë¿Æ»Ò3¿Í¤¬°ì½ï¤ËÌ²¤ë¥Ù¥Ã¥É¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤ÏÃæ¹ñ¤ÇàÇÀÌ±¹©á¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë½Ð²Ô¤®Ï«Æ¯¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢·ÐºÑÈ¯Å¸¤Î²¼»Ù¤¨¤ÎÌò³ä¤òÉé¤¦¤¬¡¢¤½¤ÎÀ¸³è¤Ï¤Ä¤Þ¤·¤¤¡£½÷À¤Ë¾Íè¤ÎÌ´¤ò¿Ò¤Í¤¿¡£
¡ÖÂÎ¤¬¤Ä¤Å¤¯¸Â¤ê¡¢É×ÉØÆó¿Í¤Ç½Ð²Ô¤®¤ò¤Ä¤Å¤±¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¼¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¶µ°é¤ò¼õ¤±¡¢¾å¤Î³Ø¹»¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤Ê½Ð²Ô¤®¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»öÌ³½ê¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÌ¼¤Î³Ø¹»¶µ°é¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢½Ð²Ô¤®¤ò¤ä¤á¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¤½¤Î»þ¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£¤Ç¤âÆó¿Í¤ÏÆ±¤¸¹©¾ì¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¢¤È¹Í¤¨¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤¤¤¤¾ò·ï¤Î¹©¾ì¤ò¸«¤Ä¤±¤ÆÆ¯¤¾ì½ê¤òÊÑ¤¨¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¼èºà¤Î¤È¤¡¢È±¤ò¸å¤í¤ÇÆó¤Ä¤Ë·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿½÷¤Î»Ò¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤¤¤¦¤Ê¤éÃæ³ØÆóÇ¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£½ª»Ï¡¢¶½Ì£¿¼¤²¤Ë¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾¯½÷¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤è¤¦¤ÈÊÙ¶¯¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¢¤ÈÅ¹ÊÞ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥ë¡¼¥à¤ÇÊª»×¤¤¤Ë¿»¤Ã¤¿¡£
ÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍè¤ëÁ÷¤ê¾õ¤Ë¤Ï¡¢ÇÛÁ÷¤òÃ´Åö¤¹¤ëÊªÎ®¶È¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ò»°É©¾¦»ö¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¡Ó¤ä¡Ò¥Ï¥Þ¥¥ç¥¦¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ó¡¢¡Ò¥À¥¤¥»¡¼¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¡Ó¤ä¡ÒSBS¥í¥¸¥³¥à¡Ó¤Ê¤É¤Î¼ÒÌ¾¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤â¥á¥â¤Ë½ñ¤¼è¤ë¡£
»ä¤ÏÊªÎ®¶È³¦¤ÎÀìÌç»æ¤Î½Ð¿È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤À¤ì¤¬¤É¤³¤«¤é¥â¥Î¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¿¤«¤È¤¤¤¦ÊªÎ®¤Î¾ðÊó¤Ë¿ÍÊÂ¤ß°Ê¾å¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ø¥æ¥Ë¥¯¥íÄë¹ñ¤Î¸÷¤È±Æ¡Ù¤Ë¤âÆ±¼Ò¤ÎÊªÎ®ÌÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ë¶ÈÌ¾¤òµó¤²¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë°ÑÂ÷Àè¤ÎÊÑ²½¤Ï¿·¾ðÊó¤À¤Ã¤¿¡£
¥æ¥Ë¥¯¥í¤Ï´è¤Ê¤Ê¤Þ¤ÇÈëÌ©¼çµÁ¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¼è°úÀè¤ÎÊªÎ®´ë¶È¤ÎÌ¾Á°¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤è¤Ã¤Æ¡¢¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¡Ê¶¡µëÏ¢º¿¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Ë¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¹¥Ð¥ê¥å¡¼¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¤³¤³¤¬¥á¥â¤Î½ÐÈÖ¤À¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿½Ö´Ö
ÀøÆþ¤¹¤ë´ë¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤¬Â¿¤¤¤Û¤É¡¢²¿¤ò´Ñ»¡¤·¤Æ¡¢²¿¤ò¥á¥â¤Ë»Ä¤¹¤Î¤«¤¬¤è¤êÅª³Î¤ËÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÀøÆþ¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢Áê¼ê´ë¶È¤Î¤³¤È¤ò¤¹¤Ù¤ÆÇÄ°®¤¹¤ë¤Î¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢»öÁ°½àÈ÷¤Ë¤½¤³¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£
½àÈ÷ÉÔÂ¤ò¶²¤ì¤ÆÆó¤ÎÂ¤òÆ§¤à¤è¤ê¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÁê¼ê¤Î²û¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é²¿¤«¤ò¤Ä¤«¤ß¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬ÀøÆþ¼èºà¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡£²¿¤ò¤Ä¤«¤ß¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢¤À¤ì¤Ë¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤À¡£
¥á¥â¤Ë¤Ï¡¢5W1H¤Ë±è¤Ã¤ÆµÏ¿¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¤¡£¤¤¤Ä¡¢¤É¤³¤Ç¡¢¤À¤ì¤¬¡¢²¿¤ò¡¢¤Ê¤¼¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤«¨¡¨¡¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡£²á¾ê¤Ë½ñ¤¯É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¢¤È¤ÇÆÉ¤ßÊÖ¤·¤Æ¡¢¾ìÌÌ¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¥á¥â¤ò¿´¤¬¤±¤ë¡£¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Å·¸õ¤äÆ÷¤¤¡¢Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿BGM¤äÏÃ¤·Áê¼ê¤ÎÉþÁõ¤Ê¤É¤â½ñ¤Î±¤á¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¡£
Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥á¥â¤Ï¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤Ë¸«Ä¾¤¹½¬´·¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤À¡£½ñ¤Â¤ê¤Ê¤¤ÅÀ¤ÏÀÖ»ú¤ÇÊäÂ¡£¼«Ê¬¤ÎÊ¸»ú¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢»þ´Ö¤¬¸Â¤é¤ì¤¿Ãæ¤Î¥á¥â¤ÏÁö¤ê½ñ¤¤È¤Ê¤ë¡£
¸å¤Ç¸«ÊÖ¤¹¤È¡¢²¿¤ò½ñ¤¤¤¿¤Î¤«¤¬¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¤âÈ½ÆÉ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤Ê¤é¡¢²¿¤ò½ñ¤¤¤¿¤«¤È¤¤¤¦µ²±¤òÍê¤ê¤Ë¡¢ÆÉ²òÉÔÌÀ¤ÎÊ¸»ú¤äÊ¸¾Ï¤ò¡¢½½Ê¬¤ËÊä¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤Ë¸«ÊÖ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¥á¥â¤ÎÆâÍÆ¤¬Æ¬¤Ë»Ä¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÍøÅÀ¤â¤¢¤ë¡£
1Ç¯¤Î´Ö¤Ç¡¢¡Ö¤³¤³¤¬¥á¥â¤Î½ÐÈÖ¤À¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ï¡¢3Å¹ÊÞÌÜ¤Î¿·½É±ØÅì¸ý¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥Ó¥Ã¥¯¥í¡Ê2022Ç¯6·îÊÄÅ¹¡Ë¤Ç¡¢±Ä¶È»þ´Ö¤Î¸å¤Ë¾¦ÉÊÀ°Íý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤À¡£¥Ó¥Ã¥¯¥í¤Ç»ä¤¬Ã´Åö¤·¤¿»Å»ö¤Î°ì¤Ä¤Ë²Ù¼õ¤±ºî¶È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
ÊªÎ®¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤éËèÆü¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¯¤ë¿ôÉ´¸Ä¤Ë¾å¤ëÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤ò¡¢1³¬¤«¤é3³¬¤Þ¤Ç¤Î»ØÄê¤µ¤ì¤¿Éô½ð¤Ë±¿¤ÓÆþ¤ì¤ëºî¶È¡£ÈËË»´ü¤Î´¶¼Õº×¤È¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¡¢1Æü700¸ÄÁ°¸å¤ÎÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤¬±¿¤Ó¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤â¤Ê¤¯¡¢Ã»¤¤»þ´Ö¤Ç¶¹¤¤¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ²ÙÊª¤ò¿¶¤êÊ¬¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Ã¯¤â¤¬·É±ó¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê½ÅÏ«Æ¯¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤Îºî¶È¤¬½ª¤ï¤Ã¤ÆÅ¹Æ¬¤Î¾¦ÉÊ¤ò¾ö¤ßÄ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤ÎÀµ¼Ò°÷¤¬»ä¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö²Ù¼õ¤±¤Ï¡¢ÂçÊÑ¤À¤è¤Í¡×
¡Ö¤¤¤¤±¿Æ°¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¡£¤½¤¦Í¥ÅùÀ¸Åª¤ÊÅú¤¨¤òÊÖ¤¹¤È¡¢
¡Ö¥Û¥ó¥È¤Ë¡©¡¡²Ù¼õ¤±¤Ï¤¤¤¤±¿Æ°¤Ê¤ó¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡£ÅÛÎì¤Î»Å»ö¤À¤è¡£ÅÛÎì¤Î¡ª¡×
¤È¤¤¤¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê¸ÀÍÕ¤¬ÂÇ¤ÁÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¼õ¤±¼è¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤¹¤°¤Ë¡¢¾¦ÉÊÀ°Íý¤ò¤¹¤ë¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ¡¢ÄÌÏ©¤Ë¤·¤ã¤¬¤ß¤³¤ó¤Ç¥á¥âÄ¢¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢Èà¤Î¸ÀÍÕ¤ò½ñ¤Î±¤á¤¿¡£
²£ÅÄ ÁýÀ¸
¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È