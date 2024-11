【ライブレポート】INI初の単独野外公演ファンコンツアーを完走！2日間で約3万人を動員

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■「INIについてきてくれて本当にありがとう」(木村柾哉)

INIが、9月からスタートした自身最大規模の11都市をめぐる『2024 INI FAN-CON TOUR [FLIP THE CIRCLE]』の最終公演を11月4日、大阪・万博記念公園もみじ川芝生広場にて開催した。

ツアーのラストを飾る本公演はINI単独では初の野外会場となり、快晴の空の下、メンバーがステージに登場すると会場には大歓声が巻き起こった。本稿ではそのオフィシャルレポートを掲載する。

「DILEMMA」から始まり、田島将吾が「もっと声出していこうぜ!」と叫び、「MORE」「Dramatic」「LEGIT」のメドレーでは迫力あるダンスでMINI(ファンネーム)を魅了。「FANFARE」では藤牧京介が「まだまだいけるか大阪!」と序盤から気合十分。西 洸人も「全員、腕と身体と頭全部振れよー! 今日はひとつになるからな、みんなと! 今日が最後だから全部だしきれー!」とさらに煽る。

大阪公演では野外ならではのステージ構成・セットリストとなり、「New Day」や夏フェスでも披露し、INIの野外ライブの定番曲となった「HERO」をパフォーマンス。MINIがペンライトやスローガン、タオルなどを掲げて会場のボルテージは一気に上昇した。

また、10月30日にリリースし、売上70万枚突破中の7thシングル「THE VIEW」からタイトル曲「WMDA(Where My Drums At)」も披露。イントロが流れると歓声が起こり、MINIの掛け声も会場に響き渡った。

木村は「INIは昨日デビュー3周年を迎えて4年目になるんですけど、振り返ったらいろいろなことがありました。楽しい日や怒られた日、悲しい日もあったし、もうみんな居場所はここしかないじゃん、あの日(グループの結成日)から。それをこんなたくさんの人に支えてもらってうれしいなって思いますし、たくさんグループがいる中でINIについてきてくれて本当にありがとうございます! これからもINI11人でたくさん活動していきますし、僕も自分なりに頑張っていこうと思いますので、4年目のINIもたくさんの景色をMINIのみんなと見れたらうれしいです!」と11月3日にデビュー3周年を迎えたことへの熱い気持ちも涙を流しながらコメントした。

アンコールの「T-Shirt」では夜空に鮮やかな花火が次々と上がるサプライズでフィナーレを迎えました。終了後もINIを呼ぶコールは鳴りやまず、ダブルアンコールへ。色とりどりのペンライトの光に包まれる中、11月8日公開、木村の主演映画『あたしの!』の主題歌「Break of Dawn」を初めて披露。あたたかなムードの中、ダブルアンコールを含む全25曲を歌い上げツアー最終日を締めくくった。

本ツアーは9月21日の神奈川・ぴあアリーナMM公演を皮切りにスタート。INIからMINI、MINIからINIという想いがひとつの輪になり、その例年のコンサートでできた輪を“めくる、ひっくり返す”ことでいつものコンサートとはまた違った一面を届けすというテーマをもとに開催され、11月18日鹿児島・川商ホール第一、21日・22日沖縄・ミュージックタウン音市場で行われる『After Party』を残し、全国11都市20公演を全力で駆け抜けた。

<セットリスト>

Overture

1. DILEMMA

2. MEDLEY MORE~Dramatic~LEGIT

3. FANFARE

4. Busterz

5. CALL 119

6. 10 THINGS

7. TELEVISION

8. New Day

9. Moment

10. Whatever Happens

11. Brighter (Orchestra Ver.)

12. Sun:BREATH

13. Moon:Howlin’

14. Rocketeer

15. LOUD

16. HERO

17. Dirty Shoes Swag

18. MANIAC

19. WMDA(Where My Drums At)

20. Walkie Talkie

21. BOMBARDA

~ENCORE~

22. KILLING PART

23. Yummy!!

24. T-Shirt

25. Break of Dawn

