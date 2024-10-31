¡ÖÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º½Ð¶Ø¡×¤Î¥Õ¥¸¥°¥ë¡¼¥×ÂåÉ½¤¬¡Ö¼Õºá¤Î²Ö¡×Â£¤ë¤â¡Ä¡ÄÅÜ¤Ã¤¿NPB¤Ë¡ÉÅ±µî¡É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ª
¡Ö½Ð¶Ø¡×¤ÎÍýÍ³
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÈDeNA¤¬ßõÎõ¤ÊÀï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ëº£Ç¯¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬Âè£±Àï¤«¤é¼Â¼ÁÅª¤Êà½ÐÆþ¤ê¶Ø»ßá½èÃÖ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢ËèÆü¿·Ê¹¤Ê¤É¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ºßµþ¥Æ¥ì¥Ó¶É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬À¼¤òÀø¤á¤Ê¤¬¤é¸ì¤ë¡£
¡ÖÂè£±Àï¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤äµ¼Ô¤¬¡¢°ìÀÆ¤Ëµå¾ì¤«¤é¾Ã¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£25Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÁ°ÆüÎý½¬¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎDeNAµåÃÄÃ´Åöµ¼Ô¡¢¥«¥á¥é¥¯¥ë¡¼¤¬ÄÌ¾ïÄÌ¤ê¼èºà¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¡Ø¤Ê¤Ë¤«¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡Ù¤È¸½¾ì¤Ï¥¶¥ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤³¤È¤Î¿¿Áê¤ò¥Õ¥¸´Ø·¸¼Ô¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢¡ØÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Î±¿±Ä¤ä¼èºàÂÐ±þ¤ò´É³í¤¹¤ëNPB¡ÊÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡Ë¤«¤é¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¼èºà¥Ñ¥¹¤òÊÖµÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ëµá¤á¤é¤ì¤¿¡Ù¤È¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥¹¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ºÇÂç£·Àï¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤òµå¾ìÆâ¤Ç¼èºà¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×
º£Ç¯¤Î¥×¥íÌîµå¤ÎÁí·è»»¤ÎÉñÂæ¤Ë¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÆ»¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬¤Ê¤¼Æþ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÊÆ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÃæ·Ñ¤¬Âç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¤¬ÏÃ¤¹¡£
¡Öº£Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê30¡Ë¡¢»³ËÜÍ³¿¡Ê26¡Ë¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¡¢Ì¾Ìç¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤È¤¤¤¦¥«¡¼¥É¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÏÊü±Ç¸¢¤òÀµ¼°¤Ë¼èÆÀ¡£Á´»î¹ç¤òÀ¸Ãæ·Ñ¤ÇÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¡¢¤µ¤é¤ËºÆÊüÁ÷¸¢Íø¤â¹Ô»È¤·¤ÆÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤ÎºÆÊüÁ÷¤ò·è¤á¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤òNPB¤¬ÉÔËþ¤Ë»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö¤ÎÍ¼Êý¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢»þº¹¤Î´Ø·¸¤ÇÆüËÜ¤Ç¤Ï¸áÁ°£¹»þ¤´¤í¤«¤é¤ÎÃæ·Ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤¬ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ò¥¸¥ã¥Þ¤¹¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÃæ·Ñ¼«ÂÎ¤ÏÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¥Õ¥¸¤¬¹Ô¤Ã¤¿Âè£±Àï¡¢Âè£²Àï¤ÎºÆÊüÁ÷¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤¬´Ñ¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¸á¸å£·»þ¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¥Þ¥º¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤Ë¤»¡¢¤½¤Î¿¿Î¢¤Ç¤ÏTBS¤¬ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÂè£±Àï¡¢Âè£²Àï¤òÃæ·Ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£º£¤ÎÂçÃ«¿Íµ¤¤ò¹Í¤¨¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬¡¢Æ±¤¸Ìîµå¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÇTBS¤Ë¾¡Éé¤òÄ©¤ó¤À·Á¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¸À¤ï¤Ð¡¢¡ÈÆüËÜ¥×¥íÌîµåvs.¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¡É¤ÎÂÐ·è¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£NPB¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢°ìÈÖ¤Î¿Íµ¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤¬¡¢ÂçÃ«¿Íµ¤¤Ë¿©¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿´¶³Ð¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´´Éô¤¬¡ØÃÑ¤ò¤«¤«¤µ¤ì¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÊóÉü¤È¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÈÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º½Ð¶Ø¡É¤ò·èÄê¤·¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë
Íèµ¨¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¶²¤ì¤â
NPB¤òÅÜ¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢Ìñ²ð¤ÊÌäÂê¤òÊú¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö³ÆÊóÆ»µ¡´Ø¤ÎÌîµåÃ´Åö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÏËèÇ¯¡¢NPB¤«¤é¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°12µåÃÄ¤ÎÁ´¼çºÅ»î¹ç¤Ë»öÁ°¼êÂ³¤¤Ê¤·¤ÇÆþ¾ì¤Ç¤¤ë¼èºà¾Ú¤òÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢³ÆµåÃÄ¤ËËè²óÉ¬¤º¼èºà¿½ÀÁ¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¼êÂ³¤¤¬¤«¤Ê¤êÈÑ»¨¤Ë¤Ê¤ë¡£¤É¤¦¤ä¤éº£²ó¡¢NPB´´Éô¤ÎÅÜ¤ê¤ÏÁêÅö¤Ê¤â¤Î¤é¤·¤¯¡¢Íèµ¨¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Î¼èºà¥Ñ¥¹È¯¹Ô¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ë²ÄÇ½À¤âÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÂ¦¤Ï¤³¤ì¤òºÇ¤â¶²¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢NPB¤Ø¤ÎÀâÆÀ¤Ê¤ÉÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
10·î29Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè£³Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸µ¤«¤é¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬Êü±Ç¸¢¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤áÍ½ÄêÄÌ¤ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊü±Ç¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö»î¹çÁ°¤Ë¤Ï¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¡¢NPB´Ø·¸¼Ô¤Ë¼Õºá¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÊÔÀ®¥È¥Ã¥×¤¬Åìµþ¤«¤é¤¹¤ÃÈô¤ó¤Ç¤¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¹ÔµÓ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¼Õºá¤Ï´°Á´¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅöÌÌ¤Ï¥Ñ¥¹Ë×¼ý¤Ê¤É¤Î¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê¸½¾ì¤ò¼èºà¤¹¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º³«ºÅµå¾ì¤Ë¤Ï¡¢´·Îã¤È¤·¤Æ¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ä¥Æ¥ì¥Ó³Æ¶É¤«¤é¸ÕÄ³Íö¤Ê¤É½Ë¤¤²Ö¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î²Ö¤Ë¤Î¤ß¡¢¡È°ÛÊÑ¡É¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Öµå¾ì¤Î´Ø·¸¼ÔÆþ¤ê¸ý¤Ë¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢TBS¤äºßÊ¡²¬³Æ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ê¤É¤¬¼ÒÄ¹Ì¾µÁ¤ÇÂ£¤Ã¤¿²Ö¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î²Ö¤À¤±¡¢¤½¤³¤Ë¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤ó¤È¡¢´Ø·¸¼ÔÆþ¤ê¸ý¤«¤é¡ÈÅ±µî¡É¤µ¤ì¡¢¿ÍÌÜ¤Î¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤ÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ë¤Ò¤Ã¤½¤ê¤È°ÜÆ°¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¸´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤ì¤Ë¾Ç¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢29Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆµÞî±¡¢¥Õ¥¸¥µ¥ó¥±¥¤¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÁí¿ã¡¦Æü»Þµ×»á¡Ê86¡ËÌ¾µÁ¤ÇÄÉ²Ã¤Î¸ÕÄ³Íö¤òÂ£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Í½ÁÛ°Ê¾å¤ËÁûÆ°¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê²Ð¾Ã¤·¤ËËÛÁö¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤È¤³¤í¤¬¤½¤Î²Ö¤â¡¢¼ÒÄ¹Ì¾µÁ¤Î²Ö¤ÈÆ±¤¸¾ì½ê¤Ë¤Ò¤Ã¤½¤ê¤ÈÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¼ÒÄ¹Ì¾µÁ¤Î²Ö¤ò¡ÈÅ±µî¡É¤·¡¢¤½¤Î¾å¤Î²ñÄ¹¼«¤éÂ£¤Ã¤Æ¤¤¿²Ö¤µ¤¨¤âÆ±¤¸¾ì½ê¤ËÄÉ¤¤¤ä¤ë¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë°ÛÎã¤ÎÂÐ±þ¤Ç¤¹¡£NPB¤Ï¤è¤Ã¤Ý¤ÉÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡Ä¡Ä¡×
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤È¤¤¤¨¤Ð°ÊÁ°¡¢ÂçÃ«¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ò¿¯³²¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÊóÆ»¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÂçÃ«¤Ë´Ø¤¹¤ë¼èºà¥Ñ¥¹¤òÅà·ë¤µ¤ì¡¢°ì»þ¡È½Ð¶Ø¾õÂÖ¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
º£²ó¤Ï¡¢ÂçÃ«¤ÎÍ¦»Ñ¤òÆüËÜ¹ñÌ±¤ËÆÏ¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÅÜ¤Ã¤¿NPB¤«¤é¼èºà¥Ñ¥¹¤ÎË×¼ý¤ò¿©¤é¤¦¤³¤È¤Ë¡£ÆüÊÆÎ¾¹ñ¤Ç¡È½Ð¶Ø½èÊ¬¡É¤ò¼õ¤±¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÆ§¤ó¤À¤ê½³¤Ã¤¿¤ê¤Î¾õÂÖ¤À¤í¤¦¡£