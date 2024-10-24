±ºÏÂDF¤¬Ì£Êý¤«¤é¡Ö²¿²ó¤âÅÜ¤é¤ì¤¿¡×¡¡¼éÈ÷¤Ç¼ê¤´¤¿¤¨¤â¡Ä¹¶·âÌÌ¤ÇÉâ¤½Ð¤¿²ÝÂê¡Ö¤â¤Ã¤ÈÆþ¤ì¤í¤È¡×
±ºÏÂDFÀÐ¸¶¹¶µ¤¬ÇðÀï¤Î¼éÈ÷¡¢¹¶·âÌÌ¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¿¶¤êÊÖ¤ë
¡¡±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ï10·î23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿J1¥ê¡¼¥°Âè25Àá±ä´üÊ¬¤ÇÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤ÈÂÐÀï¤·¡¢1-0¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤Ï¾¡¤ÁÅÀ¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿Çð¤ËÇÔ¤ì¤ì¤Ð¡¢»ÄÎ±Áè¤¤¤ËËÜ³ÊÅª¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿±ºÏÂ¤À¤¬¡¢¤³¤Î¾¡Íø¤Ç°ìµ¤¤Ë12°Ì¤Þ¤ÇÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£DFÀÐ¸¶¹¶µ¤¬»î¹ç¸å¤ËÇð¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¹¶·â¿Ø¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤À¤Ã¤¿ÅÀ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Çð¤Î¶¼°Ò¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢MF¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥µ¥ô¥£¥ª¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¹¶·â¤À¤Ã¤¿¡£±ºÏÂ¤Ç¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ËÆþ¤Ã¤¿ÀÐ¸¶¤òÃæ¿´¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢GKÀ¾Àî¼þºî¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤«¤é¸«¤ë¤È±¦¥µ¥¤¥É¤Î2¿Í¡ÊDF¥¸¥¨¥´¤È¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥µ¥ô¥£¥ª¡Ë¤ÏÇ½ÎÏ¤â¹â¤¯¡¢2¿Í¤Ç¹¶·â¤ò´°·ë¤·¤Æ¤¯¤ë¡£´ðËÜÅª¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹¶¤á¤Æ¤¤¤ë»þ¤Î¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥é¥¤¥ó¤Ë¤âÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥é¥¤¥ó¤â¼«Ê¬¤Î¶á¤¤Áª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ºÇÂç¸Â¤Î·Ù²ü¿´¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁÛÄê³°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Á°È¾40Ê¬¤ËÀÐ¸¶¤¬¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¡Ö¤µ¤¹¤¬¤ËÂà¾ì¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¹Ô¤¯¤È¤³¤í¤È¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡£¤½¤Î¶¯¼å¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤«¤Ê¤ê°Õ¼±¤·¤Æ¡¢µ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÀÐ¸¶¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢±ºÏÂ¤Î¼éÈ÷¤¬·ø¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤«¡¢¸åÈ¾¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÇð¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤òMF¾®²°¾¾ÃÎºÈ¤«¤éMF»³ÅÄÍº»Î¤Ë¸òÂå¤·¤¿±Æ¶Á¤«¡¢Çð¤Îº¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¹¶·â¤¬±ºÏÂ¤Î¶¼°Ò¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤Û¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÀÐ¸¶¤â¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç²¿¤«¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤«¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥µ¥ô¥£¥ª¤È¥¸¥¨¥´¤âÈè¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤³¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ê·°Ïµ¤¤È¤«¡¢Àª¤¤¤Ï´°Á´¤Ë¾å²ó¤ì¤¿¡×¤È¡¢Áê¼ê¤Î¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¼ê¤´¤¿¤¨¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸Ä¡¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÃ×ÃÄ·ë¤·¤ÆÀï¤¨¤¿Í×°ø¤È¤·¤ÆÀÐ¸¶¤Ï¡¢ÅìµþVÀï¸å¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Áª¼ê¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤òµó¤²¤¿¡£¡ÖÁ°Àá¤Î»î¹ç¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤éÁª¼ê¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¥Á¡¼¥à¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤È¤«¡¢Áª¼êÆ±»Î¤Î¿®Íê¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¤â¤Ã¤È½Ð¤½¤¦¤ÈÏÃ¤·¤Æº£Æü¤Î»î¹ç¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥×¥ì¡¼¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡Áª¼ê¤À¤±¤Ç¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ïº£Ç¯½é¤á¤Æ¤Ç¡ÖÀï½ÑÅª¤ÊÏÃ¤è¤ê¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊý¸þÀ¤È¤«¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤ÏÈ¯¸À¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡Ê¶½Ûñ¡Ë¿µ»°¤µ¤ó¤È¤«¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÁª¼ê¤â¡¢³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡Ê¡¦¥ê¥ó¥»¥ó¡Ë¤â¡¢¡ØÃ¯¤«¤¬¤ä¤é¤ì¤¿¤é¤ß¤ó¤Ê¤Ç½õ¤±¤Ë¹Ô¤¯¡£¥ß¥¹¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥«¥Ð¡¼¤·¤¢¤¦¤È¤³¤í¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡Ø¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï»ÄÎ±¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡Ê¾¾Èø¡ËÍ¤²ð¤¯¤ó¤âÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡ÊÅìµþVÀï¸å¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÈÏÃ¤·¤¿À¾Àî¤È¸¶¸ý¤Ï¡Ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÀ¼¤È¤«¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ø¤½¤¦¤¤¤¦À¼¤Ë¤³¤¿¤¨¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¡×¤ÈÀÐ¸¶¤¬ÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢³ÆÁª¼ê¤Î°Õ¸«¤¬¸ò´¹¤Ç¤¤¿¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Û¡¼¥à¤Ç¤¢¤ëºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î¥ê¡¼¥°Àï¾¡Íø¤Ï¡¢6·î30Æü¤ÎÈØÅÄÀï¡Ê3-0¡Ë°ÊÍè¡¢Ìó4¤«·î¤Ö¤ê¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë»î¹ç¸å¤Ë¸ª¤òÁÈ¤ß¡¢¡ÖWe are Diamonds¡×¤òÁ´°÷¤Ç²Î¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀÐ¸¶¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÄ¹¤«¤Ã¤¿¡£¥Û¡¼¥à¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÊý¡¹¤Ë¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£ËÜÅö¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤»þ´Ö¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Æü¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¾¡¤Æ¤Æ¤Ò¤È¤Þ¤ºÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È°ÂÅÈ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤«¤é¤Þ¤¿»Ï¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£º£Æü¤Ï¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤Ë¤â¡¢¤â¤Ã¤È¥¯¥í¥¹¤òÆþ¤ì¤í¤È²¿²ó¤âÅÜ¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤Ï´¶³Ð¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÆñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¸«Ä¾¤·¤Æ¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢¼¡¤Î²ÝÂê¤È¤·¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¹¶·âÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤ÀJ1»ÄÎ±¤ò³ÎÄê¤Ç¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤±ºÏÂ¤À¤¬¡¢Áª¼ê¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥¢¥¸¥¢¤òÀ©¤·¤¿¶¯¸Ç¤Ê¥Á¡¼¥à¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¡Ê²Ï¹ç Âó / Taku Kawai¡Ë