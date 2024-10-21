¡Ö¥¿¥ª¥ë¤È¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡×¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤Î´Ý¤¤¥¿¥ª¥ë¤¬¡ª¡©¡Ö¤³¤ì¤Ç¿¡¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¼è¤Ã¼ê¤È´Ö°ã¤¨¤ë¡×
¡Ö¥¿¥ª¥ë¤È¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¿¬¤¬¤¿¤ì¤Æ¤¿¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¿¥ª¥ë¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢¤³¤ó¤ÊÇ¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿
¡¡¥¿¥ª¥ë¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢°¦Ç¤¬Ãª¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤òÈ¯¸«¤·¡¢¤½¤Î¤ª¿¬¤È¥·¥Ã¥Ý¤ò¼Ì¤·¤¿¼Ì¿¿¤¬¡ÖX¡×¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÃúÅÙ¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ë¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤Ê¥¿¥ª¥ë¤¬¡ª
¡Ö¼è¤Ã¼ê¤È´Ö°ã¤¨¤ÆÄÏ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡ª ¤³¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Î¥«¥´¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡Ä¡×
¡Ö¤³¤ì¤Ç¿¡¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿¿Í¤¿¤Á¤«¤éÍÍ¡¹¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥Þ¥ßÂÀÏº¡×¡Ê@pfirsich_jam¡Ë¤µ¤ó¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤¹¡£Ç¤µ¤ó¤Î¤ªÌ¾¤Þ¤¨¤Ï¡Ö¤Ý¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¤È¤¤¤¤¡¢¸µÊÝ¸îÇ¤µ¤ó¤Ç¸½ºß8ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÃË¤Î»Ò¤Ç¤¹¡£¤Ý¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢ÊÝ¸îÇ¤µ¤ó¤Î»ÜÀß¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤«¤éÃçÎÉ¤·¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¹õÇ¤Î½÷¤Î»Ò¡Ö¥¯¥í¥í¶µ´±¡×¤È¤È¤â¤Ë¥Þ¥ßÂÀÏº¤µ¤ó¤Î¤ª²È¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¡¢°Ê¸å¤º¤Ã¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥ßÂÀÏº¤µ¤ó¤¤¤ï¤¯¡¢¤ª¤ª¤é¤«¤Ç¤¤¤Ä¤âµ¡·ù¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¤Ý¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢°ÊÁ°¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤Î¾Á°Â¤Î¤Ä¤ÞÀèÎ©¤Á»Ñ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡Ö¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Ç¤â¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ë¤Ïµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç7.5Ëü·ï¤â¤Î¤¤¤¤¤Í¡¢¤¬¤Ä¤¡¢¤½¤ÎÈ¿¶Á¤ò¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤è¤¦¤Ç´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´î¤Ö¥Þ¥ßÂÀÏº¤µ¤ó¤Ë»£±Æ»þ¤Î¤³¤È¤ò¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤¤¢¤é¤Ð¡¢¤¹¤´Ö¡¢Ãª¡¢°ú¤½Ð¤·¤Ë¡Ä¡ª¡©
¡½¡½¤É¤¦¤·¤Æ¤Ý¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ï¤³¤³¤Ë¤â¤°¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
ÉáÃÊ¤«¤é·ä´Ö¤äÃª¤ä°ú¤½Ð¤·¡¢¤¹¤¤¢¤é¤ÐÆþ¤Ã¤¿¤êÍ·¤ó¤À¤ê¤¹¤ë»Ò¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï»ä¤¬Ãª¤ò¤¢¤±¤Æ¾¯¤·ÌÜ¤òÎ¥¤·¤¿·ä¤ËÆþ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ú¤½Ð¤·¤Ê¤É¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤¢¤±¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º¤¤Ã¤¿¤â¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤Æü¾ï¤Î¤Ò¤È¥³¥Þ¤Ç¤¹¤Í¡£
¤³¤ì¤ò¸«¤¿»þ¤Ï²Ä°¦¤¯¤Æ¾Ð¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤³¤é¡ª¤Ï¤è½Ð¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÈÃí°Õ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¥À¥á¡©ÅÜ¤é¤ì¤ë¡©¤ß¤¿¤¤¤Ê´é¤Ç¤³¤Ã¤Á¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡þ¡þ
¡¡¤³¤Î¸å¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡¢¤È¤ªÊ¹¤¤¹¤ë¤È¡Ö¿¬¤ò¤Ä¤Ä¤¤¤ÆºÅÂ¥¤·¤¿¤é¼«Ê¬¤Ç½Ð¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥Þ¥ßÂÀÏº¤µ¤ó¡Ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Ê¹¤Ê¬¤±¤è¤¯¼«Ê¬¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿¤Ý¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ï¤ª¤ê¤³¤¦¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ï¤Ý¤ó¤Á¤ã¤ó¤È¥¯¥í¥í¶µ´±¤¬ÃçÎÉ¤¯³Ú¤·¤¯²á¤´¤¹»Ñ¤¬Æü¡¹Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦»³ËÜ ÌÀ¡Ë