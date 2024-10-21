É×ÉØ¤Ç¥é¥Ö¥Û¤ËÍè¤¿¤é¡Ö¤³¤ÎÁ°¤Î¿Í¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¡Ä¡È¤Þ¤µ¤«¤Î¸í²ò¡É¤¬Î¥º§ÏÃ¤ËÈ¯Å¸
¡¡°ìÀ£Àè¤Ï°Ç¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÀ²Å·¤Î¤Ø¤¤ì¤¤È¤Ç¤â¸À¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤ÇÁ´¤¯Í½´ü¤»¤Ì¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿ÃËÀ¤â¡¢¤¢¤ëÆüÁÛÄê³°¤Î»öÂÖ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°ìÂÎ²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢¡·ëº§2Ç¯ÌÜ¤ÎÃçÎÉ¤·É×ÉØ
¡¡º£²óÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë¹âÎæ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦32ºÐ¡Ë¤Ç¤¹¡£2Ç¯Á°¤ËÂç³Ø»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¤¢¤ë±ÇÈþ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤È·ëº§¤·¡¢¸½ºß¤Ï±ÇÈþ¤µ¤ó¤Î¼Â²È¤Ç2À¤ÂÓÊë¤é¤·¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¤¤ï¤æ¤ë¡É¥Þ¥¹¥ª¡É¤µ¤ó¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤Ï¹Ù³°¤Ë¸Í·ú½»Âð¤ò¹½¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÌÜ²¼¤ÎÌ´¤Ç¡¢ºÊ¤Î±ÇÈþ¤â±Ñ²ñÏÃ½Î¤Ç¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶áÉ×ÉØ¤Ç¤è¤¯ÏÃ¤¹ÏÃÂê¤Ï¡¢¤â¤Ã¤Ñ¤é»Òºî¤ê¤Ç¤¹¡£¤½¤í¤½¤í»Ò¶¡¤âÍß¤·¤¤»þ´ü¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤«¤ó¤»¤óÌë¤Î±Ä¤ß¤â±óÎ¸¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¹âÎæ¤µ¤óÉ×ÉØ¤Ï¡¢±ÇÈþ¤µ¤ó¤Î¼Â²È¤Î2³¬¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÚÂ¤²È²°¤Î¤»¤¤¤Ê¤Î¤«¡¢µ¤·ó¤Í¤Ê¤¯»Òºî¤ê¤ËÎå¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¤½¤ì¤¬ºÇ¶á¤ÎÇº¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¡ºÊ¤ÎÄó°Æ¤Ç¥é¥Ö¥Û¤Ø¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë
¡¡¤¢¤ëÆü¡¢±ÇÈþ¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤Í¤¨¡¢µ×¡¹¤Ë¥é¥Ö¥Û¤Ø¹Ô¤«¤Ê¤¤¡©·ëº§Á°¤Ï¤è¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤¢¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Î¤¹¤°¤½¤Ð¤Î¤µ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¹âÎæ¤µ¤ó¡£
¡Ö·ëº§Á°¤Ï¡¢Âè»°µþÉÍ¤Î¹ÁËÌ¥¤¥ó¥¿¡¼ÉÕ¶á¤Ë¤¢¤ë¥é¥Ö¥Û¤ò½µ°ì¤ÇÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤Ö¤óºÊ¤Ï¤½¤Î³«Êü´¶¤äµ¤·ó¤Í¤Ê¤¯¹Ô°Ù¤ËË×Æ¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤¢¤Îº¢¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤â¡¢·ë¹½¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Æó¤ÄÊÖ»ö¤Ç»¿À®¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤¦¤·¤Æ¡¢¹âÎæ¤µ¤óÉ×ÉØ¤Ïµ×¡¹¤Î¥é¥Ö¥Û¥Ä¥¢¡¼¤Ë½Ð¤«¤±¤Þ¤¹¡£Åö»þÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥é¥Ö¥Û¤Ï¡¢¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Éô²°¤ÎÀßÈ÷¤â¥°¥ì¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀµÄ¾¸À¤Ã¤ÆÂçÀµ²ò¤Ç¤·¤¿¡£¼þ°Ï¤Ëµ¤·ó¤Í¤Ê¤¯¹Ô°Ù¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤¬ºÇ¹â¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤È¡¢ºÊ¤È¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÉ÷Ï¤¤Ë¤âÆþ¤ì¤Æ½¼¼Â¤·¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é»þ¡¹ÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¹âÎæ¤µ¤óÉ×ÉØ¤Ïµ×¡¹¤Î¥é¥Ö¥Û¤Ë¤È¤Æ¤â´¶Æ°¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢µ¢¤êºÝ¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¥º¥«¡¼¥É¤âÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢Á°Ê§¤¤¤Î²ó¿ô·ô¤â¹ØÆþ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¡Èá·à¤Ï¥¬¡¼¥É¥Þ¥ó¤Î°ì¸À¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿
¡¡¹âÎæ¤µ¤óÉ×ÉØ¤Ï¡¢ÂçËþÂ¤Ç¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¥é¥Ö¥Û¤Î¥¬¥ì¡¼¥¸¤«¤éÆ»Ï©¤Ø½Ð¤è¤¦¤È¤·¤¿»þ¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥¬¡¼¥É¥Þ¥ó¤ËÀ©»ß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤ä¤é¡¢¥é¥Ö¥Û¤ÎÁ°¤ÇÆ»Ï©¤ÎÊÞÁõ¹©»ö¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¿ôÊ¬ÂÔ¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¥¬¡¼¥É¥Þ¥ó¤ÎÀ©»ß¹ç¿Þ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¹âÎæ¤µ¤ó¤ÏÆ»Ï©¤Ë½Ð¤è¤¦¤È¾¯¤·Á°¿Ê¤·¤¿ºÝ¡¢¥¬¡¼¥É¥Þ¥ó¤Î±Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÀÖ¿§¤Î¥³¡¼¥ó¤¬¼ÙËâ¤Ê¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¡¢Áë¤ò³«¤±¤Æ¥¬¡¼¥É¥Þ¥ó¤Ë¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢¤½¤Î¥³¡¼¥ó¤ò¾¯¤·±¦Â¦¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¥¬¡¼¥É¥Þ¥ó¤Ï¹²¤Æ¤Æ¤½¤Î¥³¡¼¥ó¤ò¤É¤«¤·¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶±¿Å¾ÀÊ¤Ë¶á´ó¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ö¤´¤á¤ó¤Í¡ª¤â¤¦ÄÌ¤ì¤ë¤«¤é¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Í¡×¤ÈÍ¶Æ³¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼¡¤Î½Ö´Ö¡½¡½¡£
¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ¤æ¤Ã¤¯¤ê½Ð¤è¤¦¤È¤·¤¿»þ¡¢¥¬¡¼¥É¥Þ¥ó¤¬¤Þ¤¿¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Æ¡Ø¤¢¡¼¡¢¤³¤ÎÁ°¤Î¿Í¤Í¡£¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤Í¡¢ºòÆü¤«¤é¹©»ö¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÌÂÏÇ¤«¤±¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¡¢¤³¤Î¿Í¡¢²¿¤«¿Í°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤ª¤Ê¤«¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Çµ¤¤Ë¤»¤º¤Ë¥é¥Ö¥Û¤ò½Ð¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡»þ´Öº¹¤Ç¼Ñ¤¨¤¯¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿ºÊ¤ÎÅÜ¤ê
¡¡¼«Âð¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤â±ÇÈþ¤µ¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï°ã¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Ï¤è¤¯ÏÃ¤¹ºÊ¤¬¡¢¥é¥Ö¥Û¤ò½Ð¤¿¤¢¤¿¤ê¤«¤éµÞ¤ËÌµ¸ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¡Ø¤Í¤¨¡¢¤¢¤Ê¤¿¤³¤Î¥Û¥Æ¥ëÃ¯¤«¤ÈÍè¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤Î¡©¤¨¡©Ã¯¤ÈÍè¤¿¤Î¡©¤¢¡¢¤³¤ÎÁ°¡¢¼Ö¤Ç²ñ¼Ò¤Ë¹Ô¤Ã¤Æµ¢¤ê¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ç¤·¤ç¡ª¤Í¤¨¡¢ÀµÄ¾¤ËÏÃ¤·¤Æ¤è!¡Ù¤È¡¢¤É¤ó¤É¤ó¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢µÞî±°ì¤ÄÁ°¤Î½Ð¸ý¤Ç¹ß¤ê¤ÆºÊ¤òÀâÆÀ¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡·ëº§2Ç¯ÌÜ¤ÎÃçÎÉ¤·É×ÉØ
¡¡º£²óÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë¹âÎæ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦32ºÐ¡Ë¤Ç¤¹¡£2Ç¯Á°¤ËÂç³Ø»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¤¢¤ë±ÇÈþ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤È·ëº§¤·¡¢¸½ºß¤Ï±ÇÈþ¤µ¤ó¤Î¼Â²È¤Ç2À¤ÂÓÊë¤é¤·¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹âÎæ¤µ¤óÉ×ÉØ¤Ï¡¢±ÇÈþ¤µ¤ó¤Î¼Â²È¤Î2³¬¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÚÂ¤²È²°¤Î¤»¤¤¤Ê¤Î¤«¡¢µ¤·ó¤Í¤Ê¤¯»Òºî¤ê¤ËÎå¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¤½¤ì¤¬ºÇ¶á¤ÎÇº¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¡ºÊ¤ÎÄó°Æ¤Ç¥é¥Ö¥Û¤Ø¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë
¡¡¤¢¤ëÆü¡¢±ÇÈþ¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤Í¤¨¡¢µ×¡¹¤Ë¥é¥Ö¥Û¤Ø¹Ô¤«¤Ê¤¤¡©·ëº§Á°¤Ï¤è¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤¢¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Î¤¹¤°¤½¤Ð¤Î¤µ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¹âÎæ¤µ¤ó¡£
¡Ö·ëº§Á°¤Ï¡¢Âè»°µþÉÍ¤Î¹ÁËÌ¥¤¥ó¥¿¡¼ÉÕ¶á¤Ë¤¢¤ë¥é¥Ö¥Û¤ò½µ°ì¤ÇÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤Ö¤óºÊ¤Ï¤½¤Î³«Êü´¶¤äµ¤·ó¤Í¤Ê¤¯¹Ô°Ù¤ËË×Æ¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤¢¤Îº¢¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤â¡¢·ë¹½¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Æó¤ÄÊÖ»ö¤Ç»¿À®¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤¦¤·¤Æ¡¢¹âÎæ¤µ¤óÉ×ÉØ¤Ïµ×¡¹¤Î¥é¥Ö¥Û¥Ä¥¢¡¼¤Ë½Ð¤«¤±¤Þ¤¹¡£Åö»þÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥é¥Ö¥Û¤Ï¡¢¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Éô²°¤ÎÀßÈ÷¤â¥°¥ì¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀµÄ¾¸À¤Ã¤ÆÂçÀµ²ò¤Ç¤·¤¿¡£¼þ°Ï¤Ëµ¤·ó¤Í¤Ê¤¯¹Ô°Ù¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤¬ºÇ¹â¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤È¡¢ºÊ¤È¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÉ÷Ï¤¤Ë¤âÆþ¤ì¤Æ½¼¼Â¤·¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é»þ¡¹ÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¹âÎæ¤µ¤óÉ×ÉØ¤Ïµ×¡¹¤Î¥é¥Ö¥Û¤Ë¤È¤Æ¤â´¶Æ°¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢µ¢¤êºÝ¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¥º¥«¡¼¥É¤âÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢Á°Ê§¤¤¤Î²ó¿ô·ô¤â¹ØÆþ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¡Èá·à¤Ï¥¬¡¼¥É¥Þ¥ó¤Î°ì¸À¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿
¡¡¹âÎæ¤µ¤óÉ×ÉØ¤Ï¡¢ÂçËþÂ¤Ç¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¥é¥Ö¥Û¤Î¥¬¥ì¡¼¥¸¤«¤éÆ»Ï©¤Ø½Ð¤è¤¦¤È¤·¤¿»þ¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥¬¡¼¥É¥Þ¥ó¤ËÀ©»ß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤ä¤é¡¢¥é¥Ö¥Û¤ÎÁ°¤ÇÆ»Ï©¤ÎÊÞÁõ¹©»ö¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¿ôÊ¬ÂÔ¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¥¬¡¼¥É¥Þ¥ó¤ÎÀ©»ß¹ç¿Þ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¹âÎæ¤µ¤ó¤ÏÆ»Ï©¤Ë½Ð¤è¤¦¤È¾¯¤·Á°¿Ê¤·¤¿ºÝ¡¢¥¬¡¼¥É¥Þ¥ó¤Î±Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÀÖ¿§¤Î¥³¡¼¥ó¤¬¼ÙËâ¤Ê¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¡¢Áë¤ò³«¤±¤Æ¥¬¡¼¥É¥Þ¥ó¤Ë¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢¤½¤Î¥³¡¼¥ó¤ò¾¯¤·±¦Â¦¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¥¬¡¼¥É¥Þ¥ó¤Ï¹²¤Æ¤Æ¤½¤Î¥³¡¼¥ó¤ò¤É¤«¤·¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶±¿Å¾ÀÊ¤Ë¶á´ó¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ö¤´¤á¤ó¤Í¡ª¤â¤¦ÄÌ¤ì¤ë¤«¤é¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Í¡×¤ÈÍ¶Æ³¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼¡¤Î½Ö´Ö¡½¡½¡£
¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ¤æ¤Ã¤¯¤ê½Ð¤è¤¦¤È¤·¤¿»þ¡¢¥¬¡¼¥É¥Þ¥ó¤¬¤Þ¤¿¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Æ¡Ø¤¢¡¼¡¢¤³¤ÎÁ°¤Î¿Í¤Í¡£¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤Í¡¢ºòÆü¤«¤é¹©»ö¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÌÂÏÇ¤«¤±¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¡¢¤³¤Î¿Í¡¢²¿¤«¿Í°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤ª¤Ê¤«¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Çµ¤¤Ë¤»¤º¤Ë¥é¥Ö¥Û¤ò½Ð¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡»þ´Öº¹¤Ç¼Ñ¤¨¤¯¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿ºÊ¤ÎÅÜ¤ê
¡¡¼«Âð¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤â±ÇÈþ¤µ¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï°ã¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Ï¤è¤¯ÏÃ¤¹ºÊ¤¬¡¢¥é¥Ö¥Û¤ò½Ð¤¿¤¢¤¿¤ê¤«¤éµÞ¤ËÌµ¸ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¡Ø¤Í¤¨¡¢¤¢¤Ê¤¿¤³¤Î¥Û¥Æ¥ëÃ¯¤«¤ÈÍè¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤Î¡©¤¨¡©Ã¯¤ÈÍè¤¿¤Î¡©¤¢¡¢¤³¤ÎÁ°¡¢¼Ö¤Ç²ñ¼Ò¤Ë¹Ô¤Ã¤Æµ¢¤ê¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ç¤·¤ç¡ª¤Í¤¨¡¢ÀµÄ¾¤ËÏÃ¤·¤Æ¤è!¡Ù¤È¡¢¤É¤ó¤É¤ó¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢µÞî±°ì¤ÄÁ°¤Î½Ð¸ý¤Ç¹ß¤ê¤ÆºÊ¤òÀâÆÀ¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×