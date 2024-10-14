ブライトン三笘薫 右サイド・堂安と見せる好連携「1つの武器になってる」【サッカー W杯最終予選】
【動画】三笘薫インタビュー｜https://youtu.be/c7gOMV-2bjY
北中米ワールドカップアジア最終予選を3戦全勝！14ゴール0失点と絶好調のサッカー日本代表が15日にホームで行われるオーストラリア戦にむけてのトレーニング後、取材に応じた。
攻撃を牽引する久保建英、ウイングバックとして攻守に躍動する三笘薫、そして追加招集で初の代表に選出された関根大輝がそれぞれアウェーでのサウジアラビア戦を振り返り、4連勝がかかる、第4戦のオーストラリア戦に向けて意気込みを語った。
＜日本代表 招集メンバー＞
【GK】
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
谷晃生（FC町田ゼルビア）
鈴木彩艶（パルマ・カルチョ／イタリア）
【DF】
長友佑都（FC東京）
谷口彰悟（シントトロイデンVV／ベルギー）
板倉滉（ボルシア・メンヘングラートバッハ／ドイツ）
町田浩樹（ユニオン・サンジロワーズ／ベルギー）
瀬古歩夢（グラスホッパーCZ／スイス）
菅原由勢（サウサンプトンFC／イングランド）
望月ヘンリー海輝（FC町田ゼルビア）
関根大輝（柏レイソル）
【MF/FW】
遠藤航（リバプールFC／イングランド）
伊東純也（スタッド・ランス／フランス）
南野拓実（ASモナコ／フランス）
守田英正（スポルティングCP／ポルトガル）
大橋祐紀（ブラックバーン・ローヴァーズ／イングランド）*
鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
三笘薫（ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンFC／イングランド）
小川航基（NECナイメヘン／オランダ）
前田大然（セルティック／スコットランド）
旗手怜央 ハタテ レオ（セルティック／スコットランド）
堂安律（SCフライブルク／ドイツ）
上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
田中碧（リーズ・ユナイテッド／イングランド）
中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）
久保建英（レアル・ソシエダード／スペイン）
藤田譲瑠チマ（シントトロイデンVV／ベルギー）
※初招集
＜日本代表 W杯最終予選 試合日程＞
2024年9月5日（木）
第1節：日本 7-0 中国
2024年9月10日（火）
第2節：バーレーン 0-5 日本
2024年10月10日（木）
第3節：サウジアラビア 0-2 日本
2024年10月15日（火）
第4節：日本 - オーストラリア
2024年11月15日（金）
第5節：インドネシア - 日本
2024年11月19日（火）
第6節：中国 - 日本
2025年3月20日（木）
第7節：日本 - バーレーン
2025年3月25日（火）
第8節：日本 - サウジアラビア
2025年6月5日（木）
第9節：オーストラリア - 日本
2025年6月10日（火）
第10節：日本 - インドネシア