名古屋vs磐田 スタメン発表
[9.28 J1第32節](豊田ス)
※16:00開始
主審:先立圭吾
<出場メンバー>
[名古屋グランパス]
先発
GK 1 ランゲラック
DF 20 三國ケネディエブス
DF 24 河面旺成
DF 34 内田宅哉
MF 2 野上結貴
MF 7 和泉竜司
MF 8 椎橋慧也
MF 14 森島司
MF 15 稲垣祥
MF 55 徳元悠平
FW 18 永井謙佑
控え
GK 16 武田洋平
DF 3 ハ・チャンレ
MF 27 中山克広
MF 33 菊地泰智
MF 66 山中亮輔
FW 10 パトリック
FW 77 キャスパー・ユンカー
監督
長谷川健太
[ジュビロ磐田]
先発
GK 1 川島永嗣
DF 4 松原后
DF 32 ハッサン・ヒル
DF 36 リカルド・グラッサ
DF 50 植村洋斗
MF 14 松本昌也
MF 16 レオ・ゴメス
MF 18 高畑奎汰
MF 25 中村駿
FW 11 ジャーメイン良
FW 55 渡邉りょう
控え
GK 21 三浦龍輝
DF 15 鈴木海音
DF 26 西久保駿介
MF 10 山田大記
MF 13 藤川虎太朗
MF 23 ジョルディ・クルークス
FW 99 マテウス・ペイショット
監督
横内昭展
※16:00開始
主審:先立圭吾
<出場メンバー>
[名古屋グランパス]
先発
GK 1 ランゲラック
DF 20 三國ケネディエブス
DF 24 河面旺成
DF 34 内田宅哉
MF 2 野上結貴
MF 7 和泉竜司
MF 8 椎橋慧也
MF 14 森島司
MF 15 稲垣祥
MF 55 徳元悠平
FW 18 永井謙佑
控え
GK 16 武田洋平
DF 3 ハ・チャンレ
MF 27 中山克広
MF 33 菊地泰智
MF 66 山中亮輔
FW 77 キャスパー・ユンカー
監督
長谷川健太
[ジュビロ磐田]
先発
GK 1 川島永嗣
DF 4 松原后
DF 32 ハッサン・ヒル
DF 36 リカルド・グラッサ
DF 50 植村洋斗
MF 14 松本昌也
MF 16 レオ・ゴメス
MF 18 高畑奎汰
MF 25 中村駿
FW 11 ジャーメイン良
FW 55 渡邉りょう
控え
GK 21 三浦龍輝
DF 15 鈴木海音
DF 26 西久保駿介
MF 10 山田大記
MF 13 藤川虎太朗
MF 23 ジョルディ・クルークス
FW 99 マテウス・ペイショット
監督
横内昭展