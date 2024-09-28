[9.28 J3第30節](NACK)

※14:00開始

主審:椎野大地

<出場メンバー>

[大宮アルディージャ]

先発

GK 1 笠原昂史

DF 5 浦上仁騎

DF 26 濱田水輝

DF 34 村上陽介

MF 6 石川俊輝

MF 7 小島幹敏

MF 14 泉柊椰

MF 22 茂木力也

MF 23 杉本健勇

MF 30 アルトゥール・シルバ

FW 90 オリオラ・サンデー

控え

GK 40 志村滉

DF 25 知念哲矢

DF 33 和田拓也

MF 17 中野克哉

FW 9 ファビアン・ゴンザレス

FW 28 富山貴光

FW 49 大澤朋也

監督

長澤徹

[SC相模原]

先発

GK 1 三浦基瑛

DF 28 小笠原佳祐

DF 40 長谷川雄志

DF 55 田代真一

MF 2 加藤大育

MF 6 徳永裕大

MF 8 橋本陸

MF 47 岩上祐三

MF 48 植田啓太

FW 22 福井和樹

FW 39 瀬沼優司

控え

GK 21 竹重安希彦

MF 7 金城ジャスティン俊樹

MF 15 前田泰良

MF 17 伊藤恵亮

MF 20 若林龍

MF 25 田中陸

FW 11 武藤雄樹

監督

シュタルフ悠紀リヒャルト