大宮vs相模原 スタメン発表
[9.28 J3第30節](NACK)
※14:00開始
主審:椎野大地
<出場メンバー>
[大宮アルディージャ]
先発
GK 1 笠原昂史
DF 5 浦上仁騎
DF 26 濱田水輝
DF 34 村上陽介
MF 6 石川俊輝
MF 7 小島幹敏
MF 14 泉柊椰
MF 22 茂木力也
MF 23 杉本健勇
MF 30 アルトゥール・シルバ
FW 90 オリオラ・サンデー
控え
GK 40 志村滉
DF 25 知念哲矢
DF 33 和田拓也
MF 17 中野克哉
FW 9 ファビアン・ゴンザレス
FW 28 富山貴光
FW 49 大澤朋也
監督
長澤徹
[SC相模原]
先発
GK 1 三浦基瑛
DF 28 小笠原佳祐
DF 40 長谷川雄志
DF 55 田代真一
MF 2 加藤大育
MF 6 徳永裕大
MF 8 橋本陸
MF 47 岩上祐三
MF 48 植田啓太
FW 22 福井和樹
FW 39 瀬沼優司
控え
GK 21 竹重安希彦
MF 7 金城ジャスティン俊樹
MF 15 前田泰良
MF 17 伊藤恵亮
MF 20 若林龍
MF 25 田中陸
FW 11 武藤雄樹
監督
シュタルフ悠紀リヒャルト
※14:00開始
主審:椎野大地
<出場メンバー>
[大宮アルディージャ]
先発
GK 1 笠原昂史
DF 5 浦上仁騎
DF 26 濱田水輝
DF 34 村上陽介
MF 6 石川俊輝
MF 7 小島幹敏
MF 14 泉柊椰
MF 22 茂木力也
MF 23 杉本健勇
MF 30 アルトゥール・シルバ
FW 90 オリオラ・サンデー
控え
GK 40 志村滉
DF 25 知念哲矢
DF 33 和田拓也
MF 17 中野克哉
FW 28 富山貴光
FW 49 大澤朋也
監督
長澤徹
[SC相模原]
先発
GK 1 三浦基瑛
DF 28 小笠原佳祐
DF 40 長谷川雄志
DF 55 田代真一
MF 2 加藤大育
MF 6 徳永裕大
MF 8 橋本陸
MF 47 岩上祐三
MF 48 植田啓太
FW 22 福井和樹
FW 39 瀬沼優司
控え
GK 21 竹重安希彦
MF 7 金城ジャスティン俊樹
MF 15 前田泰良
MF 17 伊藤恵亮
MF 20 若林龍
MF 25 田中陸
FW 11 武藤雄樹
監督
シュタルフ悠紀リヒャルト