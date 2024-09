povo2.0が3周年!記念キャンペーン「povo Thank You Festival」が9月12〜30日に実施!

KDDIおよび沖縄セルラー電話は9日、オンライン専用の料金プランとして提供している携帯電話サービス「povo2.0」( https://povo.jp/ )において3周年を記念してキャンペーン「povo Thank You Festival」を2024年9月12日(木)から9月30日(月)まで開催するとお知らせしています。キャンペーンでは毎週木曜日(12日・19日・26日)にお得なトッピングが登場するほか、povoのオリジナルグッズがあたるX(旧:Twitter)におけるリポストキャンペーンも実施されます。

<主な通常トッピング> カテゴリー トッピング名 料金/回 データトッピング データ追加1GB(30日間) 390円 データ追加1GB(180日間) 1,260円 データ追加3GB(30日間) 990円 データ追加20GB(30日間) 2,700円 データ追加60GB(90日間) 6,490円 データ追加120GB(365日間) 21,600円 データ追加150GB(180日間) 12,980円 データ追加300GB(365日間) 24,800円 データ使い放題(24時間) 330円 通話トッピング 5分以内通話かけ放題 月額550円 通話かけ放題 月額1,650円 留守番電話サービス 月額330円 コンテンツトッピング DAZN使い放題パック(7日間) 760円

まずは第1週目の9月12日からは月末に便利な「データ追加0.5GB(24時間)」(4回分)を333円(金額はすべて税込)が9月12日10:00から9月18日(水)23:59まで提供される予定なほか、食欲の秋にオススメの「果物・野菜ギフトカード」(3,000円相当)と「データ追加1GB(30日間)」のセットを3,333円で9月12日10:00から9月18日23:59まで提供し、さらに3人に「povo大容量ビーズクッション」が当たるリポストキャンペーンが9月12日から9月18日まで実施されます。またリポストキャンペーンでは第2週の9月19日(木)から9月25日(水)までは「povoオリジナル カレッジスウェット」が30人に、第3週の9月26日(木)から9月30日(水)までは「よく飛ぶ(かもしれない)ゴルフボール」が100人に当たるとのことで、それぞれpovo2.0の公式Xアカウント( @povo_official )をフォローの上で対象の投稿をリポストしたアカウントが対象です。お得なトッピングの第2週および第3週の詳細は後日案内される予定とのこと。なお、オリジナルグッズはpovo大容量ビーズクッションがまるでpovoとお家でくつろいでいるような気分になれ、povoオリジナル カレッジスウェットが古着やアメカジコーデにぴったりで、よく飛ぶ(かもしれない)ゴルフボールが羽付きpovoの描かれているとし、それぞれpovoの社員が3周年のために本気で考えた選りすぐりのグッズだとしています。povo2.0は自分のライフスタイルに合わせてトッピングを自由に選択できる月額基本料0円から始められるオールトッピングな携帯電話サービスとして2021年9月より提供されており、月額基本料0円のベースプランを契約の上で6種類の「データトッピング」や通話定額が利用できる「通話トッピング」などを組み合わせて利用します。月額基本料0円でトッピングによる高速データ通信容量の追加(購入)などがない場合でも通信速度が送受信最大128kbpsに制限された状態でデータ通信が使え、通話も22円/30秒、SMSも送信は3.3円/通〜(受信は無料)で使えます。ただし、前述通りに長期間(180日間以上)トッピングの購入などがない場合は利用停止や契約解除となることがあるということです。アプリ名:povo2.0アプリ価格:無料カテゴリー:ツール開発者:KDDI株式会社バージョン:1.4.9-JPAndroid 要件:Android 5.0 以上Google Play Store:https://play.google.com/store/apps/details?hl=ja&id=com.kddi.kdla.jpアプリ名:povo2.0アプリ価格:無料カテゴリー:ユーティリティ開発者:KDDI CORPORATIONバージョン:1.4.8互換性:iOS 11.0以降またはmacOS 11.0以降とApple M1以降のチップを搭載したMacが必要です。App Store:https://itunes.apple.com/jp/app/id1554037102?mt=8

記事執筆:memn0ck

