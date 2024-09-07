[9.7 J3第27節](Axis)

※19:00開始

主審:松本大

<出場メンバー>

[ガイナーレ鳥取]

先発

GK 31 高麗稜太

DF 4 二階堂正哉

DF 6 温井駿斗

DF 42 金浦真樹

MF 9 富樫佑太

MF 14 普光院誠

MF 17 小澤秀充

MF 26 高柳郁弥

MF 32 伊川拓

MF 34 曽我大地

FW 7 松木駿之介

控え

GK 39 櫻庭立樹

DF 29 小泉隆斗

MF 15 東出壮太

MF 54 玉城大志

FW 13 高尾流星

FW 18 田中翔太

FW 19 三木直土

監督

林健太郎

[アスルクラロ沼津]

先発

GK 50 渡辺健太

DF 3 安在達弥

DF 22 篠崎輝和

DF 36 中村勇太

DF 41 遠山悠希

MF 7 持井響太

MF 14 徳永晃太郎

MF 18 菅井拓也

FW 19 齋藤学

FW 20 川又堅碁

FW 23 津久井匠海

控え

GK 55 武者大夢

DF 13 附木雄也

DF 88 濱託巳

MF 8 鈴木拳士郎

MF 21 森夢真

MF 40 沼田航征

FW 27 和田育

監督

中山雅史