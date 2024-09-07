鳥取vs沼津 スタメン発表
[9.7 J3第27節](Axis)
※19:00開始
主審:松本大
<出場メンバー>
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 31 高麗稜太
DF 4 二階堂正哉
DF 6 温井駿斗
DF 42 金浦真樹
MF 9 富樫佑太
MF 14 普光院誠
MF 17 小澤秀充
MF 26 高柳郁弥
MF 32 伊川拓
MF 34 曽我大地
FW 7 松木駿之介
控え
GK 39 櫻庭立樹
DF 29 小泉隆斗
MF 15 東出壮太
MF 54 玉城大志
FW 13 高尾流星
FW 18 田中翔太
FW 19 三木直土
監督
林健太郎
[アスルクラロ沼津]
先発
GK 50 渡辺健太
DF 3 安在達弥
DF 22 篠崎輝和
DF 36 中村勇太
DF 41 遠山悠希
MF 7 持井響太
MF 14 徳永晃太郎
MF 18 菅井拓也
FW 19 齋藤学
FW 20 川又堅碁
FW 23 津久井匠海
控え
GK 55 武者大夢
DF 13 附木雄也
DF 88 濱託巳
MF 8 鈴木拳士郎
MF 21 森夢真
MF 40 沼田航征
FW 27 和田育
監督
中山雅史
※19:00開始
主審:松本大
<出場メンバー>
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 31 高麗稜太
DF 4 二階堂正哉
DF 6 温井駿斗
DF 42 金浦真樹
MF 9 富樫佑太
MF 14 普光院誠
MF 17 小澤秀充
MF 26 高柳郁弥
MF 32 伊川拓
MF 34 曽我大地
FW 7 松木駿之介
控え
GK 39 櫻庭立樹
DF 29 小泉隆斗
MF 15 東出壮太
MF 54 玉城大志
FW 13 高尾流星
FW 19 三木直土
監督
林健太郎
[アスルクラロ沼津]
先発
GK 50 渡辺健太
DF 3 安在達弥
DF 22 篠崎輝和
DF 36 中村勇太
DF 41 遠山悠希
MF 7 持井響太
MF 14 徳永晃太郎
MF 18 菅井拓也
FW 19 齋藤学
FW 20 川又堅碁
FW 23 津久井匠海
控え
GK 55 武者大夢
DF 13 附木雄也
DF 88 濱託巳
MF 8 鈴木拳士郎
MF 21 森夢真
MF 40 沼田航征
FW 27 和田育
監督
中山雅史