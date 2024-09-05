J1²ñ¾ì¤ÇÍðÎ©¤·¤¿¡ÖÀÖ¤È¹õ¡×¡Ä¡ÈÍÉ¤ì¤ë¡É°µ´¬¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÈ¿¶Á¡Ö²¿ÅÙ¸«¤Æ¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×
»¥ËÚ¤¬ºÇ²¼°ÌÃ¦½Ð
¡¡ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤Ï9·î1Æü¡¢J1¥ê¡¼¥°ÀïÂè29Àá¤ÇÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤ÈÂÐÀï¤·¡¢2-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡3Ï¢¾¡¤ÇºÇ²¼°Ì¤òÃ¦½Ð¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¤¢¤È²¡¤·¤¿¥´¡¼¥ëÎ¢¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¡Ö¸Ø¤é¤·¤¤¡×¡Ö²¿ÅÙ¸«¤Æ¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¡¢È¿¶Á¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»¥ËÚ¤ÏÀîºê¤Ë¾¡Íø¤·¡¢¥ê¡¼¥°Àï3Ï¢¾¡¤Ç°ìµ¤¤Ë¾¡¤ÁÅÀ9¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¥µ¥¬¥óÄ»À´¤ò¾å²ó¤ê¡¢¥ê¡¼¥°Âè16Àá¡Ê5·î28Æü¡Ë°ÊÍè¡¢Ìó3¤«·î¤Ö¤ê¤ËºÇ²¼°ÌÃ¦½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢»¥ËÚ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬ÀîºêÀï¤Ç¸«¤»¤¿¥´¡¼¥ëÎ¢¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜµòÃÏ¡¦»¥ËÚ¥É¡¼¥à¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ï¥¯¥é¥Ö¥«¥é¡¼¤Î¡ÖÀÖ¡ß¹õ¡×¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¤ò·Ç¤²¤ÆÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¸ÝÉñ¤·¤¿¡£
¡¡J¥ê¡¼¥°¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤³¤Î¸÷·Ê¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¸Ø¤é¤·¤¤¡×¡Ö²¿ÅÙ¸«¤Æ¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö´ñÀ×¤Î»ÄÎ±¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤¿¤¤¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤óÇ³¤¨¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ê¤¤¤ä¤ó¡ª¡×¡Ö»¥ËÚ¥µ¥Ý¡Ä¤¹¤´¡Ä°µ´¬¡×¡Ö¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¸å²¡¤·¤¬¥¹¥´¥¤¡×¤Ê¤É¡¢È¿¶Á¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥°Àï¤â»Ä¤ê9»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤«¤ÇV»ú²óÉü¤ò¿ë¤²¤Ä¤Ä¤¢¤ë»¥ËÚ¡£¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¤Î¤¢¤È²¡¤·¤òÇØ¤Ë¡¢J1»ÄÎ±¤Ë¸þ¤±¤ÆÀï¤¦¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë