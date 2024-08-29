¥Ï¥¤¥¢¡¼¥ë¤¬¡ÖÎä¡×²ÈÅÅ¡ß¿´¤«¤éÎä¤ä¤¹²øÃÌ¡ª²øÃÌYouTuber¡Ö¥Ê¥Ê¥Õ¥·¥®¡×¤ÎÂçÀÖ¸«¥Î¥ô¤µ¤ó¤ÈµÈÅÄÌÔ¡¹¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¥Ï¥¤¥¢¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥»¡¼¥ë¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÌÔ½ë¤Î²Æ¤ò²á¤´¤¹ÆüËÜ¤Î³§¤µ¤ó¤ò¡¢¡ÈÎä¤ä¤¹¡É¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç±þ±ç¤¹¤ë¡ÖLucky! Hot! Banner¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¼Â»ÜÃæ¤À¡£Æ±¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÌÔ½ëÆü¤Ë¤À¤±½Ð¸½¤¹¤ë¥Ð¥Ê¡¼¤«¤é±þÊç¤·¤¿Á´°÷¤Ë¤â¤ì¤Ê¤¯¡¢¡ÖÂÎ¤«¤éÎä¤ä¤¹¥¢¥¤¥¹¡×¤â¤·¤¯¤Ï¡Ö¿´¤«¤éÎä¤ä¤¹²øÃÌ¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£º£²ó¡¢¡Ö¿´¤«¤éÎä¤ä¤¹²øÃÌ¡×¤òÄó¶¡¤·¤¿²øÃÌ·ÏYouTuber¡Ö¥Ê¥Ê¥Õ¥·¥®¡×¤ÎÂçÀÖ¸«¥Î¥ô¤µ¤ó¤ÈµÈÅÄÌÔ¡¹¤µ¤ó¤Ë¡¢¥Ï¥¤¥¢¡¼¥ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¡¢¤½¤·¤Æ²øÃÌ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£
ÊÔ½¸Éô¡§YouTubeÅÐÏ¿¼Ô¿ô30Ëü¿Í¤ÎÃ£À®¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÀÖ¸«¥Î¥ô¤µ¤ó¡¢µÈÅÄÌÔ¡¹¤µ¤ó¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô¡§ºÇ½é¤Ë¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ÂçÀÖ¸«¥Î¥ô¤µ¤ó¡§¥Ê¥Ê¥Õ¥·¥®¤ÎÂçÀÖ¸«¥Î¥ô¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
µÈÅÄÌÔ¡¹¤µ¤ó¡§¥¶¡¦¤¿¤Ã¤Á¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ÂçÀÖ¸«¥Î¥ô¤µ¤ó¡§»÷¤Æ¤ë»÷¤Æ¤ë¡£¤Ê¤ó¤«¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãµ¯¤³¤é¤ì¤ë¤«¤â¡£¾Ð
µÈÅÄÌÔ¡¹¤µ¤ó¡§¥Ê¥Ê¥Õ¥·¥®¤ÎµÈÅÄÌÔ¡¹¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô¡§ÁáÂ®¤Ç¤¹¤¬¡¢²øÃÌ¤Î¥Í¥¿¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤°¤é¤¤¤ª»ý¤Á¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÂçÀÖ¸«¥Î¥ô¤µ¤ó¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥¹¥È¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦¤«¡¢Åê¹Æ²øÃÌ¤È¤¤¤¦·Á¼°¤Ç¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ÎÊý¤«¤éÅê¹Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤â¤Î¤ò´Þ¤á¤ë¤È¡¢¤¶¤Ã¤È2000¤ÏÄ¶¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤À¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦ÀßÄê¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢ËÍ¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯¤¬300¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µÈÅÄÌÔ¡¹¤µ¤ó¡§ËÍ¤ÎÊý¤Ï¡Öº£¤«¤é²øÃÌ¤òÃý¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ÆÃý¤ì¤ë¤Î¤Ï4¤Ä¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¾Ð
ÂçÀÖ¸«¥Î¥ô¤µ¤ó¡§¾¯¤Ê¡ª¾Ð
µÈÅÄÌÔ¡¹¤µ¤ó¡§²øÃÌ¤ò¤·¤ã¤Ù¤ë¤³¤È¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤â½ñÌÌ¤È¤«Åê¹Æ¤È¤«¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤â¤Î¤ò¡¢¥±¡¼¥¿¥¤¤Î¥á¥âµ¡Ç½¤È¤«¤ËÅ½¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤Î¿ô¤Ç¸À¤Ã¤¿¤é²¿É´¤È¤¤¤¦¿ô¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ó¤ÊÁ´Éô¡¢Æ¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
ÂçÀÖ¸«¥Î¥ô¤µ¤ó¡§¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
µÈÅÄÌÔ¡¹¤µ¤ó¡§¤½¤¦¤½¤¦¡£º£Æü¡¢¤³¤ÎÆü¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¡£¤½¤Î¾ì¤Ë±þ¤¸¤Æ½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¡£¤½¤Î½àÈ÷¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¡¢¼è¤ê½Ð¤»¤ë¤â¤Î¤Ï²¿É´¤È¤¤¤¦¿ô¤Ç¤¹¡£300¡¢400¤°¤é¤¤¤Ï¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º¸¤¬ÂçÀÖ¸«¥Î¥ô¤µ¤ó¡¢±¦¤¬µÈÅÄÌÔ¡¹¤µ¤ó
ÊÔ½¸Éô¡§º£¤Þ¤Ç¤ËÉÝ¤¤ÂÎ¸³¤ò¤µ¤ì¤¿¤´·Ð¸³¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÂçÀÖ¸«¥Î¥ô¤µ¤ó¡§°ì±þ¡¢ËÍ¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÏÃ¤»¤ë²øÃÌ¤ÎÃæ¤ÇÈ¾Ê¬¤°¤é¤¤¤Ï¡¢ËÍ¤Î¼ÂÂÎ¸³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¼ÂÂÎ¸³¤òÏÃ¤·¤¿¤È¤¤È¤«¤Ë¡¢¤½¤ì¤ËÉÕ¿ï¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç»ä¤â¤ß¤¿¤¤¤ÊÂÎ¸³¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ÇÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¡¢ÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
µÈÅÄÌÔ¡¹¤µ¤ó¡§ËÜÅö¤ËÆó¿Í¤Ç¥³¥ó¥Ó¤Ê¤ó¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢³¹Ãæ¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¤«¡¢°ì½ï¤Î¸½¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢ËÍ¤¬ÊÌ¤ËÍ©Îî¤¬¸«¤¨¤ë¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¦¤Á¤ÎÁêÊý¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¡Ö¤Ê¤ó¤«¡¢¤¢¤Î¿¢¤¨¹þ¤ß¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¤«¡¢¡Öº£¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¹õ¤¤¤â¤Î¤¬¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È¤«¡£¤À¤«¤é¡¢¡Ö²¶¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È»×¤¦¤È¤¤Ï·ë¹½¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Ç¤â¡¢¡Öº£¡¢¤¤¤¿¤ó¤À¡×¤È¤«¡£¤¢¤ó¤Ê¤Ë¿Í¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÅìµþ¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ó¤È¤«¤ÎÃæ¤Ç¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¾ì½ê¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£ÍÌ¾¤Ê»ÜÀß¤ÎÃæ¤Ç¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ë¤ª²½¤±¤¬¤¤¤¿¤ê¤È¤«¤¤¤¦¤Î¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬·ë¹½¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
ÂçÀÖ¸«¥Î¥ô¤µ¤ó¡§¤¢¤È°ì½ï¤Ë¥í¥±¤È¤«¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢·ë¹½¥í¥±Àè¤Ç²¿¤«¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤ë¡£¥È¥é¥Ö¥ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¿´Íý´Ä¶¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬Â¿¾¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦¸½¾ì¤Ë°ì½ï¤Ëµï¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Í¡£
µÈÅÄÌÔ¡¹¤µ¤ó¡§¼«Ê¬¤Ç¤Ï¸«¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢²£¤Çº£²¿¤«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤«¡£²¿¤«¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤º¤Ã¤È´¶¤¸¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡£º£¸å¤â¤¿¤Ö¤ó¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê»×¤¤¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê»×¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÂÎ¸³¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤é³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¼ÂÂÎ¸³¤Î²øÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡¢ÂçÀÖ¸«¥Î¥ô¤µ¤ó
ÊÔ½¸Éô¡§¤Ê¤¼¡¢º£²ó¡¢¥Ï¥¤¥¢¡¼¥ë¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÂçÀÖ¸«¥Î¥ô¤µ¤ó¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ç¤¹¤Í¡£²¿¤«ËÍ¤é¤ÎÉÝ¤¤ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¡×¥¾¥Ã¤È¤·¤Æ´¨¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬·ë¹½¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¤³¤ì¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¥¨¥¢¥³¥ó¤È¤«¡¢²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤È³Ý¤±»»¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡£¤Ê¤ó¤«¤Í¡£ÆüËÜÁ´¹ñ¤Ïº£¡¢½ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£³Ý¤±»»¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÊý¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤âÎÃ¤·¤¯¤Ê¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê»×¤¤¤ÏËÍ¤é¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï´ê¤Ã¤¿¤ê³ð¤Ã¤¿¤ê¡¢¤È¤¤¤¦¤«¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µÈÅÄÌÔ¡¹¤µ¤ó¡§ËÍ¤ÏÀöÂõµ¡¤ò»È¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¥¤¥¢¡¼¥ë¤µ¤ó¤ÈËèÆü¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¤¼¤Ò¡¢¤¤¤Ä¤«¡¢¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤Ê¤È¡£
ÂçÀÖ¸«¥Î¥ô¤µ¤ó¡§¾Ð
µÈÅÄÌÔ¡¹¤µ¤ó¡§ËÜÅö¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÀöÂõµ¡¡£¥Þ¥¸¤ÇËèÆü»È¤Ã¤Æ¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡£²È¤Ë¤¢¤ë¥â¥Î¤Î¤ª»Å»ö¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¤Ê¤È¡£
ÂçÀÖ¸«¥Î¥ô¤µ¤ó¡§¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
µÈÅÄÌÔ¡¹¤µ¤ó¡§JS-SH045¡£
ÂçÀÖ¸«¥Î¥ô¤µ¤ó¡§ÀöÂõµ¡¤Î·¿ÈÖ¡£¾Ð
µÈÅÄÌÔ¡¹¤µ¤ó¡§¤Û¤é¡¢ÀöÂõµ¡¤Î·¿ÈÖ¡£ÀöÂõµ¡¤Î¥Ô¥Ã¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¥¦¡¼¥ó¤Ã¤ÆÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤«½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤Î¤è¡£
ÂçÀÖ¸«¥Î¥ô¤µ¤ó¡§²£¤Î½ê¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤±¤É¡£¤½¤ì¡¢³Ð¤¨¤Æ¤ë¡©
µÈÅÄÌÔ¡¹¤µ¤ó¡§JS-SH045¡£²¶¡¢45¤Ã¤Æ¡¢45ºÐ¤À¤«¤é¡£²¶¤â°ì½ï¤À¤Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¾Ð
ÂçÀÖ¸«¥Î¥ô¤µ¤ó¡§µ¤»ý¤Á°¤¤¡£¾Ð¡¡¤½¤ì¤Ç³Ð¤¨¤Æ¤¿¤Î¡©¾Ð
µÈÅÄÌÔ¡¹¤µ¤ó¡§ËÜÅö¤Ë45¤Î¤¿¤á¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¾Ð
ÂçÀÖ¸«¥Î¥ô¤µ¤ó¡§¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¾Ð
µÈÅÄÌÔ¡¹¤µ¤ó¡§¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤ÏÃ¡£¾Ð
¥Ï¥¤¥¢¡¼¥ë¤ÎÀöÂõµ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡¢µÈÅÄÌÔ¡¹¤µ¤ó
ÊÔ½¸Éô¡§¡Ö¿´¤«¤éÎä¤ä¤¹²øÃÌ¡×¤Ç¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤·¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤Ë¥¤¥Á¥ª¥·¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂçÀÖ¸«¥Î¥ô¤µ¤ó¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤¸¤ã¤¢¡¢²¶¤«¤é¹Ô¤¤Þ¤¹¡£¥Í¥¿¥Ð¥ì¤·¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤Ë¤È¤¤¤¦·Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ö¸ÎÊª·ï¤Ç¤¹¤Í¡£ºòº£¡¢ÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
»ö¸ÎÊª·ï¤Ï°ú¤Ã±Û¤¹¤È¤¤Ë¤¢¤ëÄøÅÙ¤ï¤«¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÉÔÆ°»º¶È¼Ô¤«¤é¤Î¹ðÃÎµÁÌ³¤â¤¢¤ë¤·¡£º£¤ÏÄ´¤Ù¤ë¥µ¥¤¥È¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤ó¤Ç¡¢¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£ËÍ¤¬ÏÃ¤¹²øÃÌ¤Ç¡¢º£²óÄó¶¡¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢»ö¸ÎÊª·ï¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢»ö¸ÎÊª·ï¤È¤¤¤¦¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÃ¼ì¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ç¡£ÊÌ¤Ë¤½¤Î¤Í¡£ËÜÅö¤ËÎ©ÃÏ¤âÎÉ¤¯¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯½»¤ß¤ä¤¹¤¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤ó¤ÀÃËÀ¤¬¡¢½»¤ß»Ï¤á¤Æ¤«¤éÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡£¤½¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÃ¼ì¤Êºî¤ê¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤¹¤´¤¤¸«¤é¤ì¤Æ¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤È¡£¤¹¤´¤¤¸«¤é¤ì¤Æ¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤È¡£¤³¤Î»ëÀþ¤ÎÀµÂÎ¤Ï²¿¤Ê¤ó¤À¡£¼Â¤Ï¡¢¤³¤Î¤½¤Ð¤Çµ¯¤¤¿²¿¡¹¤¬¸¶°ø¤À¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤ªÏÃ¤Ç¡£¤´¤¯²¿¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤´¤¯¤È¤¤¤¦¤«¤Þ¤¢¤Þ¤¢¡£¤½¤Î¿È¶á¤Çµ¯¤¤¦¤ë¡£³§¤µ¤ó¤â¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿²ó¤ËÁø¶ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
µÈÅÄÌÔ¡¹¤µ¤ó¡§ËÍ¤ÎÊý¤Î¤ªÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¤¤¤í¤ó¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î²øÃÌ¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬ÉÝ¤¤¤È¤«ÉÔ»×µÄ¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò¡£¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤Î¤«¤Ê¡¢¼ý½¸¤·¤Æ¤ëÃæ¤Ç¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍ¥¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢²¹¤«¤«¤Ã¤¿¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¤¢¤ë¤È¡£¼«Ê¬¤¬Æ°Êª¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¡¢¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡£Ã¯¤·¤â¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª²È¤È¤«¤Ã¤Æ¡£ÅÄ¼Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÅÄ¼Ë¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤È¤«¡¢·Ê¿§¤È¤«É÷·Ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢·ë¹½³Ð¤¨¤Æ¤¿¤ê¤¹¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£½é¤á¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÅÄ¼Ë¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¿ÆÂ²¤È¤¤¤¦¤«¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡£¤³¤Î²È¤Ï¤³¤ì¤³¤ì¤³¤¦¤¤¤¦²È¤Ê¤ó¤À¤è¤È¤«¡£¤Ê¤ó¤«Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤³¤ì¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡£¤³¤¦¤¤¤¦À¸¤Êª¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤è¤È¤«¡£¤¤¤í¤¤¤í¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤Î¿ÍÊª¤¬¼Â¤Ï
¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ªÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Ê¤ó¤«Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢²ÈÂ²¤È¤½¤¦¤¤¤¦¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡£ÀèÁÄ¡¢ÁÄÀè¤È¤«¤Î±ï¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤ÊÍ¥¤·¤¤¤ªÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÀÖ¸«¥Î¥ô¤µ¤ó¡§¤½¤Î¿´¤Ï¡©
µÈÅÄÌÔ¡¹¤µ¤ó¡§Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤È°ìÃ¶»ß¤á¤Æ¹Í¤¨¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¾Ð
ÂçÀÖ¸«¥Î¥ô¤µ¤ó¡§¾Ð
ÊÔ½¸Éô¡§ºÇ¸å¤Ëº£¸å¤ÎÊúÉé¤ÈÆÉ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄºÂ×¤Ç¤¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÂçÀÖ¸«¥Î¥ô¤µ¤ó¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£º£¸å¤ÎÊúÉé¡£²ñÃÌ¤¬ºÇ¶á¡¢½ù¡¹¤ËÎ®¹Ô¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡£³§¤µ¤ó¤¬ÌÜ¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤¬¤Ç¤¹¤Í¡£YouTube¤Çµ¤·Ú¤Ë²ñÃÌ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡£¤â¤Á¤í¤óËÍ¤é¤â¤Ç¤¹¤Í¡£YouTube¤ò¼´¤Ë¤Ç¤¹¤Í¡£²ñÃÌ¤ò¤ªÆÏ¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ó¤«¼ÂºÝ¤Ë¤Ç¤¹¤Í¡£À¸¤ÇÊ¹¤¯²ñÃÌ¤È¤¤¤¦¤Î¤âÈó¾ï¤Ë¼ñ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢³Ú¤·¤á¤ë¶õ´Ö¤¬Äó¶¡¤Ç¤¤ë¤«¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤â¤·¡¢¤³¤Î¥Ï¥¤¥¢¡¼¥ë¤µ¤ó¤È¤Î¡¢¤³¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ç¤¹¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤âËÍ¤é¤Î²ñÃÌ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤ÆÄº¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼ÂºÝ¤ËËÍ¤é¤Ë²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
µÈÅÄÌÔ¡¹¤µ¤ó¡§¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¤Ç¤¹¡£¾Ð
ÂçÀÖ¸«¥Î¥ô¤µ¤ó¡§¾Ð
µÈÅÄÌÔ¡¹¤µ¤ó¡§¤Ê¤ó¤«¡¢½é¤á¤ÆÉÝ¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¤«¡¢¤Ê¤ó¤«ÉÝ¤¤¤â¤Î¤òÀÜ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤½¤ÎËÍ¤¿¤Á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëYouTube¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬Æþ¤ê¸ý¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¶²ÉÝ¡£ÉÝ¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê³Ø¤Ó¤È¤«¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¤Ê¤ó¤«¤½¤¦¤¤¤¦Æþ¤ê¸ý¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô¡§ËÜÆü¤Ï¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤ÎÊúÉé¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡¢µÈÅÄÌÔ¡¹¤µ¤ó
²øÃÌBar¡ÊÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è¶Ó»å3-13-12 L¡¦Y¥Ó¥ë 2F¡Ë
²øÃÌ·ÏYouTuber¡Ö¥Ê¥Ê¥Õ¥·¥®¡×ÂçÀÖ¸«¥Î¥ô¤µ¤ó¤ÈµÈÅÄÌÔ¡¹¤µ¤ó¤¬¸ì¤ë¡ª¥Ï¥¤¥¢¡¼¥ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¡¢¤½¤·¤Æ²øÃÌ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤
YouTube¡§https://youtu.be/nh_kiqiQw-Q
¢£ÌÔ½ëÆü¤Ë¤À¤±½Ð¸½¤¹¤ë¡ª¡ÖLucky! Hot! Banner¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
ËÜ´ë²è¤Ï¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤òÂÐ¾Ý¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÌÔ½ëÆü¡Êµ¤²¹35¡î°Ê¾å¡Ë¤ÎÃÏÅÀ¤Ë¤À¤±½Ð¸½¤¹¤ë¹¹ð¥Ð¥Ê¡¼¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡£ÂÐ¾ÝÃÏÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Î¥Ö¥é¥¦¥¶²èÌÌ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ð¥Ê¡¼¤«¤é±þÊç¤·¤¿Á´°÷¤Ë¤â¤ì¤Ê¤¯¡¢¡ÖÂÎ¤«¤éÎä¤ä¤¹¥¢¥¤¥¹¡×¤â¤·¤¯¤Ï¡Ö¿´¤«¤éÎä¤ä¤¹²øÃÌ¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£¡Ö¿´¤«¤éÎä¤ä¤¹²øÃÌ¡×¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥Ê¥Ê¥Õ¥·¥®¤µ¤ó½ñ¤²¼¤í¤·¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë²»À¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡£²øÃÌ¤¬¾¯¤·¶ì¼ê¤Ê¿Í¤«¤é¹¥¤¤Ê¿Í¤Þ¤ÇÁ´3¼ïÎà¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ê£¿ô¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç½Ð¸½¤¹¤ë¥Ð¥Ê¡¼¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Ä¶¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ð¥Ê¡¼¤âÍÑ°Õ¡£¤³¤ÎÄ¶¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ð¥Ê¡¼¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¹¬±¿¤ÊÀèÃå1Ì¾¤Ë¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤ÎÉ¹¤Ç¤Ç¤¤¿¥Û¥Æ¥ë¡ÖICEHOTEL¡×¤Ø¤Î¥Ú¥¢Î¹¹Ô·ô¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£
¡ÖLucky! Hot! Banner¡×¤¬¸½¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÄÌ¤·¤ÆÂÎ¤È¿´¤Ç¥Ï¥¤¥¢¡¼¥ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡ÖÎä¡×¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª
URL¡§https://www.haier.com/jp/markets/2024lhb_cp_summer/
¢£¥Ï¥¤¥¢¡¼¥ë
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ X¡ÊµìTwitter¡Ë
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ Facebook
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ YouTube
¢£¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿µ»ö¤òÆÉ¤à
¡¦AC½¼ÅÅ´ï¤ä¥±¡¼¥Ö¥ëÎà¤Ê¤É¤òÀ°Íý¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¡ª³°Éô¤«¤é¤Î¾×·â¤Ë¶¯¤¤¥»¥ß¥Ï¡¼¥É¥±¡¼¥¹
¡¦º£Ç¯¤â¤ª¤â¤ÁÆþ¤ê·î¸«¤Ç¾¡Éé¡ª¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¥Ã¥Á¥ó¡¢´ÝÌß¤ÈÏÂ¤Î»ÝÌ£¤Ç»ÅÎ©¤Æ¤¿¡Ö·î¸«¤â¤Ã¤Á¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×2¼ï
¡¦Î¾¼ê¥Õ¥ê¡¼¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤Ê¤¬¤é³Ú¤Ê»ÑÀª¤Ç¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¡ª¥¹¥Þ¥Û»þÂå¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î¡È¥¹¥Þ¡¼¥È¥½¥Õ¥¡¡É
¡¦¤¤¤¶¤È¤¤¤¦È÷¤¨¤Ë¡ªÃÏ¿ÌÂÐºö¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î±Õ¾½¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¡¢Å¾ÅÝËÉ»ßÍÑ¥Ù¥ë¥È
¡¦·ÚÎÌ¤Ç³°Éô¾×·â¤Ë¶¯¤¤¡ªABS¼ù»éÀ½¥Ï¡¼¥É¥±¡¼¥¹
ÂçÀÖ¸«¥Î¥ô¤µ¤ó¡¢µÈÅÄÌÔ¡¹¤µ¤ó¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô¡§ºÇ½é¤Ë¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ÂçÀÖ¸«¥Î¥ô¤µ¤ó¡§¥Ê¥Ê¥Õ¥·¥®¤ÎÂçÀÖ¸«¥Î¥ô¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
µÈÅÄÌÔ¡¹¤µ¤ó¡§¥¶¡¦¤¿¤Ã¤Á¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ÂçÀÖ¸«¥Î¥ô¤µ¤ó¡§»÷¤Æ¤ë»÷¤Æ¤ë¡£¤Ê¤ó¤«¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãµ¯¤³¤é¤ì¤ë¤«¤â¡£¾Ð
µÈÅÄÌÔ¡¹¤µ¤ó¡§¥Ê¥Ê¥Õ¥·¥®¤ÎµÈÅÄÌÔ¡¹¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô¡§ÁáÂ®¤Ç¤¹¤¬¡¢²øÃÌ¤Î¥Í¥¿¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤°¤é¤¤¤ª»ý¤Á¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÂçÀÖ¸«¥Î¥ô¤µ¤ó¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥¹¥È¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦¤«¡¢Åê¹Æ²øÃÌ¤È¤¤¤¦·Á¼°¤Ç¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ÎÊý¤«¤éÅê¹Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤â¤Î¤ò´Þ¤á¤ë¤È¡¢¤¶¤Ã¤È2000¤ÏÄ¶¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤À¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦ÀßÄê¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢ËÍ¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯¤¬300¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µÈÅÄÌÔ¡¹¤µ¤ó¡§ËÍ¤ÎÊý¤Ï¡Öº£¤«¤é²øÃÌ¤òÃý¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ÆÃý¤ì¤ë¤Î¤Ï4¤Ä¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¾Ð
ÂçÀÖ¸«¥Î¥ô¤µ¤ó¡§¾¯¤Ê¡ª¾Ð
µÈÅÄÌÔ¡¹¤µ¤ó¡§²øÃÌ¤ò¤·¤ã¤Ù¤ë¤³¤È¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤â½ñÌÌ¤È¤«Åê¹Æ¤È¤«¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤â¤Î¤ò¡¢¥±¡¼¥¿¥¤¤Î¥á¥âµ¡Ç½¤È¤«¤ËÅ½¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤Î¿ô¤Ç¸À¤Ã¤¿¤é²¿É´¤È¤¤¤¦¿ô¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ó¤ÊÁ´Éô¡¢Æ¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
ÂçÀÖ¸«¥Î¥ô¤µ¤ó¡§¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
µÈÅÄÌÔ¡¹¤µ¤ó¡§¤½¤¦¤½¤¦¡£º£Æü¡¢¤³¤ÎÆü¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¡£¤½¤Î¾ì¤Ë±þ¤¸¤Æ½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¡£¤½¤Î½àÈ÷¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¡¢¼è¤ê½Ð¤»¤ë¤â¤Î¤Ï²¿É´¤È¤¤¤¦¿ô¤Ç¤¹¡£300¡¢400¤°¤é¤¤¤Ï¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º¸¤¬ÂçÀÖ¸«¥Î¥ô¤µ¤ó¡¢±¦¤¬µÈÅÄÌÔ¡¹¤µ¤ó
ÊÔ½¸Éô¡§º£¤Þ¤Ç¤ËÉÝ¤¤ÂÎ¸³¤ò¤µ¤ì¤¿¤´·Ð¸³¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÂçÀÖ¸«¥Î¥ô¤µ¤ó¡§°ì±þ¡¢ËÍ¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÏÃ¤»¤ë²øÃÌ¤ÎÃæ¤ÇÈ¾Ê¬¤°¤é¤¤¤Ï¡¢ËÍ¤Î¼ÂÂÎ¸³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¼ÂÂÎ¸³¤òÏÃ¤·¤¿¤È¤¤È¤«¤Ë¡¢¤½¤ì¤ËÉÕ¿ï¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç»ä¤â¤ß¤¿¤¤¤ÊÂÎ¸³¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ÇÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¡¢ÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
µÈÅÄÌÔ¡¹¤µ¤ó¡§ËÜÅö¤ËÆó¿Í¤Ç¥³¥ó¥Ó¤Ê¤ó¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢³¹Ãæ¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¤«¡¢°ì½ï¤Î¸½¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢ËÍ¤¬ÊÌ¤ËÍ©Îî¤¬¸«¤¨¤ë¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¦¤Á¤ÎÁêÊý¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¡Ö¤Ê¤ó¤«¡¢¤¢¤Î¿¢¤¨¹þ¤ß¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¤«¡¢¡Öº£¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¹õ¤¤¤â¤Î¤¬¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È¤«¡£¤À¤«¤é¡¢¡Ö²¶¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È»×¤¦¤È¤¤Ï·ë¹½¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Ç¤â¡¢¡Öº£¡¢¤¤¤¿¤ó¤À¡×¤È¤«¡£¤¢¤ó¤Ê¤Ë¿Í¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÅìµþ¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ó¤È¤«¤ÎÃæ¤Ç¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¾ì½ê¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£ÍÌ¾¤Ê»ÜÀß¤ÎÃæ¤Ç¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ë¤ª²½¤±¤¬¤¤¤¿¤ê¤È¤«¤¤¤¦¤Î¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬·ë¹½¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
ÂçÀÖ¸«¥Î¥ô¤µ¤ó¡§¤¢¤È°ì½ï¤Ë¥í¥±¤È¤«¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢·ë¹½¥í¥±Àè¤Ç²¿¤«¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤ë¡£¥È¥é¥Ö¥ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¿´Íý´Ä¶¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬Â¿¾¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦¸½¾ì¤Ë°ì½ï¤Ëµï¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Í¡£
µÈÅÄÌÔ¡¹¤µ¤ó¡§¼«Ê¬¤Ç¤Ï¸«¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢²£¤Çº£²¿¤«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤«¡£²¿¤«¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤º¤Ã¤È´¶¤¸¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡£º£¸å¤â¤¿¤Ö¤ó¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê»×¤¤¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê»×¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÂÎ¸³¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤é³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¼ÂÂÎ¸³¤Î²øÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡¢ÂçÀÖ¸«¥Î¥ô¤µ¤ó
ÊÔ½¸Éô¡§¤Ê¤¼¡¢º£²ó¡¢¥Ï¥¤¥¢¡¼¥ë¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÂçÀÖ¸«¥Î¥ô¤µ¤ó¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ç¤¹¤Í¡£²¿¤«ËÍ¤é¤ÎÉÝ¤¤ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¡×¥¾¥Ã¤È¤·¤Æ´¨¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬·ë¹½¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¤³¤ì¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¥¨¥¢¥³¥ó¤È¤«¡¢²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤È³Ý¤±»»¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡£¤Ê¤ó¤«¤Í¡£ÆüËÜÁ´¹ñ¤Ïº£¡¢½ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£³Ý¤±»»¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÊý¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤âÎÃ¤·¤¯¤Ê¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê»×¤¤¤ÏËÍ¤é¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï´ê¤Ã¤¿¤ê³ð¤Ã¤¿¤ê¡¢¤È¤¤¤¦¤«¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µÈÅÄÌÔ¡¹¤µ¤ó¡§ËÍ¤ÏÀöÂõµ¡¤ò»È¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¥¤¥¢¡¼¥ë¤µ¤ó¤ÈËèÆü¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¤¼¤Ò¡¢¤¤¤Ä¤«¡¢¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤Ê¤È¡£
ÂçÀÖ¸«¥Î¥ô¤µ¤ó¡§¾Ð
µÈÅÄÌÔ¡¹¤µ¤ó¡§ËÜÅö¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÀöÂõµ¡¡£¥Þ¥¸¤ÇËèÆü»È¤Ã¤Æ¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡£²È¤Ë¤¢¤ë¥â¥Î¤Î¤ª»Å»ö¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¤Ê¤È¡£
ÂçÀÖ¸«¥Î¥ô¤µ¤ó¡§¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
µÈÅÄÌÔ¡¹¤µ¤ó¡§JS-SH045¡£
ÂçÀÖ¸«¥Î¥ô¤µ¤ó¡§ÀöÂõµ¡¤Î·¿ÈÖ¡£¾Ð
µÈÅÄÌÔ¡¹¤µ¤ó¡§¤Û¤é¡¢ÀöÂõµ¡¤Î·¿ÈÖ¡£ÀöÂõµ¡¤Î¥Ô¥Ã¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¥¦¡¼¥ó¤Ã¤ÆÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤«½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤Î¤è¡£
ÂçÀÖ¸«¥Î¥ô¤µ¤ó¡§²£¤Î½ê¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤±¤É¡£¤½¤ì¡¢³Ð¤¨¤Æ¤ë¡©
µÈÅÄÌÔ¡¹¤µ¤ó¡§JS-SH045¡£²¶¡¢45¤Ã¤Æ¡¢45ºÐ¤À¤«¤é¡£²¶¤â°ì½ï¤À¤Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¾Ð
ÂçÀÖ¸«¥Î¥ô¤µ¤ó¡§µ¤»ý¤Á°¤¤¡£¾Ð¡¡¤½¤ì¤Ç³Ð¤¨¤Æ¤¿¤Î¡©¾Ð
µÈÅÄÌÔ¡¹¤µ¤ó¡§ËÜÅö¤Ë45¤Î¤¿¤á¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¾Ð
ÂçÀÖ¸«¥Î¥ô¤µ¤ó¡§¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¾Ð
µÈÅÄÌÔ¡¹¤µ¤ó¡§¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤ÏÃ¡£¾Ð
¥Ï¥¤¥¢¡¼¥ë¤ÎÀöÂõµ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡¢µÈÅÄÌÔ¡¹¤µ¤ó
ÊÔ½¸Éô¡§¡Ö¿´¤«¤éÎä¤ä¤¹²øÃÌ¡×¤Ç¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤·¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤Ë¥¤¥Á¥ª¥·¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂçÀÖ¸«¥Î¥ô¤µ¤ó¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤¸¤ã¤¢¡¢²¶¤«¤é¹Ô¤¤Þ¤¹¡£¥Í¥¿¥Ð¥ì¤·¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤Ë¤È¤¤¤¦·Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ö¸ÎÊª·ï¤Ç¤¹¤Í¡£ºòº£¡¢ÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
»ö¸ÎÊª·ï¤Ï°ú¤Ã±Û¤¹¤È¤¤Ë¤¢¤ëÄøÅÙ¤ï¤«¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÉÔÆ°»º¶È¼Ô¤«¤é¤Î¹ðÃÎµÁÌ³¤â¤¢¤ë¤·¡£º£¤ÏÄ´¤Ù¤ë¥µ¥¤¥È¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤ó¤Ç¡¢¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£ËÍ¤¬ÏÃ¤¹²øÃÌ¤Ç¡¢º£²óÄó¶¡¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢»ö¸ÎÊª·ï¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢»ö¸ÎÊª·ï¤È¤¤¤¦¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÃ¼ì¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ç¡£ÊÌ¤Ë¤½¤Î¤Í¡£ËÜÅö¤ËÎ©ÃÏ¤âÎÉ¤¯¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯½»¤ß¤ä¤¹¤¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤ó¤ÀÃËÀ¤¬¡¢½»¤ß»Ï¤á¤Æ¤«¤éÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡£¤½¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÃ¼ì¤Êºî¤ê¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤¹¤´¤¤¸«¤é¤ì¤Æ¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤È¡£¤¹¤´¤¤¸«¤é¤ì¤Æ¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤È¡£¤³¤Î»ëÀþ¤ÎÀµÂÎ¤Ï²¿¤Ê¤ó¤À¡£¼Â¤Ï¡¢¤³¤Î¤½¤Ð¤Çµ¯¤¤¿²¿¡¹¤¬¸¶°ø¤À¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤ªÏÃ¤Ç¡£¤´¤¯²¿¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤´¤¯¤È¤¤¤¦¤«¤Þ¤¢¤Þ¤¢¡£¤½¤Î¿È¶á¤Çµ¯¤¤¦¤ë¡£³§¤µ¤ó¤â¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿²ó¤ËÁø¶ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
µÈÅÄÌÔ¡¹¤µ¤ó¡§ËÍ¤ÎÊý¤Î¤ªÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¤¤¤í¤ó¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î²øÃÌ¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬ÉÝ¤¤¤È¤«ÉÔ»×µÄ¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò¡£¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤Î¤«¤Ê¡¢¼ý½¸¤·¤Æ¤ëÃæ¤Ç¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍ¥¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢²¹¤«¤«¤Ã¤¿¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¤¢¤ë¤È¡£¼«Ê¬¤¬Æ°Êª¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¡¢¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡£Ã¯¤·¤â¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª²È¤È¤«¤Ã¤Æ¡£ÅÄ¼Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÅÄ¼Ë¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤È¤«¡¢·Ê¿§¤È¤«É÷·Ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢·ë¹½³Ð¤¨¤Æ¤¿¤ê¤¹¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£½é¤á¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÅÄ¼Ë¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¿ÆÂ²¤È¤¤¤¦¤«¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡£¤³¤Î²È¤Ï¤³¤ì¤³¤ì¤³¤¦¤¤¤¦²È¤Ê¤ó¤À¤è¤È¤«¡£¤Ê¤ó¤«Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤³¤ì¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡£¤³¤¦¤¤¤¦À¸¤Êª¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤è¤È¤«¡£¤¤¤í¤¤¤í¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤Î¿ÍÊª¤¬¼Â¤Ï
¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ªÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Ê¤ó¤«Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢²ÈÂ²¤È¤½¤¦¤¤¤¦¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡£ÀèÁÄ¡¢ÁÄÀè¤È¤«¤Î±ï¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤ÊÍ¥¤·¤¤¤ªÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÀÖ¸«¥Î¥ô¤µ¤ó¡§¤½¤Î¿´¤Ï¡©
µÈÅÄÌÔ¡¹¤µ¤ó¡§Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤È°ìÃ¶»ß¤á¤Æ¹Í¤¨¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¾Ð
ÂçÀÖ¸«¥Î¥ô¤µ¤ó¡§¾Ð
ÊÔ½¸Éô¡§ºÇ¸å¤Ëº£¸å¤ÎÊúÉé¤ÈÆÉ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄºÂ×¤Ç¤¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÂçÀÖ¸«¥Î¥ô¤µ¤ó¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£º£¸å¤ÎÊúÉé¡£²ñÃÌ¤¬ºÇ¶á¡¢½ù¡¹¤ËÎ®¹Ô¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡£³§¤µ¤ó¤¬ÌÜ¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤¬¤Ç¤¹¤Í¡£YouTube¤Çµ¤·Ú¤Ë²ñÃÌ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡£¤â¤Á¤í¤óËÍ¤é¤â¤Ç¤¹¤Í¡£YouTube¤ò¼´¤Ë¤Ç¤¹¤Í¡£²ñÃÌ¤ò¤ªÆÏ¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ó¤«¼ÂºÝ¤Ë¤Ç¤¹¤Í¡£À¸¤ÇÊ¹¤¯²ñÃÌ¤È¤¤¤¦¤Î¤âÈó¾ï¤Ë¼ñ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢³Ú¤·¤á¤ë¶õ´Ö¤¬Äó¶¡¤Ç¤¤ë¤«¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤â¤·¡¢¤³¤Î¥Ï¥¤¥¢¡¼¥ë¤µ¤ó¤È¤Î¡¢¤³¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ç¤¹¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤âËÍ¤é¤Î²ñÃÌ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤ÆÄº¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼ÂºÝ¤ËËÍ¤é¤Ë²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
µÈÅÄÌÔ¡¹¤µ¤ó¡§¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¤Ç¤¹¡£¾Ð
ÂçÀÖ¸«¥Î¥ô¤µ¤ó¡§¾Ð
µÈÅÄÌÔ¡¹¤µ¤ó¡§¤Ê¤ó¤«¡¢½é¤á¤ÆÉÝ¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¤«¡¢¤Ê¤ó¤«ÉÝ¤¤¤â¤Î¤òÀÜ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤½¤ÎËÍ¤¿¤Á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëYouTube¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬Æþ¤ê¸ý¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¶²ÉÝ¡£ÉÝ¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê³Ø¤Ó¤È¤«¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¤Ê¤ó¤«¤½¤¦¤¤¤¦Æþ¤ê¸ý¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô¡§ËÜÆü¤Ï¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤ÎÊúÉé¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡¢µÈÅÄÌÔ¡¹¤µ¤ó
²øÃÌBar¡ÊÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è¶Ó»å3-13-12 L¡¦Y¥Ó¥ë 2F¡Ë
²øÃÌ·ÏYouTuber¡Ö¥Ê¥Ê¥Õ¥·¥®¡×ÂçÀÖ¸«¥Î¥ô¤µ¤ó¤ÈµÈÅÄÌÔ¡¹¤µ¤ó¤¬¸ì¤ë¡ª¥Ï¥¤¥¢¡¼¥ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¡¢¤½¤·¤Æ²øÃÌ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤
YouTube¡§https://youtu.be/nh_kiqiQw-Q
¢£ÌÔ½ëÆü¤Ë¤À¤±½Ð¸½¤¹¤ë¡ª¡ÖLucky! Hot! Banner¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
ËÜ´ë²è¤Ï¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤òÂÐ¾Ý¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÌÔ½ëÆü¡Êµ¤²¹35¡î°Ê¾å¡Ë¤ÎÃÏÅÀ¤Ë¤À¤±½Ð¸½¤¹¤ë¹¹ð¥Ð¥Ê¡¼¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡£ÂÐ¾ÝÃÏÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Î¥Ö¥é¥¦¥¶²èÌÌ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ð¥Ê¡¼¤«¤é±þÊç¤·¤¿Á´°÷¤Ë¤â¤ì¤Ê¤¯¡¢¡ÖÂÎ¤«¤éÎä¤ä¤¹¥¢¥¤¥¹¡×¤â¤·¤¯¤Ï¡Ö¿´¤«¤éÎä¤ä¤¹²øÃÌ¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£¡Ö¿´¤«¤éÎä¤ä¤¹²øÃÌ¡×¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥Ê¥Ê¥Õ¥·¥®¤µ¤ó½ñ¤²¼¤í¤·¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë²»À¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡£²øÃÌ¤¬¾¯¤·¶ì¼ê¤Ê¿Í¤«¤é¹¥¤¤Ê¿Í¤Þ¤ÇÁ´3¼ïÎà¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ê£¿ô¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç½Ð¸½¤¹¤ë¥Ð¥Ê¡¼¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Ä¶¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ð¥Ê¡¼¤âÍÑ°Õ¡£¤³¤ÎÄ¶¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ð¥Ê¡¼¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¹¬±¿¤ÊÀèÃå1Ì¾¤Ë¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤ÎÉ¹¤Ç¤Ç¤¤¿¥Û¥Æ¥ë¡ÖICEHOTEL¡×¤Ø¤Î¥Ú¥¢Î¹¹Ô·ô¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£
¡ÖLucky! Hot! Banner¡×¤¬¸½¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÄÌ¤·¤ÆÂÎ¤È¿´¤Ç¥Ï¥¤¥¢¡¼¥ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡ÖÎä¡×¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª
URL¡§https://www.haier.com/jp/markets/2024lhb_cp_summer/
¢£¥Ï¥¤¥¢¡¼¥ë
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ X¡ÊµìTwitter¡Ë
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ Facebook
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ YouTube
¢£¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿µ»ö¤òÆÉ¤à
¡¦AC½¼ÅÅ´ï¤ä¥±¡¼¥Ö¥ëÎà¤Ê¤É¤òÀ°Íý¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¡ª³°Éô¤«¤é¤Î¾×·â¤Ë¶¯¤¤¥»¥ß¥Ï¡¼¥É¥±¡¼¥¹
¡¦º£Ç¯¤â¤ª¤â¤ÁÆþ¤ê·î¸«¤Ç¾¡Éé¡ª¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¥Ã¥Á¥ó¡¢´ÝÌß¤ÈÏÂ¤Î»ÝÌ£¤Ç»ÅÎ©¤Æ¤¿¡Ö·î¸«¤â¤Ã¤Á¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×2¼ï
¡¦Î¾¼ê¥Õ¥ê¡¼¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤Ê¤¬¤é³Ú¤Ê»ÑÀª¤Ç¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¡ª¥¹¥Þ¥Û»þÂå¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î¡È¥¹¥Þ¡¼¥È¥½¥Õ¥¡¡É
¡¦¤¤¤¶¤È¤¤¤¦È÷¤¨¤Ë¡ªÃÏ¿ÌÂÐºö¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î±Õ¾½¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¡¢Å¾ÅÝËÉ»ßÍÑ¥Ù¥ë¥È
¡¦·ÚÎÌ¤Ç³°Éô¾×·â¤Ë¶¯¤¤¡ªABS¼ù»éÀ½¥Ï¡¼¥É¥±¡¼¥¹