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¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È J-1¡§79,200±ß¢ª63,800±ß J-2¡§68,200±ß¢ª55,000±ß J-3¡§68,200±ß¢ª55,000±ß J-803¡§46,200±ß¢ª37,400±ß J-5XA¡§39,600±ß¢ª33,000±ß J-5XB¡§35,200±ß¢ª29,700±ß
¥Ð¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯ F-1XBB¡§74,800±ß¢ª60,500±ß F-2BB¡§49,500±ß¢ª41,800±ß F-3XBB¡§51,700±ß¢ª41,800±ß F-6BB¡§39,600±ß¢ª33,000±ß
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¥È¥é¥¤¥Ý¥Ã¥É¥Ð¥Ã¥° F-432 ¥È¥é¥¤¥Ý¥Ã¥É¥Ð¥Ã¥°¡§19,800±ß¢ª16,500±ß F-427 ¥È¥é¥¤¥Ý¥Ã¥É¥Ð¥Ã¥° ¥Ö¥é¥Ã¥¯¡§17,600±ß¢ª15,400±ß
¥Õ¥£¥ë¥à¥¬ー¥É ¥Õ¥£¥ë¥à¥¬ー¥É ¥éー¥¸¡§13,200±ß¢ª11,000±ß ¥Õ¥£¥ë¥à¥¬ー¥É ¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¡§11,000±ß¢ª9,900±ß