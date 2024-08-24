[8.24 J1第28節](レモンS)

※19:00開始

主審:岡部拓人

<出場メンバー>

[湘南ベルマーレ]

先発

GK 99 上福元直人

DF 30 鈴木淳之介

DF 33 高橋直也

DF 47 キム・ミンテ

MF 5 田中聡

MF 14 茨田陽生

MF 18 池田昌生

MF 28 吉田新

MF 37 鈴木雄斗

FW 11 ルキアン

FW 29 鈴木章斗

控え

GK 1 ソン・ボムグン

DF 8 大野和成

MF 7 阿部浩之

MF 15 奥野耕平

MF 88 小野瀬康介

FW 16 根本凌

FW 19 福田翔生

監督

山口智

[名古屋グランパス]

先発

GK 1 ランゲラック

DF 20 三國ケネディエブス

DF 24 河面旺成

DF 34 内田宅哉

MF 2 野上結貴

MF 8 椎橋慧也

MF 11 山岸祐也

MF 14 森島司

MF 15 稲垣祥

MF 66 山中亮輔

FW 77 キャスパー・ユンカー

控え

GK 16 武田洋平

DF 3 ハ・チャンレ

DF 55 徳元悠平

MF 27 中山克広

MF 33 菊地泰智

FW 10 パトリック

FW 18 永井謙佑

監督

長谷川健太