湘南vs名古屋 スタメン発表
[8.24 J1第28節](レモンS)
※19:00開始
主審:岡部拓人
<出場メンバー>
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 99 上福元直人
DF 30 鈴木淳之介
DF 33 高橋直也
DF 47 キム・ミンテ
MF 5 田中聡
MF 14 茨田陽生
MF 18 池田昌生
MF 28 吉田新
MF 37 鈴木雄斗
FW 11 ルキアン
FW 29 鈴木章斗
控え
GK 1 ソン・ボムグン
DF 8 大野和成
MF 7 阿部浩之
MF 15 奥野耕平
MF 88 小野瀬康介
FW 16 根本凌
FW 19 福田翔生
監督
山口智
[名古屋グランパス]
先発
GK 1 ランゲラック
DF 20 三國ケネディエブス
DF 24 河面旺成
DF 34 内田宅哉
MF 2 野上結貴
MF 8 椎橋慧也
MF 11 山岸祐也
MF 14 森島司
MF 15 稲垣祥
MF 66 山中亮輔
FW 77 キャスパー・ユンカー
控え
GK 16 武田洋平
DF 3 ハ・チャンレ
DF 55 徳元悠平
MF 27 中山克広
MF 33 菊地泰智
FW 10 パトリック
FW 18 永井謙佑
監督
長谷川健太
※19:00開始
主審:岡部拓人
<出場メンバー>
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 99 上福元直人
DF 30 鈴木淳之介
DF 33 高橋直也
DF 47 キム・ミンテ
MF 5 田中聡
MF 14 茨田陽生
MF 18 池田昌生
MF 28 吉田新
MF 37 鈴木雄斗
FW 11 ルキアン
FW 29 鈴木章斗
控え
GK 1 ソン・ボムグン
DF 8 大野和成
MF 7 阿部浩之
MF 15 奥野耕平
MF 88 小野瀬康介
FW 19 福田翔生
監督
山口智
[名古屋グランパス]
先発
GK 1 ランゲラック
DF 20 三國ケネディエブス
DF 24 河面旺成
DF 34 内田宅哉
MF 2 野上結貴
MF 8 椎橋慧也
MF 11 山岸祐也
MF 14 森島司
MF 15 稲垣祥
MF 66 山中亮輔
FW 77 キャスパー・ユンカー
控え
GK 16 武田洋平
DF 3 ハ・チャンレ
DF 55 徳元悠平
MF 27 中山克広
MF 33 菊地泰智
FW 10 パトリック
FW 18 永井謙佑
監督
長谷川健太