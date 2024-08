Twitchが日本を含む40カ国を対象にサブスクリプションの値上げを発表しましたTwitch users devastated as streaming platform raises sub prices yet again - Dexertohttps://www.dexerto.com/twitch/twitch-users-devastated-as-streaming-platform-raises-sub-prices-yet-again-2871813/

📱 10月1日より、モバイルアプリのティア1サブスクとサブスクギフトの価格を40以上の国で引き上げます。



📬 対象となる国のストリーマーとサブスクライバーには、メールでお知らせします。— Twitch Support JP (@TwitchSupportJP) August 21, 2024

リスナーさんに共有

Twitchのサブスク「モバイル版」が900円に値上げの連絡あり。



スマホ勢はほぼ広告なしの【Twitchターボ】に切り替えるのも手。が、各チャンネルのサブスクスタンプは使えなくなるぽい🤔

あとPC版とモバイル版で価格は違う。



となるとPCでログインして6ヶ月分一気買いがお得?🧐 pic.twitter.com/vZRmwQHUyH— てつかぼ🎃Twitchゲーム配信🎮️ (@TetsukaboGame) August 22, 2024

Hey! This is the same price increase that occurred on desktop previously, just extending to mobile, as opposed to a new price increase.— Twitch Support (@TwitchSupport) August 21, 2024

2024年8月22日にTwitch公式Xアカウントが「10月1日より、モバイルアプリのティア1サブスクとサブスクギフトの価格を40以上の国で引き上げます」と投稿し、一部サービスの値上げを発表しました。Twitchには各チャンネルに月額料金を支払うことで広告動画が再生されなくなったり、限定動画を閲覧したり、カスタムスタンプを利用したりできる「サブスクライブ」と呼ばれる機能が搭載されています。サブスクライブは「ティア1」「ティア2」「ティア3」という段階が用意されており、上位のティアに加入するほど多くの特典を得られます。今回値上げが発表されたのは、最下位の「ティア1」の価格と、視聴者に自分のチャンネルのサブスクライブをプレゼントできる「サブスクギフト」の価格です。値上げ対象の40カ国には日本も含まれており、Twitch配信者のてつかぼ氏によると、ティア1サブスクの値上げの価格は900円となるそうです。なお、Twitchは「今回の値上げは以前に実施されたデスクトップ向けの値上げに追従するものです」と説明しています。