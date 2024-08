東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2024年10月1日(火)から11月7日(木)まで、スペシャルイベント“ディズニー・ハロウィーン2024”を開催!

今回は、ハロウィーン仮装の雰囲気を楽しめる身につけグッズを紹介していきます☆

東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2024”身につけグッズ

販売開始予定日:2024年9月26日

販売店舗:

モンスターズ・インク・東京ディズニーランド/モンスターズ・インク・カンパニーストア・東京ディズニーシー/フィガロズ・クロージアー『くまのプーさん』ティガー・東京ディズニーランド/プーさんコーナー・東京ディズニーシー/フィガロズ・クロージアー

2024年10月1日から11月7日まで東京ディズニーランドと東京ディズニーシーにて開催されるスペシャルイベント“ディズニー・ハロウィーン2024”。

パークに来てからでも用意できる“ディズニー・ハロウィーン2024”仮装の雰囲気を楽しめるグッズも用意されています。

そんな身につけグッズから、今回はディズニー&ピクサー映画「モンスターズ・インク」の「マイク・ワゾウスキ」と「ジェームズ・P・サリバン」、『くまのプーさん』から「ティガー」のグッズをピックアップ。

ファンキャップやファッション用グラス、トレーナーを紹介していきます☆

ファンキャップ「マイク・ワゾウスキ」

価格:2,900円

「マイク・ワゾウスキ」の特徴的な1つ目とツノをあしらったファンキャップ。

「マイク・ワゾウスキ」のボディカラーを取り入れたポンポンがアクセントになっています。

ファッション用グラス「マイク・ワゾウスキ」

価格:2,300円

コーデのワンポイント使いとしても活躍してくれるファッション用グラス。

テンプルには元気いっぱいな「マイク・ワゾウスキ」と共に名前ロゴがあしらわれています。

トレーナー「マイク・ワゾウスキ」

価格:4,500円

サイズ:M〜L

いろいろな着こなしが楽しめる、ビックシルエットなデザインのトレーナー。

鮮やかなカラーで仕上げられた、存在感抜群なファッションアイテムです。

ファンキャップ「ジェームズ・P・サリバン」

価格:2,900円

ニッコリ笑顔の「ジェームズ・P・サリバン」をデザインしたファンキャップ。

「ジェームズ・P・サリバン」の特徴的な毛並みもしっかり再現されています。

ファッション用グラス「ジェームズ・P・サリバン」

価格:2,300円

パープルのドット柄を取り入れた、遊び心あふれるファッション用グラス。

歯を見せながら笑みを浮かべる「ジェームズ・P・サリバン」がインパクト大!

トレーナー「ジェームズ・P・サリバン」

価格:4,500円

サイズ:M〜L

くりくりとした目が特徴的な「ジェームズ・P・サリバン」のトレーナー。

体色をイメージした袖には、トレーナーと異なる素材が使用されています。

ファンキャップ「ティガー」

価格:2,900円

元気なトラのぬいぐるみ「ティガー」のお顔をイメージしたファンキャップ。

縞模様やポンポン、立体的にデザインされた耳も印象的です。

ファッション用グラス「ティガー」

価格:2,300円

ブラックのレンズにオレンジのフレームが映えるファッション用グラス。

テンプルには「ティガー」のお顔や名前ロゴ、体の模様がレイアウトされています。

トレーナー「ティガー」

価格:4,500円

サイズ:M〜L

袖部分のトラ柄がインパクト抜群なトレーナー。

背面にも「ティガー」のアートが施されたファッションアイテムです。

ハロウィーン仮装の雰囲気が楽しめる、パークに来てからでも用意できるグッズ。

東京ディズニーリゾートにて2024年9月26日より販売される東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2024”身につけグッズの紹介でした☆

東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2024”まとめ 東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2024”まとめ 続きを見る

© Disney/Pixar

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

価格やデザイン、販売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post サリー・マイク・ティガー!東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2024”身につけグッズ appeared first on Dtimes.