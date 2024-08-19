¾åÇòÀÐË¨²Î¡¢¤Û¤Ã¤½¤êÈþ¥¹¥¿¥¤¥ëÈäÏª¤Î²Æ¥Õ¥§¥¹SHOT¤ËÈ¿¶Á¡Ö¶âÈ±»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æ²Ä°¦¤¤¡×
8·î17Æü¡¢¾åÇòÀÐË¨²Î¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥µ¥Þ¥½¥Ë¡Ù¥¹¥Æ¡¼¥¸SHOT¤ò¸ø³«
Æ±Æü¤ËadieuÌ¾µÁ¤Ç¡ÖSUMMER SONIC 2024¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¾åÇòÀÐ¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖSUMMER SONIC 2024 ½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Öadieu¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤Î¥Õ¥§¥¹¡¢¥µ¥Þ¥½¥Ë ¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤½ë¤µ¤À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤¤¤¤³¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¡¢½¸¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤È°ìÂÎ¤Ë¤Ê¤ì¤¿½Ö´Ö¤ò´¶¤¸¤Æ¥°¥Ã¤È¤¤Þ¤·¤¿¡¡ÆÃÊÌ¤À¤Ã¤¿¡Á¤ï¤¹¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¤Þ¤¿²ñ¤¨¤ëÆü¤¬¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Àº¿Ê¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¡¢Çò¤¤¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤ä¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¡¢2¤Ä¤Ë·ë¤Ã¤¿È±¤ò¼ê¤Ç¤Ä¤Þ¤ó¤À¾Ð´é¤Î¼Ì¿¿¤ä¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸SHOT¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö»°¤ÄÊÔ¤ß¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ëºÇ¹â¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥¥é¥¥é¥¹¥¿¡¼¡×¡Ö¶âÈ±»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
2011Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè7²ó¡ØÅìÊõ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡Ù¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¾åÇòÀÐ¡£¸½ºß¤Ï¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ë¤¯¤ï¤¨¡¢adieuÌ¾µÁ¤Ç²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë