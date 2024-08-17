[8.17 J2第27節](鳴門大塚)

※19:00開始

主審:吉田哲朗

<出場メンバー>

[徳島ヴォルティス]

先発

GK 21 田中颯

DF 3 石尾崚雅

DF 5 森昂大

DF 26 青木駿人

MF 8 柿谷曜一朗

MF 9 ブラウンノア賢信

MF 18 エウシーニョ

MF 19 岩尾憲

MF 20 児玉駿斗

MF 44 山口竜弥

FW 16 渡大生

控え

GK 29 三井大輝

DF 4 カイケ

MF 11 杉森考起

MF 17 高田颯也

MF 54 永木亮太

FW 7 チアゴ・アウベス

FW 30 坪井清志郎

監督

増田功作

[ファジアーノ岡山]

先発

GK 49 スベンド・ブローダーセン

DF 15 本山遥

DF 18 田上大地

DF 43 鈴木喜丈

MF 7 竹内涼

MF 17 末吉塁

MF 19 岩渕弘人

MF 23 嵯峨理久

MF 24 藤田息吹

MF 33 神谷優太

FW 22 一美和成

控え

GK 21 川上康平

DF 5 柳育崇

MF 6 輪笠祐士

MF 10 田中雄大

MF 27 木村太哉

MF 42 高橋諒

FW 29 齋藤恵太

監督

木山隆之