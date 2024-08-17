徳島vs岡山 スタメン発表
[8.17 J2第27節](鳴門大塚)
※19:00開始
主審:吉田哲朗
<出場メンバー>
[徳島ヴォルティス]
先発
GK 21 田中颯
DF 3 石尾崚雅
DF 5 森昂大
DF 26 青木駿人
MF 8 柿谷曜一朗
MF 9 ブラウンノア賢信
MF 18 エウシーニョ
MF 19 岩尾憲
MF 20 児玉駿斗
MF 44 山口竜弥
FW 16 渡大生
控え
GK 29 三井大輝
DF 4 カイケ
MF 11 杉森考起
MF 17 高田颯也
MF 54 永木亮太
FW 7 チアゴ・アウベス
FW 30 坪井清志郎
監督
増田功作
[ファジアーノ岡山]
先発
GK 49 スベンド・ブローダーセン
DF 15 本山遥
DF 18 田上大地
DF 43 鈴木喜丈
MF 7 竹内涼
MF 17 末吉塁
MF 19 岩渕弘人
MF 23 嵯峨理久
MF 24 藤田息吹
MF 33 神谷優太
FW 22 一美和成
控え
GK 21 川上康平
DF 5 柳育崇
MF 6 輪笠祐士
MF 10 田中雄大
MF 27 木村太哉
MF 42 高橋諒
FW 29 齋藤恵太
監督
木山隆之
※19:00開始
主審:吉田哲朗
<出場メンバー>
[徳島ヴォルティス]
先発
GK 21 田中颯
DF 3 石尾崚雅
DF 5 森昂大
DF 26 青木駿人
MF 8 柿谷曜一朗
MF 9 ブラウンノア賢信
MF 18 エウシーニョ
MF 19 岩尾憲
MF 20 児玉駿斗
MF 44 山口竜弥
FW 16 渡大生
控え
GK 29 三井大輝
DF 4 カイケ
MF 11 杉森考起
MF 17 高田颯也
MF 54 永木亮太
FW 30 坪井清志郎
監督
増田功作
[ファジアーノ岡山]
先発
GK 49 スベンド・ブローダーセン
DF 15 本山遥
DF 18 田上大地
DF 43 鈴木喜丈
MF 7 竹内涼
MF 17 末吉塁
MF 19 岩渕弘人
MF 23 嵯峨理久
MF 24 藤田息吹
MF 33 神谷優太
FW 22 一美和成
控え
GK 21 川上康平
DF 5 柳育崇
MF 6 輪笠祐士
MF 10 田中雄大
MF 27 木村太哉
MF 42 高橋諒
FW 29 齋藤恵太
監督
木山隆之