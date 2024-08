【ローソン「アークナイツ」キャンペーン】8月13日~開催

ローソンは、Android/iOS用タワーディフェンスゲーム「アークナイツ」とコラボレーションしたキャンペーンを本日8月13日より開催する。

本キャンペーンでは、対象商品を買うとオリジナルクリアファイルがもらえる企画や、オリジナルグッズの販売などが実施される。

先着・数量限定でオリジナルクリアファイルがもらえる!

キャンペーン期間:8月13日7時~8月26日(または景品がなくなり次第終了)

対象の菓子を3点購入すれば、オリジナルクリアファイル1枚がもらえる。なお1人1店舗の買物につき、各種1枚、計7枚まで。

オリジナルグッズを販売

店頭販売

【対象商品一覧】

8月16日より順次発売

アクリルスタンド(全7種)

価格:各1,760円

ホログラム缶バッジ(全7種)

価格:各605円

店頭では、7種の中から1つがランダムで入っている

フォンタブ・ストラップセット(全2種)

価格:各1,980円

【発売時期について】

・8月16日発売:関東・宮城・福島・中部・近畿・京都南部・兵庫東部

・8月17日発売:青森・秋田・岩手・山形・北陸・香川・高知・徳島・京都北部・兵庫西部

・8月19日発売:北海道・九州・中国地域・愛媛

予約販売商品

@Loppi・HMV&BOOKS online予約期間:8月13日10時~9月17日23時30分

(2025年1月31日よりお渡し開始)

「アークナイツ」に登場するキャラクターたちが描かれた「等身タペストリー」や、PCケース&デスクマットセット、ビッグタオルなどが予約販売される。

等身タペストリー(全7種)

価格:各9,900円

PCケース&デスクマットセット(全7種)

価格:各8,250円

ビックタオル

価格:4,400円

クッション(全2種)

価格:各3,850円

ショルダーポーチ

価格:4,400円

ローソン限定「アークナイツ CUP COFFEE TUMBLER BOOK ペンギン急便/炎国/ロドス/ライン生命」発売

「アークナイツ」をモチーフにした真空断熱タンブラーが付属するムックが8月19日に発売される。

今回「アークナイツ」の真空断熱タンブラーの新デザインが登場。「ロドス」・「ライン生命」デザインが再販されるのに加えて、「ペンギン急便」・「炎国」デザインが新たにラインナップされる。コードネームや所属の記載欄など、より没入感が楽しめる本誌限定デザインとなっている。価格は各3,289円。

【タンブラーの主な特徴】

・コンビニのカップコーヒーをカップごと入れて使える!

・真空断熱構造で、おいしい温度を長時間キープ

・ホット&アイス、どちらにも対応!

・結露しにくいのでデスクまわりが水浸しになってしまう心配もなし

・車のドリンクホルダーでも使用可能!

・飲み物を直接入れても使える

サイズ:約12×8.5cm(高さ×飲み口外径)

容量:450ml(適正容量:380ml)

店着日

・8月18日:新潟

・8月19日:北海道・東北・関東(新潟を除く)・中部・近畿・中国地方・四国・九州

・8月21日:沖縄

※画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。

※店舗により、品切れやお取り扱いのない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※納品日は地域によって異なる場合がございます。

※納品日は天候・交通事情などの影響で、遅れる場合がございます。あらかじめご了承ください。

(C) HYPERGRYPH (C) Yostar

(C)2017 HYPERGRYPH. All rights reserved./(C)2018 Yostar, Inc. All rights reserved.