鳥栖vs浦和 スタメン発表
[8.11 J1第26節](駅スタ)
※19:00開始
主審:中村太
<出場メンバー>
[サガン鳥栖]
先発
GK 71 朴一圭
DF 2 山崎浩介
DF 3 木村誠二
DF 32 堺屋佳介
DF 42 原田亘
MF 5 河原創
MF 6 福田晃斗
MF 8 中原輝
MF 18 日野翔太
MF 27 楢原慶輝
FW 99 マルセロ・ヒアン
控え
GK 31 岡本昌弘
DF 20 キム・テヒョン
DF 28 丸橋祐介
MF 33 西矢健人
MF 55 清武弘嗣
MF 70 ジャジャ・シルバ
FW 47 鈴木大馳
監督
木谷公亮
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 4 石原広教
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 23 井上黎生人
DF 66 大畑歩夢
MF 11 サミュエル・グスタフソン
MF 13 渡邊凌磨
MF 25 安居海渡
FW 14 関根貴大
FW 21 大久保智明
FW 41 二田理央
控え
GK 16 牲川歩見
DF 20 佐藤瑶大
MF 10 中島翔哉
MF 19 本間至恩
MF 24 松尾佑介
MF 47 武田英寿
MF 88 長沼洋一
監督
ペア・マティアス・ヘグモ
※19:00開始
主審:中村太
<出場メンバー>
[サガン鳥栖]
先発
GK 71 朴一圭
DF 2 山崎浩介
DF 3 木村誠二
DF 32 堺屋佳介
DF 42 原田亘
MF 5 河原創
MF 6 福田晃斗
MF 8 中原輝
MF 18 日野翔太
MF 27 楢原慶輝
FW 99 マルセロ・ヒアン
控え
GK 31 岡本昌弘
DF 20 キム・テヒョン
DF 28 丸橋祐介
MF 33 西矢健人
MF 55 清武弘嗣
MF 70 ジャジャ・シルバ
監督
木谷公亮
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 4 石原広教
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 23 井上黎生人
DF 66 大畑歩夢
MF 11 サミュエル・グスタフソン
MF 13 渡邊凌磨
MF 25 安居海渡
FW 14 関根貴大
FW 21 大久保智明
FW 41 二田理央
控え
GK 16 牲川歩見
DF 20 佐藤瑶大
MF 10 中島翔哉
MF 19 本間至恩
MF 24 松尾佑介
MF 47 武田英寿
MF 88 長沼洋一
監督
ペア・マティアス・ヘグモ