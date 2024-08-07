U-15日本女子代表、「EAFF U-15選手権2024」参加メンバー20名を発表！中国・大連で4チームと対戦
日本サッカー協会（JFA）は7日、中国・大連で行われるEAFF U-15女子選手権2024に参加するU-15日本女子代表メンバー20名を発表した。
チームを率いるのは仲野浩監督。招集リストは以下の通り。
GK：
五十嵐香奈（ノジマステラ神奈川相模原アヴェニーレ）
山中実栞（SATOなでしこU-15）
DF：
北村礼（INAC神戸テゾーロ）
長谷川芽衣（FC Liventガールズ）
西出愛悠（北陸大学フィオリーレ）
近藤咲季（朝日インテック・ラブリッジ名古屋アスター/JFAアカデミー堺）
眞粼玲愛（三菱重工浦和レッズ）
北島景子（日テレ・東京ヴェルディメニーナ）
MF：
中島采音（サンフレッチェ福山レジーナジュニアユース）
山本実桜（FC琉球aleさくら）
大田ありす（INAC神戸テゾーロ）
池脇愛音（神村学園中等部女子サッカー部）
角谷瑠菜（ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-15）
緒方咲季（ノジマステラ神奈川相模原アヴェニーレ）
佐々木由貴（フライアFCウェネス/JFAアカデミー今治）
佐々木樹璃（愛媛FCレディースMIKAN）
FW：
田村胡桃（セレッソ大阪ヤンマーガールズU-15）
池田柚葉（セレッソ大阪ヤンマーガールズU-15）
小久保まい（ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-15）
高橋心花（JFAアカデミー福島）
2009年と2010年生まれの選手が選出された今回の遠征メンバー。
U-15日本女子代表は、14日に中国へ向けて出発。EAFF U-15女子選手権2024では、18日（日）にU-15韓国女子代表、20日（火）にU-15チャイニーズタイペイ女子代表、23日（金）にU-15中国女子代表、そして25日（日）にU-15朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）女子代表と対戦する。