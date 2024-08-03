[8.3 J2第25節](トラスタ)

※19:00開始

主審:福島孝一郎

<出場メンバー>

[V・ファーレン長崎]

先発

GK 21 若原智哉

DF 5 田中隼人

DF 8 増山朝陽

DF 23 米田隼也

DF 25 櫛引一紀

MF 6 マテウス・ジェズス

MF 13 加藤大

MF 17 秋野央樹

FW 7 マルコス・ギリェルメ

FW 11 エジガル・ジュニオ

FW 33 笠柳翼

控え

GK 31 原田岳

DF 48 照山颯人

MF 14 名倉巧

MF 19 澤田崇

MF 24 山田陸

MF 38 松澤海斗

FW 9 フアンマ・デルガド

監督

下平隆宏

[水戸ホーリーホック]

先発

GK 21 松原修平

DF 3 大崎航詩

DF 4 山田奈央

DF 33 牛澤健

MF 7 新井晴樹

MF 10 前田椋介

MF 11 草野侑己

MF 17 長澤シヴァタファリ

MF 23 甲田英將

MF 47 櫻井辰徳

FW 9 安藤瑞季

控え

GK 1 本間幸司

DF 5 楠本卓海

DF 88 長井一真

MF 8 落合陸

MF 38 齋藤俊輔

MF 96 黒川淳史

FW 99 中島大嘉

監督

森直樹