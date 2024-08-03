長崎vs水戸 スタメン発表
[8.3 J2第25節](トラスタ)
※19:00開始
主審:福島孝一郎
<出場メンバー>
[V・ファーレン長崎]
先発
GK 21 若原智哉
DF 5 田中隼人
DF 8 増山朝陽
DF 23 米田隼也
DF 25 櫛引一紀
MF 6 マテウス・ジェズス
MF 13 加藤大
MF 17 秋野央樹
FW 7 マルコス・ギリェルメ
FW 11 エジガル・ジュニオ
FW 33 笠柳翼
控え
GK 31 原田岳
DF 48 照山颯人
MF 14 名倉巧
MF 19 澤田崇
MF 24 山田陸
MF 38 松澤海斗
FW 9 フアンマ・デルガド
監督
下平隆宏
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 21 松原修平
DF 3 大崎航詩
DF 4 山田奈央
DF 33 牛澤健
MF 7 新井晴樹
MF 10 前田椋介
MF 11 草野侑己
MF 17 長澤シヴァタファリ
MF 23 甲田英將
MF 47 櫻井辰徳
FW 9 安藤瑞季
控え
GK 1 本間幸司
DF 5 楠本卓海
DF 88 長井一真
MF 8 落合陸
MF 38 齋藤俊輔
MF 96 黒川淳史
FW 99 中島大嘉
監督
森直樹
※19:00開始
主審:福島孝一郎
<出場メンバー>
[V・ファーレン長崎]
先発
GK 21 若原智哉
DF 5 田中隼人
DF 8 増山朝陽
DF 23 米田隼也
DF 25 櫛引一紀
MF 6 マテウス・ジェズス
MF 13 加藤大
MF 17 秋野央樹
FW 7 マルコス・ギリェルメ
FW 11 エジガル・ジュニオ
FW 33 笠柳翼
控え
GK 31 原田岳
DF 48 照山颯人
MF 14 名倉巧
MF 19 澤田崇
MF 38 松澤海斗
FW 9 フアンマ・デルガド
監督
下平隆宏
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 21 松原修平
DF 3 大崎航詩
DF 4 山田奈央
DF 33 牛澤健
MF 7 新井晴樹
MF 10 前田椋介
MF 11 草野侑己
MF 17 長澤シヴァタファリ
MF 23 甲田英將
MF 47 櫻井辰徳
FW 9 安藤瑞季
控え
GK 1 本間幸司
DF 5 楠本卓海
DF 88 長井一真
MF 8 落合陸
MF 38 齋藤俊輔
MF 96 黒川淳史
FW 99 中島大嘉
監督
森直樹