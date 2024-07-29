¡ÖÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¤°Æ·ï¤Ç¤·¤ç¡×Number_i¡¢2ÆüÏ¢Â³¡ÖÌ¤È¯É½¶Ê¸íÇÛ¿®¡×¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶ì¸À¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¡©¡×¼ÒÄ¹¤Ë¡ÈÄ¾ÁÊ¡É¤¹¤ë¿Í¤Þ¤Ç
¿·¶Ê¤Î¸íÇÛ¿®¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëNumber_i¤ÎÊ¿Ìî»çÍÔ
¡¡µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤«¤éTOBE¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡¢Ê¿Ìî»çÍÔ¡¢¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¡¢´ßÍ¥ÂÀ¤Ë¤è¤ë¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎNumber_i¡£8·î17¡Á18Æü¤Ë¤Ï¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤Î²Æ¥Õ¥§¥¹¡Ö¥µ¥Þ¡¼¥½¥Ë¥Ã¥¯2024¡×¤Ë½Ð±é¤¬·èÄê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Èô¤ÖÄ»¤òÍî¤È¤¹Àª¤¤¤ÎÈà¤é¤À¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤é¤Ò¤ÈÌåÃå¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡Ä¡Ä¡£
¡¡7·î28Æü¡¢°ìÉô²»³ÚÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤Ç¡¢¸ø³«Á°¤Î³Ú¶Ê¤Î¸íÇÛ¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Number_i¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¼Õºá¡£¤³¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÇÈÌæ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤È¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï28Æü¸á¸å¡¢8·î19Æü¤Ë1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤«¤éÀè¹ÔÇÛ¿®¤òÍ½¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿³Ú¶Ê¡ØINZM¡Ù¤¬¡¢LINEMUSIC¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î»ØÅ¦¤ÇÈ¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²ò¶ØÁ°¤È¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é³È»¶¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥â¥é¥ë¤Ë·ç¤±¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤â¸½¤ì¤¿¤¿¤á¡¢°ì»þ¡¢¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤ÏÁûÁ³¡£¿·¶Ê¤ò³È»¶¤¹¤ëÅê¹Æ¤òÈãÈ½¤¹¤ë¥Ý¥¹¥È¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤«¤¨¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê²»³Ú¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ô°ìÉô²»³ÚÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Æ¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¥¨¥é¡¼¤Ë¤è¤ê°ì»þÅª¤Ë¸ø³«Á°³Ú¶Ê¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡Õ¤È¡¢¸íÇÛ¿®¤Î¸¶°ø¤¬ÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹Â¦¤Î´ÉÍýÂÎÀ©¤ÎÉÔÈ÷¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÀâÌÀ¡£¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï2024Ç¯7·î28Æü¤Î°ìÉô»þ´ÖÂÓ¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë¸ø³«Ää»ß¤ÎÂÐ±þ¤ò¤È¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢º£¸å¤ÎºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤ò¸«Ä¾¤¹»Ý¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ø¼°X¤Ë¤Ï¡¢
¡Ô¸¶°øÃÎ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡©¤±¤ÉNumber_i¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¼Õ¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤Ê¡¡Ä°¤±¤ë¤«¤é¤È³È»¶¤·¤Æ¤¿°ìÉô¤Î¿Í¤¿¤Á¤âÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¡Ä¡¡¤È¤ê¤¢¤¨¤ºº£¸å¤Ï¤³¤ó¤Ê¤³¤Èµ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥·¥¹¥Æ¥à¶¯²½¤Ê¤ê²¿¤Ê¤ê¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ï¡Õ
¡ÔÁÇËÑ¤Êµ¿Ìä¤Ê¤ó¤À¤±¤Éº£²ó¤Î¿·¶Ê¸íÇÛ¿®¤ÏNumber_i¤È¤¤¤¦¤«TOBE¤¬ÇÛ¿®¸µ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡©²¿¤ÇÇÛ¿®¥·¥¹¥Æ¥à¸µ¥µ¥¤¥É¤¬¼Õºá¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡Õ
¡¡¤È¡¢ÇÛ¿®²ñ¼Ò¤ÎÀÕÇ¤¤òÄÉµÚ¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Number_i¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÀ¿¼Â¤Ê»ÑÀª¤òÁ°¸þ¤¤Ë¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡Ô¸íÇÛ¿®¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÍÌíÌµÌí¤Ë¤»¤º¤¤Á¤ó¤È¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Õ
¡ÔÎ®½Ð¤Ã¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ê¤³¤È¤À¤±¤É¡¢¤³¤ì¤òÀëÅÁ¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¤³¤È¤â½ÐÍè¤ë¡£iLYs¤Î³§¤µ¤ó¡¢8·î19ÆüÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡Õ
¡¡¤³¤Î¸íÇÛ¿®Áû¤®¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Îå«¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡½¡½¤È»×¤¤¤¤ä¡Ä¡Ä¡£
¡Ö7·î29Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤â¤ä¸íÇÛ¿®Áû¤®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¸ø¼°¤ÎÈ¯É½¤¬¤Þ¤À¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤¿¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£ÅÙ¤ÏNumber_i¤Î¸ø¼°TikTok¤Ç¿·¶Ê¤Î¸íÇÛ¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¡¢X¤ÇÊó¹ð¤¹¤ëÅê¹Æ¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢¤½¤ÎÇÛ¿®Æ°²è¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¥ß¥¹¤¬2ÆüÏ¢Â³¤Ç½Å¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢²¿¤¬ºÆÈ¯ËÉ»ß¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°Æ±¡Ë
¡¡2ÅÙ¤âÎ©¤ÆÂ³¤±¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢X¾å¤Ç¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¶ì¾ð¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÔÏ¢Â³¤Ç¸íÇÛ¿®¤Ã¤Æ¤Þ¤¸¤Ç²¿¡©¡©¡©¤ª¤«¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¥Õ¥¡¥ó¤âÉáÄÌ¤ËÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¤°Æ·ï¤Ç¤·¤ç¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â¡£»öÌ³½ê¤É¤¦ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¡©¼Õºá¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÂÐºö¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¼¨¤·¤Æ¤è¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥±¥¢¤â¤·¤Æ¤è¡Õ
¡Ôº£Æü¤â¤Þ¤¿¸íÇÛ¿®¤¢¤Ã¤¿¤Î¡©¤â¤¦²¿¤âµ¯¤¤Þ¤»¤ó¤è¤¦¤Ë¡Ä ¤É¤¦¤«¤³¤ì°Ê¾å¿À¤¯¤ó¤È´ß¤¯¤ó»çÍÔ¤¯¤ó¤¬½ý¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡¹ÂÐºöÂÐ±þ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Õ
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢TOBE¤Î¼ÒÄ¹¤Ç¤¢¤ëÂìÂô½¨ÌÀ»á¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¡¢
¡ÔºòÆü¤Ï¡¢¥é¥¤¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¢º£Æü¤ÏTikTok¤ÎNumber_i¸ø¼°¤«¤é²ò¶ØÁ°¤ÎNumber_i¤ÎINZM¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¤É¤¦¤·¤Æ2ÆüÂ³¤±¤Æ¤³¤ÎÍÍ¤Ê»ö¤¬µ¯¤¤Þ¤¹¤«¡©¡Õ
¡¡¤È¡¢¡ÈÄ¾ÁÊ¡É¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Þ¤Ç¸½¤ì¤¿¡£¤¤¤ï¤Ð»öÌ³½ê¤Î¡È´ÇÈÄ¡É¥¿¥ì¥ó¥È¤À¤±¤Ë¡¢¥¿¥Ã¥¡¼¤â¤µ¤¾¡¢Æ¬¤¬ÄË¤¤¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£