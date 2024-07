【AZURA POP UP SHOP】開催期間:7月19日~8月4日会場:渋谷PARCO 5F 「AZURA」POP UP SHOP(東京都渋谷区宇田川町 15-1)

POP MART JAPANは7月19日、同社キャラクター「AZURA」の商品が購入できる「AZURA」POP UP SHOPを渋谷 PARCO 5Fに期間限定でオープンした。開催期間は8月4日まで。会場では、日本でのみ1週間の先行発売となるブラインドボックス「AZURA A Dream about Stars」シリーズや、ブリスター「AZURA 夢の鍵」ほか、「AZURA」の関連商品を購入できる。

価格はブラインドボックス「AZURA A Dream about Stars」シリーズのボックス12個がセットになった「アソートボックス」が26,400円、ボックス単体で購入する場合は1,650円。また、ブリスター「AZURA 夢の鍵」は3,960円。

「AZURA」は同社POP MART PDC(Product Design Center)のデザイナー、TWO CLOUDS氏によって創作されたオリジナルキャラクター。同社キャラクターの中では日本でトップクラスの人気を誇っており、実際にXにて「#AZURA」で検索をかけてみると、同社公式Xやショップ、弊社記事の投稿の他にも多くの「AZURA」に魅了された人たちの投稿が確認できる。

筆者も実際にいくつかの製品をチェックしてみた。まず表情がとてもいい。何で泣いてるのかは分からないが、どのキャラクターたちも左の目から大粒の涙を流しているものの、こちらの心が痛むような悲壮感はなく、むしろそれがかわいさのアクセントになっているのが魅力だ。

1週間先行販売となる「AZURA A Dream about Stars」より「Star Ring」

公式の設定では涙について語られており、「異世界からきたAZURAは、私たちの前には決して姿を現さない。彼女の世界では人間の涙は貴重な燃料源となっており、泣いている人を見つけてはこっそり涙を集める日々を送っている。気づけば悲しい気持ちは消え去り、前向きな気持ちに。AZURAからポジティブなパワーをもらおう!」というファンタジックなキャラクターらしい。

しかも、「AZURA」という1人のキャラクターの話なのかと思いきや、すごくたくさんの「AZURA」がおり、髪型や髪の色、そして服装から表情、手に持っているアイテムなど、実に様々な「AZURA」が存在している。加えて、いずれもフィギュア化されており、コレクター心をくすぐられる。全部ほしくなってしまう。

そんな「AZURA」の期間限定のPOP UP SHOPがオープンするということで、是非アイテムをチェックしてみたく、今回、POP UP SHOPのオープニングイベントに参加してきたので、その様子をレポートしていく。

なお、7月19・20・21日については「LivePocket」を用いた入場制限が設けられている。

□LivePocket「AZURA POP UP SHOP 渋谷PARCO 入場整理券」7月19日

□LivePocket「AZURA POP UP SHOP 渋谷PARCO 入場整理券」7月20日

□LivePocket「AZURA POP UP SHOP 渋谷PARCO 入場整理券」7月21日

「AZURA」POP UP SHOPは8月4日までの期間限定開催

すぐ近くにはPOP MARTの直営店も確認できた

今回日本のみ1週間先行で限定販売される「AZURA A Dream about Stars」シリーズのブラインドボックス

このボックスには「Catching a Cloud」ちゃんが入っていた

キラキラながらもシンプルな内装。日本限定のレアアイテムも用意!

期間限定のPOP UP SHOPは、壁面に「AZURA」をあしらった清涼感のあるデザインで装飾。レジ奥には、今回日本のみ1週間先行販売が行なわれているブラインドボックス「AZURA A Dream about Stars」シリーズや、ブリスター「AZURA 夢の鍵」などが置かれている。また、レジの他には2つの展示台があり、ここには既存の「AZURA」商品についても展示、販売されていた。

前述の先行販売アイテム以外に取り扱われている「AZURA」アイテムは、ブラインドボックス「AZURA Fantasy Nature」シリーズ、「AZURA NATURAL ELEMENTS」シリーズ、「AZURA Spring Fantasy」シリーズ、そして日本限定の「AZURA Y2K FASHION」シリーズの計4シリーズだ。特に日本限定の「AZURA Y2K FASHION」シリーズはPOP MARTによると“幻の在庫”とのことで、今回の出店に際して、偶然在庫が発掘されたため、急遽POP UP SHOPでの販売を決めたという。いずれも在庫限りとのことで、未チェックのアイテムや買い逃しがある場合はこちらも要チェックだ。

他にも「AZURA」シリーズのデザイナー、TWO CLOUDS氏が「AZURA」以前に手掛けた「OIPIPPI's Joyfulness」シリーズのアイテムも展示台に置かれており、なぜ「AZURA」以外の商品が置かれているかについて尋ねると「『AZURA』シリーズは常に品不足で、並べられるアイテムが足らなかったため」との話を伺えた。

設営前の状態。壁面には「AZURA」があしらわれたデザインが魅力的

開店から数分であっという間に行列ができていた

レジ裏には今回、日本のみ1週間先行販売が行なわれるブラインドボックス「AZURA A Dream about Stars」シリーズの12箱セットや、ブリスター「AZURA 夢の鍵」が大量に置かれていた

店内に設置された台には、既存シリーズのブラインドボックスと中味が展示されており、実物が確認できるのがうれしい。写真は「AZURA Fantasy Nature」シリーズ。

「AZURA NATURAL ELEMENTS」シリーズ

「AZURA Spring Fantasy」シリーズ

日本限定の文字が光る「AZURA Y2K FASHION」シリーズも販売!

同社が「幻の在庫」と語る「AZURA Y2K FASHION」シリーズが購入できるのはかなり気になる!

先行販売のブラインドボックス「AZURA A Dream about Stars」シリーズを単品購入する事も可能

「AZURA」シリーズではないが、同じデザイナーのTWO CLOUDS氏が手掛ける「OIPIPPI's Joyfulness」シリーズも販売されていた

なお、従来のPOP MART直営店もすぐそばにあるので、「AZURA」以外のアイテムが気になる場合は、そちらもチェックしてみるのがいいかもしれない。直営店にも「AZURA Fantasy Nature」シリーズと「AZURA NATURAL ELEMENTS」シリーズについては在庫があるようだ。

【POP MART直営店の様子】

POP MART直営店でも「AZURA Fantasy Nature」シリーズと「AZURA NATURAL ELEMENTS」シリーズが置かれていた

POP MART直営店には「League of Legends」や「The Lord of the Rings」のフィギュアなどの扱いもあるようだ

今回は購入を見送ったが、「JUSTICE LEAGUE」のフィギュアや「Powerpuff girls」のアイテムも確認できた

「AZURAちゃんかわいい!」谷まりあさんがイベントに登場

オープニングイベントでは、ファッションモデルでタレントの谷まりあさんが登壇。「AZURA」を手に取った谷まりあさんは率直な感想として一言「かわいい」とシンプルにコメントした。また、「AZURA」のシリーズが豊富な点については「どの子もかわいくて選べないですよね。全部かわいい。でもたくさんあるので、自分が1番好きなのはどの感じかな?と選べて楽しいですよね。どれも癒されるので、近くに並べて置いて、疲れた時なんかに見ると癒されるような癒しの空間が作れそう」として、選ぶ楽しさについて語っていた。

「AZURA」のコンセプトについての感想を求められると「寄り添ってくれるというコンセプトを知って集めると、より自分にとって近い存在になってくれるのかなと思います」と語った。

最後にPOP UP SHOPのオープンについてメッセージを求められると「本当にかわいらしいPOP UP SHOPで、来られて嬉しかったですし、AZURAちゃんへの愛着もより湧いたというか、POP MARTさんのAZURA以外の色んな商品の話なども聞けて、すごくいい機会になりました。是非みなさんも来場してAZURAちゃんの魅力を感じてください」としてイベントを締めくくった。

タレントの谷まりあさん

「AZURA」ちゃんの魅力に大興奮していた

7月28日が谷まりあさんの誕生日ということで、サプライズで、「AZURA」デザインのバースデーケーキが登場した

上記画像で谷まりあさんが持っているフィギュアは今回のイベント開催記念の限定品「AZURA -Silent Prayer」。従来の「AZURA」シリーズよりも大きめなサイズだ。また、黒基調の「AZURA - Dark Soul」も用意されている

オープニングイベントでも使用されていた「AZURA A Dream about Stars」シリーズの「Cool Lil Guy」

同じく「Trouble Sleeping」

同じく「Shhh...」。なんだこれ?と思い、漢字表記の名前を確認すると「嘘...」だった。

筆者も「AZURA」を買ってみた

筆者も折角「AZURA」POP UP SHOPに来たのだから1つ買ってみた。購入したのはブラインドボックス「AZURA Fantasy Nature」シリーズを1個。価格は1,650円だ。「AZURA」のシリーズは基本的にシリーズ毎に12種類ラインナップされている。加えて、どのシリーズにも1/144という低確率で出現するシークレットも用意されている。つまりシークレットを含めた13種全て集めたければシークレットが難関になるのだ。箱の側面にはラインナップの12種類が描かれている。

箱を開けると中にはさらに中味の見えない袋に入った「AZURA」本体と小さめなカードも同梱されている。同梱のカードをチェックする事で、袋を開封しなくても中味が分かるようになっている。ダブりのアイテムを未開封のままで保管しておけるのはありがたい。

封を切ると、いよいよ「AZURA」と対面だ。今回購入した箱にはピンクの氷晶がアクセントの、「Powder Snow(粉雪)」が入っていた。台座と頭部には雪が積もっており暑い東京でも涼しい冬の雰囲気を感じられた。

改めてフィギュアを色々な角度から眺めたり、触れたりしていると感じるのは「やはり質感がかなりよい」ということ。髪と本体、台座など、それぞれ材質が若干に異なっているので、心地よい触り心地になっている。また、「Powder Snow」については、足元の靴がアイススケートの靴になっているなど、小物まで芸が細かい点も面白い。

服のデザインなどはシンプルで、眺めていても落ち着く雰囲気を醸し出している。ほどよいサイズ感のため、並べて飾るのに最適だろう。なお、POP UP SHOPの店員さんの1人は、ダイソーなどで購入できる、首から下げられるストラップのついた透明なソフトケースの中に「AZURA」を入れて首からかけていた。室内で飾る以外にも持ち歩いてアピールできるサイズ感も魅力となっている。

「AZURA」シリーズは、とにかくたくさんの「AZURA」を並べて飾って楽しむのが醍醐味のコレクショントイだ。オリジナルデザインのため、好みが分かれる面もあるが、かわいさだけじゃないこの不思議な表情の子たちを見て興味が湧いたなら、是非1度現物を手に取ってみてほしい。見た目以上に存在感を感じられ、立体造形のフィギュアならではの魅力が味わえるはずだ。

筆者宅には今回、2人の「AZURA」を迎え入れる事になった。今後どうするかは、とりあえずうちの「AZURA」たちと相談して決める事としたい。

なお、「AZURA」以外のアイテムも取り扱う同社POP MARTの直営店については、都内7店舗、大坂2店舗に展開しているほか、同社アイテムを取り扱っている店舗は全国各地にあるようだ。また、公式サイト自体が直販サイトになっており、こうしたところでも在庫があれば「AZURA」関連アイテムを購入できる。

「AZURA Fantasy Nature」シリーズ開封の儀。箱に使われている紙は固めだったので、開封後も安心してフィギュアを入れておける

箱の側面にはボックスに入っている可能性のある12種類を確認できる。なお、ここの記載によるとシークレットの出現率はなんと1/144!

中には内袋に入ったフィギュアと小さなカードが同梱。乾燥剤も含まれていた

袋を開けて「AZURA」と対面。今回ボックスに入っていた「AZURA」は「Powder Snow(粉雪)」。小さなカードに描かれた「AZURA」と同じ物が入っているため、内袋を開けなくても中味が分かるようになっているのはありがたい

髪と本体、台座など、部位ごとに材質が異なり、手に触れた際の質感がかなりよい

台座は空洞になっている。また、Powder Snowの靴の裏にはアイススケートのブレードが仕込まれていて芸が細かい

照明を当ててみるとまた違った表情を見せる。かわいい

会場にいたインフルエンサーの方が開封の儀をやっている様子を撮らせて頂いた様子。開けた時に想像以上に盛り上がっていた。それだけ魅力的なのだ

