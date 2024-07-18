[7.17 国際親善試合 U-23日本 - U-23フランス トゥーロン]

　U-23日本代表は17日にオリンピック開催国のU-23フランス代表と対戦する。現地時間午後9時5分(日本時間18日午前4時5分)の試合開始を前にスターティングメンバーが発表され、MF藤田譲瑠チマ(シントトロイデン)やFW斉藤光毅(ロンメル)が名を連ねた。

　予想フォーメーションは4-3-3。GKは小久保玲央ブライアン、4バックは左からDF半田陸、DF木村誠二、DF高井幸大、DF関根大輝。アンカーはMF藤田譲瑠チマ、インサイドハーフは左がMF三戸舜介、右がMF山本理仁。前線3人は左からFW斉藤光毅、FW藤尾翔太、平河悠とみられる。

　日本はこの試合がパリ五輪前最後のテストマッチ。24日にグループリーグ初戦でパラグアイと対戦する。

<出場メンバー>

[日本]

▽先発

GK 1 小久保玲央ブライアン(シントトロイデン)

DF 5 木村誠二(鳥栖)

DF 2 半田陸(G大阪)

DF 4 関根大輝(柏)

DF 15 高井幸大(川崎F)

MF 7 山本理仁(シントトロイデン)

MF 8 藤田譲瑠チマ(シントトロイデン/C)

MF 14 三戸舜介(スパルタ・ロッテルダム)

FW 17 平河悠(ブリストル・C)

FW 9 藤尾翔太(町田)

FW 10 斉藤光毅(ロンメル)

控え

GK 12 野澤大志ブランドン(FC東京)

DF 16 大畑歩夢(浦和)

DF 3 西尾隆矢(C大阪)

MF 6 川崎颯太(京都)

FW 13 荒木遼太郎(FC東京)

FW 18 佐藤恵允(ブレーメン)

FW 11 細谷真大(柏)

GK 23 荒木琉偉(G大阪ユース)

DF 24 塩川桜道(流通経済大)

DF 25 本間ジャスティン(神戸)

MF 26 佐藤龍之介(FC東京)

FW 27 神田奏真(川崎F)

監督

大岩剛

<出場メンバー>

[フランス]

▽先発

GK 16 ギヨーム・レステ(トゥールーズ)

DF 5 キリアン・シルディリア(フライブルク)

DF 15 ブラッドリー・ロッコ(ブレスト)

DF 2 カステッロ・ルケバ(ライプツィヒ)

DF 3 アドリエン・トリュフォー(レンヌ)

MF 19 クアディオ・コネ(ボルシアMG)

MF 12 エンゾ・ミロ(シュツットガルト)

MF 13 ジョリス・ショタール(モンペリエ)

FW 7 マイケル・オリーズ(バイエルン)

FW 10 アレクサンドル・ラカゼット(リヨン)※OA

FW 11 ジャン・フィリップ・マテタ(クリスタル・パレス)※OA

監督

ティエリ・アンリ

(取材・文　石川祐介)