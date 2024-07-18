パリ五輪前ラストマッチ! U-23日本代表のフランス戦スタメン発表! 国内組5選手、海外組6選手が先発入り
[7.17 国際親善試合 U-23日本 - U-23フランス トゥーロン]
U-23日本代表は17日にオリンピック開催国のU-23フランス代表と対戦する。現地時間午後9時5分(日本時間18日午前4時5分)の試合開始を前にスターティングメンバーが発表され、MF藤田譲瑠チマ(シントトロイデン)やFW斉藤光毅(ロンメル)が名を連ねた。
予想フォーメーションは4-3-3。GKは小久保玲央ブライアン、4バックは左からDF半田陸、DF木村誠二、DF高井幸大、DF関根大輝。アンカーはMF藤田譲瑠チマ、インサイドハーフは左がMF三戸舜介、右がMF山本理仁。前線3人は左からFW斉藤光毅、FW藤尾翔太、平河悠とみられる。
日本はこの試合がパリ五輪前最後のテストマッチ。24日にグループリーグ初戦でパラグアイと対戦する。
<出場メンバー>
[日本]
▽先発
GK 1 小久保玲央ブライアン(シントトロイデン)
DF 5 木村誠二(鳥栖)
DF 2 半田陸(G大阪)
DF 4 関根大輝(柏)
DF 15 高井幸大(川崎F)
MF 7 山本理仁(シントトロイデン)
MF 8 藤田譲瑠チマ(シントトロイデン/C)
MF 14 三戸舜介(スパルタ・ロッテルダム)
FW 17 平河悠(ブリストル・C)
FW 9 藤尾翔太(町田)
FW 10 斉藤光毅(ロンメル)
控え
GK 12 野澤大志ブランドン(FC東京)
DF 16 大畑歩夢(浦和)
DF 3 西尾隆矢(C大阪)
MF 6 川崎颯太(京都)
FW 13 荒木遼太郎(FC東京)
FW 18 佐藤恵允(ブレーメン)
FW 11 細谷真大(柏)
GK 23 荒木琉偉(G大阪ユース)
DF 24 塩川桜道(流通経済大)
DF 25 本間ジャスティン(神戸)
MF 26 佐藤龍之介(FC東京)
FW 27 神田奏真(川崎F)
監督
大岩剛
<出場メンバー>
[フランス]
▽先発
GK 16 ギヨーム・レステ(トゥールーズ)
DF 5 キリアン・シルディリア(フライブルク)
DF 15 ブラッドリー・ロッコ(ブレスト)
DF 2 カステッロ・ルケバ(ライプツィヒ)
DF 3 アドリエン・トリュフォー(レンヌ)
MF 19 クアディオ・コネ(ボルシアMG)
MF 12 エンゾ・ミロ(シュツットガルト)
MF 13 ジョリス・ショタール(モンペリエ)
FW 7 マイケル・オリーズ(バイエルン)
FW 10 アレクサンドル・ラカゼット(リヨン)※OA
FW 11 ジャン・フィリップ・マテタ(クリスタル・パレス)※OA
監督
ティエリ・アンリ
(取材・文 石川祐介)
U-23日本代表は17日にオリンピック開催国のU-23フランス代表と対戦する。現地時間午後9時5分(日本時間18日午前4時5分)の試合開始を前にスターティングメンバーが発表され、MF藤田譲瑠チマ(シントトロイデン)やFW斉藤光毅(ロンメル)が名を連ねた。
予想フォーメーションは4-3-3。GKは小久保玲央ブライアン、4バックは左からDF半田陸、DF木村誠二、DF高井幸大、DF関根大輝。アンカーはMF藤田譲瑠チマ、インサイドハーフは左がMF三戸舜介、右がMF山本理仁。前線3人は左からFW斉藤光毅、FW藤尾翔太、平河悠とみられる。
<出場メンバー>
[日本]
▽先発
GK 1 小久保玲央ブライアン(シントトロイデン)
DF 5 木村誠二(鳥栖)
DF 2 半田陸(G大阪)
DF 4 関根大輝(柏)
DF 15 高井幸大(川崎F)
MF 7 山本理仁(シントトロイデン)
MF 8 藤田譲瑠チマ(シントトロイデン/C)
MF 14 三戸舜介(スパルタ・ロッテルダム)
FW 17 平河悠(ブリストル・C)
FW 9 藤尾翔太(町田)
FW 10 斉藤光毅(ロンメル)
控え
GK 12 野澤大志ブランドン(FC東京)
DF 16 大畑歩夢(浦和)
DF 3 西尾隆矢(C大阪)
MF 6 川崎颯太(京都)
FW 13 荒木遼太郎(FC東京)
FW 18 佐藤恵允(ブレーメン)
FW 11 細谷真大(柏)
GK 23 荒木琉偉(G大阪ユース)
DF 24 塩川桜道(流通経済大)
DF 25 本間ジャスティン(神戸)
MF 26 佐藤龍之介(FC東京)
FW 27 神田奏真(川崎F)
監督
大岩剛
<出場メンバー>
[フランス]
▽先発
GK 16 ギヨーム・レステ(トゥールーズ)
DF 5 キリアン・シルディリア(フライブルク)
DF 15 ブラッドリー・ロッコ(ブレスト)
DF 2 カステッロ・ルケバ(ライプツィヒ)
DF 3 アドリエン・トリュフォー(レンヌ)
MF 19 クアディオ・コネ(ボルシアMG)
MF 12 エンゾ・ミロ(シュツットガルト)
MF 13 ジョリス・ショタール(モンペリエ)
FW 7 マイケル・オリーズ(バイエルン)
FW 10 アレクサンドル・ラカゼット(リヨン)※OA
FW 11 ジャン・フィリップ・マテタ(クリスタル・パレス)※OA
監督
ティエリ・アンリ
(取材・文 石川祐介)