[7.14 J2第24節](Ksスタ)

※18:00開始

主審:清水修平

<出場メンバー>

[水戸ホーリーホック]

先発

GK 21 松原修平

DF 3 大崎航詩

DF 4 山田奈央

DF 17 長澤シヴァタファリ

DF 33 牛澤健

MF 7 新井晴樹

MF 10 前田椋介

MF 23 甲田英將

MF 47 櫻井辰徳

FW 11 草野侑己

FW 39 山本隼大

控え

GK 1 本間幸司

MF 8 落合陸

MF 32 碇明日麻

MF 38 齋藤俊輔

FW 9 安藤瑞季

FW 22 久保征一郎

FW 30 得能草生

監督

森直樹

[横浜FC]

先発

GK 21 市川暉記

DF 2 ンドカ・ボニフェイス

DF 3 中村拓海

DF 5 ガブリエウ

DF 24 福森晃斗

MF 4 ユーリ・ララ

MF 7 井上潮音

MF 14 中野嘉大

FW 9 櫻川ソロモン

FW 10 カプリーニ

FW 13 小川慶治朗

控え

GK 1 永井堅梧

DF 6 和田拓也

DF 22 岩武克弥

FW 15 伊藤翔

FW 20 村田透馬

FW 33 室井彗佑

FW 38 高橋利樹

監督

四方田修平