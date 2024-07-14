水戸vs横浜FC スタメン発表
[7.14 J2第24節](Ksスタ)
※18:00開始
主審:清水修平
<出場メンバー>
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 21 松原修平
DF 3 大崎航詩
DF 4 山田奈央
DF 17 長澤シヴァタファリ
DF 33 牛澤健
MF 7 新井晴樹
MF 10 前田椋介
MF 23 甲田英將
MF 47 櫻井辰徳
FW 11 草野侑己
FW 39 山本隼大
控え
GK 1 本間幸司
MF 8 落合陸
MF 32 碇明日麻
MF 38 齋藤俊輔
FW 9 安藤瑞季
FW 22 久保征一郎
FW 30 得能草生
監督
森直樹
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 3 中村拓海
DF 5 ガブリエウ
DF 24 福森晃斗
MF 4 ユーリ・ララ
MF 7 井上潮音
MF 14 中野嘉大
FW 9 櫻川ソロモン
FW 10 カプリーニ
FW 13 小川慶治朗
控え
GK 1 永井堅梧
DF 6 和田拓也
DF 22 岩武克弥
FW 15 伊藤翔
FW 20 村田透馬
FW 33 室井彗佑
FW 38 高橋利樹
監督
四方田修平
※18:00開始
主審:清水修平
<出場メンバー>
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 21 松原修平
DF 3 大崎航詩
DF 4 山田奈央
DF 17 長澤シヴァタファリ
DF 33 牛澤健
MF 7 新井晴樹
MF 10 前田椋介
MF 23 甲田英將
MF 47 櫻井辰徳
FW 11 草野侑己
FW 39 山本隼大
控え
GK 1 本間幸司
MF 8 落合陸
MF 32 碇明日麻
MF 38 齋藤俊輔
FW 9 安藤瑞季
FW 30 得能草生
監督
森直樹
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 3 中村拓海
DF 5 ガブリエウ
DF 24 福森晃斗
MF 4 ユーリ・ララ
MF 7 井上潮音
MF 14 中野嘉大
FW 9 櫻川ソロモン
FW 10 カプリーニ
FW 13 小川慶治朗
控え
GK 1 永井堅梧
DF 6 和田拓也
DF 22 岩武克弥
FW 15 伊藤翔
FW 20 村田透馬
FW 33 室井彗佑
FW 38 高橋利樹
監督
四方田修平