横浜FMvs水戸 スタメン発表
[7.10 天皇杯3回戦](Ksスタ)
※19:00開始
主審:谷本涼
副審:堀越雅弘、金次雄之介
<出場メンバー>
[横浜F・マリノス]
先発
GK 21 飯倉大樹
DF 15 上島拓巳
DF 24 加藤聖
DF 38 村上悠緋
DF 47 山村和也
MF 28 山根陸
MF 29 ナム・テヒ
FW 7 エウベル
FW 14 植中朝日
FW 17 井上健太
FW 18 水沼宏太
控え
GK 31 白坂楓馬
DF 16 加藤蓮
DF 26 小池裕太
DF 5 エドゥアルド
MF 20 天野純
MF 6 渡辺皓太
FW 23 宮市亮
監督
ハリー・キューウェル
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 51 春名竜聖
DF 3 大崎航詩
DF 5 楠本卓海
DF 32 碇明日麻
DF 33 牛澤健
MF 6 高岸憲伸
MF 13 野瀬龍世
MF 23 甲田英將
MF 24 山崎希一
FW 9 安藤瑞季
FW 11 草野侑己
控え
GK 41 中山開帆
DF 4 山田奈央
DF 88 長井一真
MF 38 齋藤俊輔
MF 7 新井晴樹
FW 22 久保征一郎
FW 30 得能草生
監督
森直樹
※19:00開始
主審:谷本涼
副審:堀越雅弘、金次雄之介
<出場メンバー>
[横浜F・マリノス]
先発
GK 21 飯倉大樹
DF 15 上島拓巳
DF 24 加藤聖
DF 38 村上悠緋
DF 47 山村和也
MF 28 山根陸
MF 29 ナム・テヒ
FW 7 エウベル
FW 14 植中朝日
FW 17 井上健太
FW 18 水沼宏太
控え
GK 31 白坂楓馬
DF 16 加藤蓮
DF 26 小池裕太
DF 5 エドゥアルド
MF 6 渡辺皓太
FW 23 宮市亮
監督
ハリー・キューウェル
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 51 春名竜聖
DF 3 大崎航詩
DF 5 楠本卓海
DF 32 碇明日麻
DF 33 牛澤健
MF 6 高岸憲伸
MF 13 野瀬龍世
MF 23 甲田英將
MF 24 山崎希一
FW 9 安藤瑞季
FW 11 草野侑己
控え
GK 41 中山開帆
DF 4 山田奈央
DF 88 長井一真
MF 38 齋藤俊輔
MF 7 新井晴樹
FW 22 久保征一郎
FW 30 得能草生
監督
森直樹