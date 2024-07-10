[7.10 天皇杯3回戦](Ksスタ)

※19:00開始

主審:谷本涼

副審:堀越雅弘、金次雄之介

<出場メンバー>

[横浜F・マリノス]

先発

GK 21 飯倉大樹

DF 15 上島拓巳

DF 24 加藤聖

DF 38 村上悠緋

DF 47 山村和也

MF 28 山根陸

MF 29 ナム・テヒ

FW 7 エウベル

FW 14 植中朝日

FW 17 井上健太

FW 18 水沼宏太

控え

GK 31 白坂楓馬

DF 16 加藤蓮

DF 26 小池裕太

DF 5 エドゥアルド

MF 20 天野純

MF 6 渡辺皓太

FW 23 宮市亮

監督

ハリー・キューウェル

[水戸ホーリーホック]

先発

GK 51 春名竜聖

DF 3 大崎航詩

DF 5 楠本卓海

DF 32 碇明日麻

DF 33 牛澤健

MF 6 高岸憲伸

MF 13 野瀬龍世

MF 23 甲田英將

MF 24 山崎希一

FW 9 安藤瑞季

FW 11 草野侑己

控え

GK 41 中山開帆

DF 4 山田奈央

DF 88 長井一真

MF 38 齋藤俊輔

MF 7 新井晴樹

FW 22 久保征一郎

FW 30 得能草生

監督

森直樹