グレープストーンがJR東京駅で展開しているスイーツバーガーブランド「CAPTAIN SWEETS BURGER(キャプテンスイーツバーガー)」と「カービィカフェ」の初コラボが実現!

代表作「チーズチョコレートバーガー」と、「カービィ」のお顔を描いた「カービィのストロベリーショコラバーガー」を詰め合わせた「カービィのスイーツバーガーセット 6個入」が発売されます☆

CAPTAIN SWEETS BURGER(キャプテンスイーツバーガー)「カービィのスイーツバーガーセット 6個入」

価格:1,728円(税込)

先行販売:2024年7月22日(月)〜8月31日(土)

セット内容:カービィのストロベリーショコラバーガー3個、チーズチョコレートバーガー3個、ステッカー1枚

先行販売店舗:キャプテンスイーツバーガー 東京駅南通路店(2024年9月以降、『カービィカフェ TOKYO』『カービィカフェ HAKATA』においても順次販売予定)

すべてのスイーツ好きのためのお菓子のバーガーブランド「CAPTAIN SWEETS BURGER(キャプテンスイーツバーガー)」

代表作「チーズチョコレートバーガー」をはじめ、美味しさを求めてたどり着いたボリューム満点のスイーツバーガーは、累計販売900万個を突破しています。

そんな『キャプテンスイーツバーガー』が、『カービィカフェ』と初コラボレーション!

「チーズチョコレートバーガー」と、「カービィ」フェイスを描いた「カービィのストロベリーショコラバーガー」を詰め合わせた「カービィのスイーツバーガーセット」がJR東京駅の店舗で先行販売されます。

カービィとスイーツバーガーのお話

せっせと働く「ワドルディ」と、つまみ食い担当(?)の「カービィ」がおもてなしするカービィカフェに、あたらしいスイーツが誕生しました。

甘酸っぱい いちご香る“ストロベリーバーガー”に、まんまるの「カービィ」のお顔を描いたら、“カービィのスイーツバーガー”のできあがり!

チェダーチーズショコラがはみ出る“チーズチョコレートバーガー”もお皿にのせて、おいしく、たのしいひとときがかけがえのないものに なりますようにという願いが込められています。

おいしさ“はみ出し級”の本格スイーツバーガー

西海岸のチーズバーガーからインスピレーションを受けた代表作「チーズチョコレートバーガー」は、大胆にとろりとはみでるチェダーチーズショコラが特長のスイーツ。

チーズの味を引き立てるバンズクッキーとホイップショコラでサンドしています。

チーズスイーツの魅力である、「塩味と甘味の究極のバランス」にとことんこだわった一品です。

「カービィのストロベリーショコラバーガー」は、甘酸っぱい苺を練りこんだストロベリーショコラを大胆にはみ出させています。

かわいい「カービィ」のお顔を描いた苺が香るバンズクッキーに、ミルキーなホイップショコラをぷっくり搾ることで生まれるバーガーハーモニーもポイント。

はみでるほどにこだわった本気のスイーツバーガーです。

コラボ限定イラスト

パッケージには「カービィ」と「ワドルディ」がかわいく並んだコラボ限定イラストが使われています。

せっせと働く「ワドルディ」と、つまみ食い担当の「カービィ」が並んだイラスト。

スイーツバーガーを持つ「ワドルディ」といちごをつまみ食いする「カービィ」は、いつまでも見ていたくなるかわいさです。

さらに箱の中には、3種類のオリジナルステッカーがランダムで1枚入っています。

何が出るかは開けてみてのお楽しみです。

コラボ限定イラストは、紙袋にもデザイン。

紙袋は「カービィのスイーツバーガーセット」1点に1枚付いてきます。

『カービィカフェ』との初めてのコラボレーションとなるスイーツセット。

限定フレーバーのスイーツバーガーはもちろん、コラボ限定イラストをあしらったパッケージやステッカーにも注目です。

CAPTAIN SWEETS BURGER(キャプテンスイーツバーガー)の「カービィのスイーツバーガーセット 6個入」は、2024年7月22日よりJR東京駅の店舗で先行発売開始です☆

