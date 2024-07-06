»³ÅÄÉö´î¤Î°ìÈ¯Âà¾ì¶Á¤¤¤¿ÅìµþV¡¢»³¸«2ÀïÏ¢È¯¤âÏ¢¾¡¤Ê¤é¤º¡ÄCÂçºåFW¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¤¬J1¥È¥Ã¥×ÆÈÁö¤Î16¥´¡¼¥ëÌÜ
[7.6 J1Âè22Àá ÅìµþV 1-1 CÂçºå Ì£¥¹¥¿]
¡¡J1¥ê¡¼¥°¤Ï6Æü¡¢Âè22Àá¤ò³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤¤¡¢Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤È¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤¬1-1¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£ÅìµþV¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤éÍ¥Àª¤òÊÝ¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°È¾42Ê¬¤Ë¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎMF»³ÅÄÉö´î¤¬´í¸±¤Ê¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Ç°ìÈ¯Âà¾ì¡£¿ôÅªÉÔÍø¤Î¸åÈ¾3Ê¬¤ËFW»³¸«ÂçÅÐ¤ÎPK¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤â¡¢¸åÈ¾31Ê¬¤ËJ1ÆÀÅÀ¥é¥ó¥¯¼ó°Ì¤ÎFW¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¤Ë·è¤á¤é¤ì¡¢Ï¢¾¡¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÎU-23ÆüËÜÂåÉ½È¯É½¸å¡¢ºÇ½é¤ÎJ1¥ê¡¼¥°Àï¡£ÅìµþV¤ÏÁ°Àá¡¦²£ÉÍFMÀï(¢þ2-1)¤ÈÆ±¤¸11¿Í¤òÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤·¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤Î»³ÅÄÉö¤¬ÀèÈ¯¤·¤¿¡£ÂÐ¤¹¤ëCÂçºå¤ÏËÜ¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤ÎDFÀ¾ÈøÎ´Ìð¤¬ÀèÈ¯¡£Á°Àá¡¦Ì¾¸Å²°Àï(¢þ2-1)¤«¤éÀèÈ¯1¿Í¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¡¢DF±üÅÄÍ¦ÅÍ¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò³°¤ì¤¿±¦SB¤Ëº£µ¨½é½Ð¾ì¤ÎDFºåÅÄßººÈ¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£[¥¹¥¿¥á¥ó&ÉÛ¿Ø]
¡¡Íë±«¤Î±Æ¶Á¤ÇÌó40Ê¬´Ö¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤¬ÃÙ¤ì¤¿°ìÀï¡£¤Þ¤º¤ÏÁ°È¾1Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿DF²§Ä¹À»¤Î¥¯¥í¥¹¤ËFW»³ÅÄ¹äåº¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤À¤¬¡¢DFÄ»³¤¹¸»Ê¤Î¥«¥Ð¡¼¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤ËÆ±8Ê¬¡¢»³¸«¤¬Ãæ±û¤òÃ±ÆÈÆÍÇË¤·¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤ËÅÏ¤¹¤È¡¢²§Ä¹¤¬¥¯¥í¥¹¤òÇÛµë¡£¥«¥Ð¡¼¤ËÆþ¤Ã¤¿ºåÅÄ¤Ë¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¥¯¥ê¥¢¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¤â¹¶¤á¤ëÅìµþV¤ÏÁ°È¾17Ê¬¡¢FW»³ÅÄÉö´î¤Î½Ä¥Ñ¥¹¤òµ¯ÅÀ¤ËÃæÈ×¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÇMFã·Æ£¸ùÍ¤¤¬Á°¤ò¸þ¤¯¤È¡¢½Ä¥Ñ¥¹¤¬»³¸«¤ËÆþ¤Ã¤Æº¸¥µ¥¤¥É¤ËÅ¸³«¡£²§Ä¹¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë»³ÅÄ¹ä¤¬È¿±þ¤·¡¢Áê¼ê¤Î¥¯¥ê¥¢¤Ç¹â¤¯¾å¤¬¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¥Ü¥ì¡¼¤ÇÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢GK¥¥à¡¦¥¸¥ó¥Ò¥ç¥ó¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÁ°È¾21Ê¬¡¢ÃæÈ×¤ÇÉâ¤µå¤ò½¦¤Ã¤¿ã·Æ£¤¬Áê¼êDF¥é¥¤¥ó¤ÎÇØ¸å¤Ë¹â¤¯¾å¤²¡¢¤³¤ì¤Ë»³¸«¤¬È´¤±½Ð¤¹¤È¡¢±¦Â¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤¬¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤ËÄ¾·â¡£Éû¿³¤ÏÄ¾¸å¤Ë¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¤ò¾å¤²¤¿¤¬¡¢ºÝ¤É¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ÎÈ´¤±½Ð¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÅìµþV¤¬ÀË¤·¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾30Ê¬¡¢ÅìµþV¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¤ò¹¶¤á¾å¤¬¤Ã¤¿MF°ð¸«Å¯Ç·¤Î¥¯¥í¥¹¤¬Áê¼ê¤ÎÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê¥¯¥ê¥¢¤òÍ¶¤¤¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ò½¦¤Ã¤¿»³¸«¤Î¥·¥å¡¼¥È¤¬º¸¥Ý¥¹¥È¤òÃÆ¤¯¡£ÂÐ¤¹¤ëCÂçºå¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¤é¤ì¤º¡¢¥¥à¡¦¥¸¥ó¥Ò¥ç¥ó¤«¤é¤Î¥í¥ó¥°¥¥Ã¥¯¤ÇÅ¨¿Ø¤Ë¿¯¹¶¤ò»î¤ß¤ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬Á°È¾38Ê¬¡¢Í¥Àª¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤ÎÅìµþV¤Ï°ì¤Ä¤Î¥×¥ì¡¼¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£ÃæÈ×Ãæ±û¤Ç»³ÅÄÉö¤¬FW¥«¥Ô¥·¥ã¡¼¥Ð¤Î¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤ËÂÎ¢¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò¹Ô¤¤¡¢¼ç¿³¤Ï°ìÃ¶¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ò½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤ÇVAR¤¬²ðÆþ¡£»³ÅÄÉö¤Ë¤Ï¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏCÂçºå¤¬°ìÊýÅª¤Ë¹¶¤á¹þ¤ß¡¢±¦SBµ¯ÍÑ¤ÎºåÅÄ¤¬º¸Â¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÁÀ¤¦¤Ê¤É¡¢Í¥Àª¤Î¤Þ¤Þ¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¸åÈ¾3Ê¬¡¢ÅìµþV¤¬Àè¤Ë»î¹ç¤òÆ°¤«¤·¤¿¡£¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¹¶·â¤Ç²¡¤·¹þ¤à¤È¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤ÀMF¹ËÅçÍªÅÍ¤¬MF±üÇ¸ÇîÎ¼¤Ë½³¤é¤ì¤ÆPK¤ò³ÍÆÀ¡£¤³¤ì¤ò»³¸«¤¬ÎäÀÅ¤Ë·è¤á¤¿¡£»³¸«¤ÏÁ°Àá¤ËÂ³¤¤¤Æ2ÀïÏ¢È¯¡£Á°È¾¤«¤é¤Î¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò·ë²Ì¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡ÅìµþV¤Ï¸åÈ¾14Ê¬¡¢ã·Æ£¤È»³¸«¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆMF¸«ÌÚÍ§ºÈ¤ÈFWÀ÷ÌîÍ£·î¤òÆþ¤ì¡¢5-3-1ÉÛ¿Ø¤ÎÃæÈ×Î¾ÏÆ¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÄÉ²Ã¡£°ìÊý¤ÎCÂçºå¤â¼¡¡¹¤ËÁª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¤¡¢¥É¥ê¥Ö¥é¡¼¤ÎMF¼Æ»³¾»Ìé¤òÃæ¿´¤Ë¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾31Ê¬¡¢CÂçºå¤¬¤Ä¤¤¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£º¸¥µ¥¤¥É¤ò°ìÃ¶¿¼¤¯¤¨¤°¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¹¶·â¤ò¤ä¤êÄ¾¤·¡¢MFÅÄÃæ½ÙÂÁ¤¬¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤ë¤È¡¢¤¦¤Þ¤¯È´¤±½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¡£º£µ¨ÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°¼ó°Ì¤òÆÈÁö¤¹¤ë¥¨¡¼¥¹¤¬±¦Â¤ÇÎäÀÅ¤ËÎ®¤·¹þ¤ß¡¢FW¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹(²£ÉÍFM)¤ò4ÅÀº¹¤Ë°ú¤Î¥¤¹º£µ¨16ÅÀÌÜ¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÏCÂçºå¤¬°ìÊýÅª¤ËÅ¨¿Ø¤Ç»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤¿¤¬¡¢¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ìDF¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ï¥Ö¥Ê¡¼¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤¬ÏÈ¤ò³°¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò³è¤«¤»¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£¸ß¤¤¤Ë¾¡¤ÁÅÀ1¤òÊ¬¤±¹ç¤¤¡¢CÂçºå¤ÎÏ¢¾¡¤Ï2¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ç8»î¹çÉé¤±¤Ê¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)
¡¡J1¥ê¡¼¥°¤Ï6Æü¡¢Âè22Àá¤ò³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤¤¡¢Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤È¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤¬1-1¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£ÅìµþV¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤éÍ¥Àª¤òÊÝ¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°È¾42Ê¬¤Ë¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎMF»³ÅÄÉö´î¤¬´í¸±¤Ê¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Ç°ìÈ¯Âà¾ì¡£¿ôÅªÉÔÍø¤Î¸åÈ¾3Ê¬¤ËFW»³¸«ÂçÅÐ¤ÎPK¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤â¡¢¸åÈ¾31Ê¬¤ËJ1ÆÀÅÀ¥é¥ó¥¯¼ó°Ì¤ÎFW¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¤Ë·è¤á¤é¤ì¡¢Ï¢¾¡¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡Íë±«¤Î±Æ¶Á¤ÇÌó40Ê¬´Ö¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤¬ÃÙ¤ì¤¿°ìÀï¡£¤Þ¤º¤ÏÁ°È¾1Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿DF²§Ä¹À»¤Î¥¯¥í¥¹¤ËFW»³ÅÄ¹äåº¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤À¤¬¡¢DFÄ»³¤¹¸»Ê¤Î¥«¥Ð¡¼¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤ËÆ±8Ê¬¡¢»³¸«¤¬Ãæ±û¤òÃ±ÆÈÆÍÇË¤·¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤ËÅÏ¤¹¤È¡¢²§Ä¹¤¬¥¯¥í¥¹¤òÇÛµë¡£¥«¥Ð¡¼¤ËÆþ¤Ã¤¿ºåÅÄ¤Ë¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¥¯¥ê¥¢¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¤â¹¶¤á¤ëÅìµþV¤ÏÁ°È¾17Ê¬¡¢FW»³ÅÄÉö´î¤Î½Ä¥Ñ¥¹¤òµ¯ÅÀ¤ËÃæÈ×¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÇMFã·Æ£¸ùÍ¤¤¬Á°¤ò¸þ¤¯¤È¡¢½Ä¥Ñ¥¹¤¬»³¸«¤ËÆþ¤Ã¤Æº¸¥µ¥¤¥É¤ËÅ¸³«¡£²§Ä¹¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë»³ÅÄ¹ä¤¬È¿±þ¤·¡¢Áê¼ê¤Î¥¯¥ê¥¢¤Ç¹â¤¯¾å¤¬¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¥Ü¥ì¡¼¤ÇÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢GK¥¥à¡¦¥¸¥ó¥Ò¥ç¥ó¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÁ°È¾21Ê¬¡¢ÃæÈ×¤ÇÉâ¤µå¤ò½¦¤Ã¤¿ã·Æ£¤¬Áê¼êDF¥é¥¤¥ó¤ÎÇØ¸å¤Ë¹â¤¯¾å¤²¡¢¤³¤ì¤Ë»³¸«¤¬È´¤±½Ð¤¹¤È¡¢±¦Â¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤¬¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤ËÄ¾·â¡£Éû¿³¤ÏÄ¾¸å¤Ë¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¤ò¾å¤²¤¿¤¬¡¢ºÝ¤É¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ÎÈ´¤±½Ð¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÅìµþV¤¬ÀË¤·¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾30Ê¬¡¢ÅìµþV¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¤ò¹¶¤á¾å¤¬¤Ã¤¿MF°ð¸«Å¯Ç·¤Î¥¯¥í¥¹¤¬Áê¼ê¤ÎÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê¥¯¥ê¥¢¤òÍ¶¤¤¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ò½¦¤Ã¤¿»³¸«¤Î¥·¥å¡¼¥È¤¬º¸¥Ý¥¹¥È¤òÃÆ¤¯¡£ÂÐ¤¹¤ëCÂçºå¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¤é¤ì¤º¡¢¥¥à¡¦¥¸¥ó¥Ò¥ç¥ó¤«¤é¤Î¥í¥ó¥°¥¥Ã¥¯¤ÇÅ¨¿Ø¤Ë¿¯¹¶¤ò»î¤ß¤ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬Á°È¾38Ê¬¡¢Í¥Àª¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤ÎÅìµþV¤Ï°ì¤Ä¤Î¥×¥ì¡¼¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£ÃæÈ×Ãæ±û¤Ç»³ÅÄÉö¤¬FW¥«¥Ô¥·¥ã¡¼¥Ð¤Î¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤ËÂÎ¢¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò¹Ô¤¤¡¢¼ç¿³¤Ï°ìÃ¶¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ò½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤ÇVAR¤¬²ðÆþ¡£»³ÅÄÉö¤Ë¤Ï¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏCÂçºå¤¬°ìÊýÅª¤Ë¹¶¤á¹þ¤ß¡¢±¦SBµ¯ÍÑ¤ÎºåÅÄ¤¬º¸Â¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÁÀ¤¦¤Ê¤É¡¢Í¥Àª¤Î¤Þ¤Þ¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¸åÈ¾3Ê¬¡¢ÅìµþV¤¬Àè¤Ë»î¹ç¤òÆ°¤«¤·¤¿¡£¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¹¶·â¤Ç²¡¤·¹þ¤à¤È¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤ÀMF¹ËÅçÍªÅÍ¤¬MF±üÇ¸ÇîÎ¼¤Ë½³¤é¤ì¤ÆPK¤ò³ÍÆÀ¡£¤³¤ì¤ò»³¸«¤¬ÎäÀÅ¤Ë·è¤á¤¿¡£»³¸«¤ÏÁ°Àá¤ËÂ³¤¤¤Æ2ÀïÏ¢È¯¡£Á°È¾¤«¤é¤Î¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò·ë²Ì¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡ÅìµþV¤Ï¸åÈ¾14Ê¬¡¢ã·Æ£¤È»³¸«¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆMF¸«ÌÚÍ§ºÈ¤ÈFWÀ÷ÌîÍ£·î¤òÆþ¤ì¡¢5-3-1ÉÛ¿Ø¤ÎÃæÈ×Î¾ÏÆ¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÄÉ²Ã¡£°ìÊý¤ÎCÂçºå¤â¼¡¡¹¤ËÁª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¤¡¢¥É¥ê¥Ö¥é¡¼¤ÎMF¼Æ»³¾»Ìé¤òÃæ¿´¤Ë¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾31Ê¬¡¢CÂçºå¤¬¤Ä¤¤¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£º¸¥µ¥¤¥É¤ò°ìÃ¶¿¼¤¯¤¨¤°¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¹¶·â¤ò¤ä¤êÄ¾¤·¡¢MFÅÄÃæ½ÙÂÁ¤¬¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤ë¤È¡¢¤¦¤Þ¤¯È´¤±½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¡£º£µ¨ÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°¼ó°Ì¤òÆÈÁö¤¹¤ë¥¨¡¼¥¹¤¬±¦Â¤ÇÎäÀÅ¤ËÎ®¤·¹þ¤ß¡¢FW¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹(²£ÉÍFM)¤ò4ÅÀº¹¤Ë°ú¤Î¥¤¹º£µ¨16ÅÀÌÜ¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÏCÂçºå¤¬°ìÊýÅª¤ËÅ¨¿Ø¤Ç»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤¿¤¬¡¢¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ìDF¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ï¥Ö¥Ê¡¼¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤¬ÏÈ¤ò³°¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò³è¤«¤»¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£¸ß¤¤¤Ë¾¡¤ÁÅÀ1¤òÊ¬¤±¹ç¤¤¡¢CÂçºå¤ÎÏ¢¾¡¤Ï2¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ç8»î¹çÉé¤±¤Ê¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)