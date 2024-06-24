¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡§¥½¥Ëー¤Î¥ì¥ó¥º°ìÂÎ·¿VLOGCAM¤¬ÂÐ¾Ý¤Î¡Ö²ÆÎ¹±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¡¡ZV-1F¤Þ¤¿¤ÏZV-1 II¤Î¹ØÆþ¤Ç¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯
¥½¥Ëー¤Ï¡¢¥ì¥ó¥º°ìÂÎ·¿¥«¥á¥éVLOGCAM¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡Ö²ÆÎ¹±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò6·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÐ¾Ý¼Ô¤Ï1Ëü±ß¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£
ÂÐ¾Ý¥â¥Ç¥ë¤Ï¡ÖVLOGCAM ZV-1F¡×¡ÖVLOGCAM ZV-1 II¡×¡£¸å¼Ô¤Ï¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥°¥ê¥Ã¥×¥¥Ã¥È¤âÂÐ¾Ý¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
±þÊç¤Ë¤Ï¹ØÆþ»þ¤Î¥ì¥·ー¥È¤â¤·¤¯¤ÏÎÎ¼ý½ñ¡¢¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Î¥Ðー¥³ー¥ÉÉôÊ¬¡¢ÊÝ¾Ú½ñ¤Î²èÁü¥Çー¥¿¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£¾åµ¤Î²èÁü¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢É¬Í×»ö¹à¤òµÆþ¤·¤Æ±þÊç¥Õ¥©ー¥à¤«¤é±þÊç¤¹¤ë¡£
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¥»¥ó¥µーÅëºÜµ¡¡ÖVLOGCAM ZV-E1¡×¤Ï¡¢Æ±Æü¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡Ö¦Á¥µ¥Þー¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥Úー¥ó2024¡×¤ÎÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Á¤é¤Ç¤Ï¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯³Û¤¬3Ëü±ß¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥óÌ¾
²ÆÎ¹±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¹ØÆþÂÐ¾Ý´ü´Ö
2024Ç¯6·î21Æü¡Ê¶â¡Ë～2024Ç¯7·î22Æü¡Ê·î¡Ë
±þÊçÄù¤áÀÚ¤ê
2024Ç¯8·î6Æü¡Ê²Ð¡Ë¸áÁ°10»þ00Ê¬