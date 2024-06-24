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LUMIX S9¡¿LUMIX S 50mm F1.8¡¿50mm¡¿¹Ê¤êÍ¥Àè¡Ê1/60ÉÃ¡¦F5.6¡¦－0.7EV¡Ë¡¿ISO 200
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LUMIX S9¡¿LUMIX S 28-200mm F4-7.1 MACRO O.I.S.¡¿90mm¡¿¹Ê¤êÍ¥Àè¡Ê1/100ÉÃ¡¦F5.8¡¦－0.7EV¡Ë¡¿ISO 125
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