本城直季写真展：Small Cruise
（c）Naoki Honjo / Toranomon, Tokyo, 2024
株式会社ベイクルーズは、同社が運営するアートギャラリー「art cruise gallery by Baycrew’s」において、本城直季氏の写真展「Small Cruise」を6月28日（金）から開催する。
4×5のフィールドカメラ（大判カメラ）を使用し、人物や風景などをミニチュアのように撮影する本城氏による写真展。
同展では、代表作「small planet」をはじめ、「東京」「京都」「tohoku311」「plastic nature」「kenya」などの写真集から、年代やエリア、テーマを定めず、横断して作品をピックアップ。
虎ノ門ヒルズ ステーションタワーを上空か撮影した新作など、同展のために撮り下ろした新作を含む、32作品を展示する。
（c）Naoki Honjo / Stockholm, Sweden, 2004
（c）Naoki Honjo / shimogamo-jinja, Kyoto, 2007
会場
art cruise gallery by Baycrew’s（虎ノ門ヒルズ ステーションタワ ー3階）
開催期間
2024年6月28日（金）～8月22日（木）
開催時間
11時00分～20時00分
作者プロフィール
1978年、東京都生まれ。
東京工芸大学大学院芸術学研究科メディアアート専攻修了。蛇腹の付いた大判フィルムカメラを利用し、風景をジオラマのように撮影する独特の手法で作品を生み出す。『small planet』（リトルモア、2006年）で木村伊兵衛写真賞を受賞。作品制作を続ける傍ら、ANA機内誌『翼の 王国』で連載するなど、幅広く活動している。作品はメトロポリタン美術館やヒューストン美術館、東京都写真美術館などにパーマネントコレクションとして収蔵されている。