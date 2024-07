いよいよパリ五輪が開幕!24日には、26日の開会式を前にサッカー男子と7人制ラグビー男子の予選がスタート。



22時からのサッカー男子は優勝候補のアルゼンチン、スペインが早速登場。それぞれモロッコ、ウズベキスタンと激突。



7人制ラグビー男子では開催国フランスがアメリカと対戦します。



気になる競技のチェックはお忘れなく!



<24日の競技スケジュール>※時間は競技開始予定時刻

・【22時00分】サッカー男子一次ラウンド グループB アルゼンチン vs モロッコ

・【22時00分】サッカー男子一次ラウンド グループC ウズベキスタン vs スペイン

・【22時30分】ラグビー男子予選ラウンド プールB オーストラリア vs サモア

・【23時00分】ラグビー男子予選ラウンド プールB アルゼンチン vs ケニア

・【23時30分】ラグビー男子予選ラウンド プールC フランス vs アメリカ