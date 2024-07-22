【パリ五輪】7月24日の競技日程・結果・日本人＆注目選手情報
いよいよパリ五輪が開幕！24日には、26日の開会式を前にサッカー男子と7人制ラグビー男子の予選がスタート。
22時からのサッカー男子は優勝候補のアルゼンチン、スペインが早速登場。それぞれモロッコ、ウズベキスタンと激突。
7人制ラグビー男子では開催国フランスがアメリカと対戦します。
気になる競技のチェックはお忘れなく！
＜24日の競技スケジュール＞※時間は競技開始予定時刻
・【22時00分】サッカー男子一次ラウンド グループB アルゼンチン vs モロッコ
・【22時00分】サッカー男子一次ラウンド グループC ウズベキスタン vs スペイン
・【22時30分】ラグビー男子予選ラウンド プールB オーストラリア vs サモア
・【23時00分】ラグビー男子予選ラウンド プールB アルゼンチン vs ケニア
・【23時30分】ラグビー男子予選ラウンド プールC フランス vs アメリカ
22時からのサッカー男子は優勝候補のアルゼンチン、スペインが早速登場。それぞれモロッコ、ウズベキスタンと激突。
7人制ラグビー男子では開催国フランスがアメリカと対戦します。
気になる競技のチェックはお忘れなく！
＜24日の競技スケジュール＞※時間は競技開始予定時刻
・【22時00分】サッカー男子一次ラウンド グループB アルゼンチン vs モロッコ
・【22時00分】サッカー男子一次ラウンド グループC ウズベキスタン vs スペイン
・【22時30分】ラグビー男子予選ラウンド プールB オーストラリア vs サモア
・【23時00分】ラグビー男子予選ラウンド プールB アルゼンチン vs ケニア
・【23時30分】ラグビー男子予選ラウンド プールC フランス vs アメリカ