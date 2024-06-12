横浜FMvs岐阜 スタメン発表
[6.12 天皇杯2回戦](長良川陸)
※19:00開始
主審:川俣秀
副審:中野卓、内山翔太
<出場メンバー>
[横浜F・マリノス]
先発
GK 1 ポープ・ウィリアム
DF 5 エドゥアルド
DF 16 加藤蓮
DF 19 實藤友紀
DF 24 加藤聖
MF 28 山根陸
MF 35 榊原彗悟
MF 47 山村和也
FW 14 植中朝日
FW 18 水沼宏太
FW 25 吉尾海夏
控え
GK 21 飯倉大樹
DF 26 小池裕太
DF 39 渡邊泰基
DF 44 吉田真那斗
FW 17 井上健太
FW 38 村上悠緋
FW 48 植田啓太
監督
ハリー・キューウェル
[FC岐阜]
先発
GK 50 後藤大輝
DF 4 甲斐健太郎
DF 18 小川真輝
DF 29 野澤陸
MF 19 松本歩夢
MF 21 青木拓矢
MF 22 文仁柱
MF 23 萩野滉大
FW 15 上野輝人
FW 24 粟飯原尚平
FW 99 イ・ヨンジェ
控え
GK 20 林祥太郎
DF 25 和田侑樹
DF 26 羽田一平
MF 38 新垣貴之
MF 6 北龍磨
FW 17 田口裕也
FW 9 山内寛史
監督
上野優作
※19:00開始
主審:川俣秀
副審:中野卓、内山翔太
<出場メンバー>
[横浜F・マリノス]
先発
GK 1 ポープ・ウィリアム
DF 5 エドゥアルド
DF 16 加藤蓮
DF 19 實藤友紀
DF 24 加藤聖
MF 28 山根陸
MF 35 榊原彗悟
MF 47 山村和也
FW 14 植中朝日
FW 18 水沼宏太
FW 25 吉尾海夏
控え
GK 21 飯倉大樹
DF 26 小池裕太
DF 39 渡邊泰基
FW 17 井上健太
FW 38 村上悠緋
FW 48 植田啓太
監督
ハリー・キューウェル
[FC岐阜]
先発
GK 50 後藤大輝
DF 4 甲斐健太郎
DF 18 小川真輝
DF 29 野澤陸
MF 19 松本歩夢
MF 21 青木拓矢
MF 22 文仁柱
MF 23 萩野滉大
FW 15 上野輝人
FW 24 粟飯原尚平
FW 99 イ・ヨンジェ
控え
GK 20 林祥太郎
DF 25 和田侑樹
DF 26 羽田一平
MF 38 新垣貴之
MF 6 北龍磨
FW 17 田口裕也
FW 9 山内寛史
監督
上野優作