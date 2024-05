Apple製品といえば背面にリンゴ型のロゴが入っているのが特徴のひとつですが、iPadではこのロゴの向きが縦向きから横向きに変わる可能性があると、同社のデザイナーが示唆しました。iPadのAppleロゴで向きの変更が検討されている理由は、ユーザーのiPadの使い方の変化にあるそうです。« L'iPad est une feuille de verre magique » rencontre avec l'équipe design d'Apple - Numerama

https://www.numerama.com/tech/1747904-rencontre-avec-lequipe-design-dapple-lipad-est-une-feuille-de-verre-magique.htmlApple Says Future iPads Could Feature Landscape Apple Logo - MacRumorshttps://www.macrumors.com/2024/05/27/landscape-apple-logo-possible-on-future-ipads/Apple might change the orientation of its logo on the back of iPadshttps://9to5mac.com/2024/05/27/apple-logo-orientation-ipad/Appleの上級社員3人が2024年5月に発売されたばかりの新型iPad Proについて語るインタビュー記事をフランスメディアのNumeramaが公開しました。このインタビューの中で、Appleの製品デザイナーを務めるモリー・アンダーソン氏が、iPadの背面ロゴについて言及しています。既存のiPadでは、背面ロゴが「端末を縦向きに持った際に正しく見えるように」配置されています。しかし、近年のiPadは純正キーボードのMagic Keyboardを始めとしたキーボードを取り付けて使用するケースが増えているそうです。AppleもiPadが横持ちで利用されるケースが増えていることを認識しており、新しく登場したM4搭載iPad ProおよびiPad Airではインカメラの位置が横持ち時に使いやすくなるように、長辺のベゼル部分に移動させています。iPadを横持ちするとAppleのロゴが倒れてしまうことについて、アンダーソン氏は「将来変わる可能性はあると思います」と述べ、ロゴの向きが将来的に変えられる可能性を示唆しました。同氏はさらに、「検討中です。iPadは長い間、縦向きで使われる製品でしたが、横向きで使われることが増えています」と語っています。今回のインタビュー中の発言はかなりあいまいな答えですが、Appleの従業員は通常、インタビューで話せないことについては何の発言もしないと9to5Macは指摘。アンダーソン氏がiPadのAppleロゴについて言及したのは、ますますMacへと近づいているiPadの背面にあるAppleロゴの向きを変えることについて、Appleが真剣に検討している現れかもしれません。なお、AppleはiPadOS 14.5以降からiPadを横向きで持ったまま起動しても、起動画面でAppleロゴが正しく表示できるようにソフトウェアをアップデートしています。