【天皇杯１回戦】福島、長野が大勝。今治はV三重に０−１敗戦、筑波が明治に競り勝つ
５月26日に天皇杯１回戦の16試合が各地で開催された。
福島は大山サッカークラブに９−０、長野は猿田興業に７−０と完勝。J３で首位を独走する大宮は、福井ユナイテッドFCを３−０で退けた。
讃岐は延長戦の末に三菱水島FCとの接戦を制した一方、今治はヴィアティン三重に０−１で敗戦。鳥取はPK戦でFCバレイン下関に敗れた。
筑波大対明治大は１−０で前者が勝利。中京大はびわこ成蹊スポーツ大学を１−０でくだした。
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▼５月26日開催の天皇杯１回戦の結果
カターレ富山 ３−０ 関西大学
いわてグルージャ盛岡 ３−１ 北海道十勝スカイアース
筑波大学 １−０ 明治大学
FC徳島 ０−１ ジェイリースFC
鹿屋体育大学 ０−３ ギラヴァンツ北九州
三菱水島FC ３EX４ カマタマーレ讃岐
高知ユナイテッドSC １−０ ベルガロッソいわみ
ヴァンラーレ八戸 ２−０ ブリオベッカ浦安
アルテリーヴォ和歌山 １−２ JAPANサッカーカレッジ
福井ユナイテッドFC ０−３ 大宮アルディージャ
福島ユナイテッドFC ９−０ 大山サッカークラブ
ヴィアティン三重 １−０ FC今治
びわこ成蹊スポーツ大学 ０−１ 中京大学
ガイナーレ鳥取 １（3PK4）１ FCバレイン下関
AC長野パルセイロ ７−０ 猿田興業
福山シティFC ３−０ 沖縄SV
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
福島は大山サッカークラブに９−０、長野は猿田興業に７−０と完勝。J３で首位を独走する大宮は、福井ユナイテッドFCを３−０で退けた。
讃岐は延長戦の末に三菱水島FCとの接戦を制した一方、今治はヴィアティン三重に０−１で敗戦。鳥取はPK戦でFCバレイン下関に敗れた。
筑波大対明治大は１−０で前者が勝利。中京大はびわこ成蹊スポーツ大学を１−０でくだした。
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▼５月26日開催の天皇杯１回戦の結果
カターレ富山 ３−０ 関西大学
いわてグルージャ盛岡 ３−１ 北海道十勝スカイアース
筑波大学 １−０ 明治大学
FC徳島 ０−１ ジェイリースFC
鹿屋体育大学 ０−３ ギラヴァンツ北九州
三菱水島FC ３EX４ カマタマーレ讃岐
高知ユナイテッドSC １−０ ベルガロッソいわみ
ヴァンラーレ八戸 ２−０ ブリオベッカ浦安
アルテリーヴォ和歌山 １−２ JAPANサッカーカレッジ
福井ユナイテッドFC ０−３ 大宮アルディージャ
福島ユナイテッドFC ９−０ 大山サッカークラブ
ヴィアティン三重 １−０ FC今治
びわこ成蹊スポーツ大学 ０−１ 中京大学
ガイナーレ鳥取 １（3PK4）１ FCバレイン下関
AC長野パルセイロ ７−０ 猿田興業
福山シティFC ３−０ 沖縄SV
構成●サッカーダイジェストWeb編集部