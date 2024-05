サウジアラビアの砂漠地帯に「世界で最も退屈な道」といわれる道路があるのをご存知ですか? およそ2時間の距離で一度もカーブがない、「世界最長の直線道路」です。

↑サウジアラビアの高速道路10号線(画像提供/The Sun)

これは、サウジアラビアの高速道路10号線。南西部のアルハメイドからペルシア湾岸近くのアルバサまでを結ぶ高速道路で、世界最大の砂漠であるルブ・アル・ハリ砂漠を横断するように作られました。

そして驚くのが、240kmに及ぶ道路にカーブが一つもないこと。360度砂漠に囲まれたエリアに、道路がひたすらまっすぐ伸びているのです。時速120kmで走ったとしても、2時間かかるこの道路。「世界最長の直線道路」としてギネス世界記録にも認定されています。周囲には建物もなく、景色も変わらないことから、「世界で最も退屈な道」と言われているんです。

この道路はもともと、サウジアラビアの元国王ファハド・ビン・アブドゥルアズィズ・アル・サウドの私道として建設されたもので、いまでは同国の輸送ルートとして機能しているそうです。

映画『スター・ウォーズ』の世界に迷い込んだような、茶色の景色が広がるなか、まっすぐにのびた道路。ここを運転するのはかなりつまらないものかもしれませんが、初めて目にした人にとっては、写真映えするスポットといえるかもしれません。

