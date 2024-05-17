¡Ú¾®£´½÷»ù»àË´»ö¸Î¡Û¤´¤ß¼ý½¸¼Ö¤Î±¿Å¾¼ê¤ò½èÊ¬ÊÝÎ±¤Ç¼áÊü¡¡ºßÂð¤Ç¤ÎÁÜºº¤Ø¡ÊÀÅ²¬¡¦ÉÍ¾¾»Ô¡Ë
ÉÍ¾¾»ÔÉÍÌ¾¶è¤Ç¾®³ØÀ¸¤Î½÷¤Î»Ò¤¬¤´¤ß¼ý½¸¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤Æ»àË´¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢ÃÏ¸¡ÉÍ¾¾»ÙÉô¤ÏÂáÊá¤µ¤ì¤¿±¿Å¾¼ê¤ÎÃËÀ¤ò½èÊ¬ÊÝÎ±¤Ç¼áÊü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ïº£·î13Æü¡¢ÉÍ¾¾»ÔÉÍÌ¾¶è¿·¸¶¤Î»ÔÆ»¤Ç¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ç²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾®³Ø4Ç¯À¸¤Î½÷¤Î»Ò¡Ê£¹¡Ë¤¬¤´¤ß¼ý½¸¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì»àË´¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢¤´¤ß¼ý½¸¼Ö¤¬¥Ö¥ìー¥¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤Þ¤Þ²£ÃÇÊâÆ»¤Ë¿ÊÆþ¤·¤¿¤È¤ß¤Æ¡¢60ºÐ¤ÎÃËÀ±¿Å¾¼ê¤ò²á¼º±¿Å¾½ý³²¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÃËÀ¤ÏÍÆµ¿¤ò²á¼º±¿Å¾Ã×»à¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨Á÷¸¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃÏ¸¡ÉÍ¾¾»ÙÉô¤Ï15ÆüÉÕ¤±¤Ç¡¢½èÊ¬ÊÝÎ±¤Ç¼áÊü¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸¡»¡¤Ï½èÊ¬ÊÝÎ±¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ºßÂð¤ÇÁÜºº¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£