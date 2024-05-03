チェルシーvsトッテナム スタメン発表
[5.2 プレミアリーグ第26節](スタンフォード ブリッジ)
※27:30開始
<出場メンバー>
[チェルシー]
先発
GK 28 ジョルジェ ペトロヴィッチ
DF 3 マルク・ククレジャ
DF 5 ブノワ・バディアシル
DF 14 トレボ・チャロバー
DF 42 アルフィー ギルクリスト
MF 10 ミハイロ・ムドリク
MF 11 ノニ・マドゥエケ
MF 20 コール・パーマー
MF 23 コナー・ギャラガー
MF 25 モイセス・カイセド
FW 15 ニコラス・ジャクソン
控え
GK 13 マーカス・ベッティネッリ
DF 46 Z. Sturge
DF 63 J. Acheampong
MF 31 チェーザレ カザデイ
MF 49 J. Tauriainen
MF 54 リオ キャッスルダイン
MF 78 K. Dyer
FW 36 デイヴィジ ワシントン
FW 67 T. George
監督
マウリシオ・ポチェッティーノ
[トッテナム]
先発
GK 13 グリエルモ・ビカーリオ
DF 12 エメルソン
DF 17 クリスティアン・ロメロ
DF 23 ペドロ・ポロ
DF 37 ミッキー・ファン・デ・フェン
MF 7 ソン・フンミン
MF 8 イブ・ビスマ
MF 21 デヤン・クルゼフスキ
MF 22 ブレナン・ジョンソン
MF 29 パペ・マタル・サール
FW 9 リシャルリソン
控え
GK 40 ブランドン オースティン
DF 6 ラドゥ・ドラグーシン
MF 4 オリバー・スキップ
MF 5 ピエール・エミール・ホイビュア
MF 10 ジェームズ・マディソン
MF 18 ジオバニ・ロ・チェルソ
MF 30 ロドリゴ・ベンタンクール
MF 59 M. Moore
FW 11 ブライアン・ヒル
監督
アンジェ・ポステコグルー
※27:30開始
<出場メンバー>
[チェルシー]
先発
GK 28 ジョルジェ ペトロヴィッチ
DF 3 マルク・ククレジャ
DF 5 ブノワ・バディアシル
DF 14 トレボ・チャロバー
DF 42 アルフィー ギルクリスト
MF 10 ミハイロ・ムドリク
MF 11 ノニ・マドゥエケ
MF 20 コール・パーマー
MF 23 コナー・ギャラガー
MF 25 モイセス・カイセド
控え
GK 13 マーカス・ベッティネッリ
DF 46 Z. Sturge
DF 63 J. Acheampong
MF 31 チェーザレ カザデイ
MF 49 J. Tauriainen
MF 54 リオ キャッスルダイン
MF 78 K. Dyer
FW 36 デイヴィジ ワシントン
FW 67 T. George
監督
マウリシオ・ポチェッティーノ
[トッテナム]
先発
GK 13 グリエルモ・ビカーリオ
DF 12 エメルソン
DF 17 クリスティアン・ロメロ
DF 23 ペドロ・ポロ
DF 37 ミッキー・ファン・デ・フェン
MF 7 ソン・フンミン
MF 8 イブ・ビスマ
MF 21 デヤン・クルゼフスキ
MF 22 ブレナン・ジョンソン
MF 29 パペ・マタル・サール
FW 9 リシャルリソン
控え
GK 40 ブランドン オースティン
DF 6 ラドゥ・ドラグーシン
MF 4 オリバー・スキップ
MF 5 ピエール・エミール・ホイビュア
MF 10 ジェームズ・マディソン
MF 18 ジオバニ・ロ・チェルソ
MF 30 ロドリゴ・ベンタンクール
MF 59 M. Moore
FW 11 ブライアン・ヒル
監督
アンジェ・ポステコグルー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります