[5.2 プレミアリーグ第26節](スタンフォード ブリッジ)

※27:30開始

<出場メンバー>

[チェルシー]

先発

GK 28 ジョルジェ ペトロヴィッチ

DF 3 マルク・ククレジャ

DF 5 ブノワ・バディアシル

DF 14 トレボ・チャロバー

DF 42 アルフィー ギルクリスト

MF 10 ミハイロ・ムドリク

MF 11 ノニ・マドゥエケ

MF 20 コール・パーマー

MF 23 コナー・ギャラガー

MF 25 モイセス・カイセド

FW 15 ニコラス・ジャクソン

控え

GK 13 マーカス・ベッティネッリ

DF 46 Z. Sturge

DF 63 J. Acheampong

MF 31 チェーザレ カザデイ

MF 49 J. Tauriainen

MF 54 リオ キャッスルダイン

MF 78 K. Dyer

FW 36 デイヴィジ ワシントン

FW 67 T. George

監督

マウリシオ・ポチェッティーノ

[トッテナム]

先発

GK 13 グリエルモ・ビカーリオ

DF 12 エメルソン

DF 17 クリスティアン・ロメロ

DF 23 ペドロ・ポロ

DF 37 ミッキー・ファン・デ・フェン

MF 7 ソン・フンミン

MF 8 イブ・ビスマ

MF 21 デヤン・クルゼフスキ

MF 22 ブレナン・ジョンソン

MF 29 パペ・マタル・サール

FW 9 リシャルリソン

控え

GK 40 ブランドン オースティン

DF 6 ラドゥ・ドラグーシン

MF 4 オリバー・スキップ

MF 5 ピエール・エミール・ホイビュア

MF 10 ジェームズ・マディソン

MF 18 ジオバニ・ロ・チェルソ

MF 30 ロドリゴ・ベンタンクール

MF 59 M. Moore

FW 11 ブライアン・ヒル

監督

アンジェ・ポステコグルー

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります