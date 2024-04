2024年5月3日(金)~5 月5日(日)で開催される「大阪コミックコンベンション 2024」(以下、「大阪コミコン 2024」)で、「DEATH STRANDING」で仕事を共にした小島秀夫とマッツ・ミケルセンが対談を行うことが決定した。

小島といえば、世界中で大人気の「メタルギア」シリーズや「ボクらの太陽」シリーズなど数々の名作を生み出したゲームクリエイターとして知られる。小島が手掛けた大ヒットビデオゲーム「DEATH STRANDING」では、今回「大阪コミコン2024」に来日するノーマン・リーダスが主演、マッツ・ミケルセンはメインキャラクターを演じている。

2人の対談は、5月5日(日・祝)12:25~13:00、マッツ・ミケルセンのセレブ・ステージ内にて実施予定。プライベートでも親交のある小島とマッツ。ファン待望となる夢の対談をお見逃しなく。

Photo by Hiromichi Uchida (The Voice) Photo by Greg Williams

ちなみに「大阪コミコン2024」ではマッツやノーマンのほか、、ソフィア・ディ・マルティーノ、ジェイソン・モモア、クリストファー・ロイド、テムエラ・モリソンら計11名もの豪華セレブが来日予定だ。

大阪コミコン 2024 開催概要

名称 大阪コミックコンベンション 2024 (略称:大阪コミコン 2024) 会期 2024 年 5 月 3 日(金・祝)11:00~20:004 日(土・祝)10:00~20:005 日(日・祝)10:00~18:00 ※開催時間は変更となる可能性があります。 会場 インテックス大阪(〒559-0034 大阪市住之江区南港北 1-5-102) 主催 株式会社東京コミックコンベンション、大阪コミックコンベンション実行委員会 イベント内容 ・国内外映画、コミックなどの最新情報公開・企業出展(限定・先行商品の販売、グッズの展示など)・実際に映画で使用されたプロップ(小道具)や、レアグッズの展示・最新技術を使った様々なコンテンツの体験・海外セレブ俳優との交流・ステージでのライブやパフォーマンス・コスプレイヤーとの交流、コンテスト・漫画家やイラストレーターの作品展示や販売、「アーティストアレイ」 お問い合わせ先 大阪コミックコンベンション事務局 info@tokyocomiccon.jp

