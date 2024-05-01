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2¿Í¤ÎÂÐÃÌ¤Ï¡¢5·î5Æü¡ÊÆü¡¦½Ë¡Ë12:25～13:00¡¢¥Þ¥Ã¥Ä¡¦¥ß¥±¥ë¥»¥ó¤Î¥»¥ì¥Ö¡¦¥¹¥Æー¥¸Æâ¤Ë¤Æ¼Â»ÜÍ½Äê¡£¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç¤â¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë¾®Åç¤È¥Þ¥Ã¥Ä¡£¥Õ¥¡¥óÂÔË¾¤È¤Ê¤ëÌ´¤ÎÂÐÃÌ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£Photo by Hiromichi Uchida (The Voice) Photo by Greg Williams
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