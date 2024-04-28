徳島vs山形 スタメン発表
[4.28 J2第12節](鳴門大塚)
※14:00開始
主審:俵元希
<出場メンバー>
[徳島ヴォルティス]
先発
GK 1 ホセ・アウレリオ・スアレス
DF 2 田向泰輝
DF 4 カイケ
DF 5 森昂大
DF 26 青木駿人
MF 11 杉森考起
MF 14 玄理吾
MF 20 児玉駿斗
MF 42 橋本健人
FW 8 柿谷曜一朗
FW 9 ブラウンノア賢信
控え
GK 21 田中颯
DF 18 エウシーニョ
MF 10 杉本太郎
MF 17 高田颯也
FW 7 チアゴ・アウベス
FW 15 棚橋尭士
FW 16 渡大生
監督
増田功作
[モンテディオ山形]
先発
GK 1 後藤雅明
DF 2 吉田泰授
DF 3 熊本雄太
DF 4 西村慧祐
DF 15 川井歩
MF 8 小西雄大
MF 18 南秀仁
MF 25 國分伸太郎
FW 10 氣田亮真
FW 36 高橋潤哉
FW 42 イサカ・ゼイン
控え
GK 16 長谷川洸
DF 83 菊地脩太
MF 14 坂本亘基
MF 17 加藤千尋
MF 20 松本凪生
MF 37 杉山直宏
FW 9 有田稜
監督
渡邉晋
※14:00開始
主審:俵元希
<出場メンバー>
[徳島ヴォルティス]
先発
GK 1 ホセ・アウレリオ・スアレス
DF 2 田向泰輝
DF 4 カイケ
DF 5 森昂大
DF 26 青木駿人
MF 11 杉森考起
MF 14 玄理吾
MF 20 児玉駿斗
MF 42 橋本健人
FW 8 柿谷曜一朗
FW 9 ブラウンノア賢信
控え
GK 21 田中颯
DF 18 エウシーニョ
MF 10 杉本太郎
MF 17 高田颯也
FW 15 棚橋尭士
FW 16 渡大生
監督
増田功作
[モンテディオ山形]
先発
GK 1 後藤雅明
DF 2 吉田泰授
DF 3 熊本雄太
DF 4 西村慧祐
DF 15 川井歩
MF 8 小西雄大
MF 18 南秀仁
MF 25 國分伸太郎
FW 10 氣田亮真
FW 36 高橋潤哉
FW 42 イサカ・ゼイン
控え
GK 16 長谷川洸
DF 83 菊地脩太
MF 14 坂本亘基
MF 17 加藤千尋
MF 20 松本凪生
MF 37 杉山直宏
FW 9 有田稜
監督
渡邉晋